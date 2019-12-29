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Евгений Делюкин
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MoviePass, роботы Jibo, электросамокаты Unicorn и другие стартапы, которые закрылись в 2019 году Материал редакции

Самые большие и интересные закрытия года по мнению издания TechCrunch.

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Anki

Общая сумма инвестиций: $182 млн.

В 2016 году стартап выпустил первого робота Cozmo, над которым работали бывшие аниматоры Pixar и Dreamworks — они отвечали за разработку широкого диапазона эмоций в глазах робота.

В конце 2018 года компания выпустила Vector — версию робота для взрослых, а в апреле 2019 года объявила о закрытии. Всего Anki продала 1,5 млн роботов.

Chariot

Общая сумма инвестиций: $3 млн. В 2017 году стартап был куплен Ford

Chariot — сервис шаттлов-микроавтобусов, который надеялся переизобрести общественный транспорт. Его маршруты, предположительно, составлялись на основе краудсорсинга, пишет TechCrunch.

В начале 2019 года Ford закрыла стартап, объяснив это «условиями современной мобильности» — желания и потребности клиентов и городов меняются очень быстро.

Daqri

Общая сумма инвестиций: $132 млн

Производитель гарнитур дополненной реальности Daqri закрылся в сентябре 2019 года и распродал активы. Это одна из многих AR-компаний, которая не смогла привлечь корпоративных клиентов и конкурировать с Microsoft и Magic Leap.

Daqri планировала IPO и вела переговоры о финансировании с крупной частной инвестиционной фирмой, но сделка развалилась на фоне общих технических проблем на рынке AR-устройств.

HomeShare

Общая сумма инвестиций: $4,7 млн

HomeShare пыталась решить проблему быстро растущих расходов на жильё — стартап подбирал соседей по комнате, которые делили квартиры на «микрокомнаты» с помощью перегородок.

В марте 2019 года у HomeShare было около тысячи активных «жителей», но уже в апреле закрылся. Компания не вернула депозиты за перегородки, предложив жильцам продать их или оставить себе.

Jibo

Общая сумма инвестиций: $72,7 млн

В 2014 году производитель социальных роботов Jibo собрал на разработку более $3,5 млн. Дизайнеры робота вдохновлялись внешним видом «ВАЛЛ-И», а СМИ называли устройства очаровательными и милыми. Они умели танцевать, рассказывать новости и отвечать на простые запросы.

Покупатели получили устройства только в 2017 году, когда ниша голосовых ассистентов уже была поделена между Amazon, Google и другими компаниями. В 2018 году стартап распродали по частям.

Серверы роботов Jibo отключают. Перед «смертью…
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tjournal.ru

TechCrunch включила Jibo в подборку 2019 года из-за трагичности — в марте 2019 года Jibo отключила сервера, поддерживающие работу устройства. Jibo сообщали о своей скорой «смерти» своих владельцам, благодарили их за проведенное вместе время и исполняли последний танец.

MoviePass

Общая сумма инвестиций: $68,7 млн, куплена Helios and Matheson в 2017 году

TechCrunch называет закрытие сервиса месячных абонементов в кино MoviePass «актом милосердия». Он был запущен в 2011 году, но получил популярность в 2017 году, когда стартап купила Helios and Matheson, а стоимость подписки снизилась до $9,95 в месяц.

С ростом абонентской базы росли убытки материнской компании — в 2019 году стоимость акций Helios and Matheson снизилась до нескольких центов и её исключили из списка Nasdaq. Привлеченных инвестиций оказалось недостаточно, а попытка поменять бизнес-модель привела к сокращению числа абонентов.

Сервис с месячными абонементами в кино MoviePass…
Все попытки рекапитализации бизнеса оказались провальными.
vc.ru

Munchery

Общий объем инвестиций: $125 млн

Сервис по доставке еды закрылся со скандалом — компания не уведомила поставщиков и позволила им работать, несмотря на отсутствие денег. О закрытии поставщики узнали из клиентской рассылки.

Nomiku

Общая сумма инвестиций: $145 тысяч

Фудтех-стартап Nomiku закрылся в декабре 2019 года. Он производил оборудование для приготовления еды по методу sous-vide (в вакууме).

Nomiku собрала $1,3 млн на Kickstarter и финансировалась Samsung Ventures, но не смогла выжить из-за высокой конкуренции на рынке.

ODG

Общая сумма инвестиций: $58 млн

В 2016 году один из первых производителей AR-очков получил $58 млн инвестиций, но потратил их менее, чем за год и не смог платить зарплату.

В начале 2018 года из ODG ушла половина сотрудников, а к началу 2019 года патенты ODG были распроданы технологическим компаниям. Среди покупателей патентов — Magic Leap и Facebook.

Omni

Общая сумма инвестиций: $35,3 млн

Сначала стартап предлагал услуги физического хранилища данных, но продал активы компании Clutter и перезапустился в формате платформы по сдаче помещений в аренду.

После закрытия Omni десять инженеров компании перешли на работу в Coinbase.

Scaled Inference

Общая сумма инвестиций: $17,6 млн

Стартап основан в 2014 году бывшими сотрудниками Google, которые планировали создать аналогичную Google технологию на базе машинного обучения и искусственного интеллекта, а также облачный сервис. Но из-за недостаточной коммерческой привлекательности денег на разработку не хватило.

Sinemia

Общая сумма инвестиций: $1,9 млн

Сервис по продаже абонементов в кино, который изначально считался более надёжным, чем MoviePass, пишет TechCrunch. Но пользователи жаловались на качество работы Sinemia, а наличие скрытых сборов, проблем с приложением и политикой компании по отношению к закрытию аккаунта привело к судебным искам.

В апреле 2019 года Sinemia объявила о прекращении деятельности в США, отключила сайт и исчезла из поля зрения.

Unicorn Scooters

Общая сумма инвестиций: $150 тысяч

Стартап по производству электросамокатов неудачно потратил большую часть денег на рекламу в Facebook и Google и был вынужден закрыться. Реклама обходилась слишком дорого, а конкуренция слишком высока.

У компании не осталось денег, чтобы хотя бы частично вернуть деньги первым клиентам за предзаказы. Всего Unicorn смогла собрать около 350 заказов.

Производитель электросамокатов Unicorn из США…
Стартап не сможет вернуть деньги за предзаказы.
vc.ru

Vreal

Общая сумма инвестиций: $15 млн

Vreal — игровая стриминговая платформа, которая позволяла «исследовать» миры в виртуальной реальности во время онлайн-трансляций геймеров.

Компания заявила, что опередила своё время и была вынуждена закрыться.

#стартапы #итоги2019

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