Самые большие и интересные закрытия года по мнению издания TechCrunch.

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Anki

Общая сумма инвестиций: $182 млн.

В 2016 году стартап выпустил первого робота Cozmo, над которым работали бывшие аниматоры Pixar и Dreamworks — они отвечали за разработку широкого диапазона эмоций в глазах робота.

В конце 2018 года компания выпустила Vector — версию робота для взрослых, а в апреле 2019 года объявила о закрытии. Всего Anki продала 1,5 млн роботов.

Chariot

Общая сумма инвестиций: $3 млн. В 2017 году стартап был куплен Ford

Chariot — сервис шаттлов-микроавтобусов, который надеялся переизобрести общественный транспорт. Его маршруты, предположительно, составлялись на основе краудсорсинга, пишет TechCrunch.

В начале 2019 года Ford закрыла стартап, объяснив это «условиями современной мобильности» — желания и потребности клиентов и городов меняются очень быстро.

Daqri

Общая сумма инвестиций: $132 млн

Производитель гарнитур дополненной реальности Daqri закрылся в сентябре 2019 года и распродал активы. Это одна из многих AR-компаний, которая не смогла привлечь корпоративных клиентов и конкурировать с Microsoft и Magic Leap.

Daqri планировала IPO и вела переговоры о финансировании с крупной частной инвестиционной фирмой, но сделка развалилась на фоне общих технических проблем на рынке AR-устройств.

HomeShare

Общая сумма инвестиций: $4,7 млн

HomeShare пыталась решить проблему быстро растущих расходов на жильё — стартап подбирал соседей по комнате, которые делили квартиры на «микрокомнаты» с помощью перегородок.

В марте 2019 года у HomeShare было около тысячи активных «жителей», но уже в апреле закрылся. Компания не вернула депозиты за перегородки, предложив жильцам продать их или оставить себе.

Jibo

Общая сумма инвестиций: $72,7 млн

В 2014 году производитель социальных роботов Jibo собрал на разработку более $3,5 млн. Дизайнеры робота вдохновлялись внешним видом «ВАЛЛ-И», а СМИ называли устройства очаровательными и милыми. Они умели танцевать, рассказывать новости и отвечать на простые запросы.

Покупатели получили устройства только в 2017 году, когда ниша голосовых ассистентов уже была поделена между Amazon, Google и другими компаниями. В 2018 году стартап распродали по частям.

TechCrunch включила Jibo в подборку 2019 года из-за трагичности — в марте 2019 года Jibo отключила сервера, поддерживающие работу устройства. Jibo сообщали о своей скорой «смерти» своих владельцам, благодарили их за проведенное вместе время и исполняли последний танец.

MoviePass

Общая сумма инвестиций: $68,7 млн, куплена Helios and Matheson в 2017 году

TechCrunch называет закрытие сервиса месячных абонементов в кино MoviePass «актом милосердия». Он был запущен в 2011 году, но получил популярность в 2017 году, когда стартап купила Helios and Matheson, а стоимость подписки снизилась до $9,95 в месяц.

С ростом абонентской базы росли убытки материнской компании — в 2019 году стоимость акций Helios and Matheson снизилась до нескольких центов и её исключили из списка Nasdaq. Привлеченных инвестиций оказалось недостаточно, а попытка поменять бизнес-модель привела к сокращению числа абонентов.

Munchery

Общий объем инвестиций: $125 млн

Сервис по доставке еды закрылся со скандалом — компания не уведомила поставщиков и позволила им работать, несмотря на отсутствие денег. О закрытии поставщики узнали из клиентской рассылки.

Nomiku

Общая сумма инвестиций: $145 тысяч

Фудтех-стартап Nomiku закрылся в декабре 2019 года. Он производил оборудование для приготовления еды по методу sous-vide (в вакууме).

Nomiku собрала $1,3 млн на Kickstarter и финансировалась Samsung Ventures, но не смогла выжить из-за высокой конкуренции на рынке.

ODG

Общая сумма инвестиций: $58 млн

В 2016 году один из первых производителей AR-очков получил $58 млн инвестиций, но потратил их менее, чем за год и не смог платить зарплату.

В начале 2018 года из ODG ушла половина сотрудников, а к началу 2019 года патенты ODG были распроданы технологическим компаниям. Среди покупателей патентов — Magic Leap и Facebook.

Omni

Общая сумма инвестиций: $35,3 млн

Сначала стартап предлагал услуги физического хранилища данных, но продал активы компании Clutter и перезапустился в формате платформы по сдаче помещений в аренду.

После закрытия Omni десять инженеров компании перешли на работу в Coinbase.

Scaled Inference

Общая сумма инвестиций: $17,6 млн

Стартап основан в 2014 году бывшими сотрудниками Google, которые планировали создать аналогичную Google технологию на базе машинного обучения и искусственного интеллекта, а также облачный сервис. Но из-за недостаточной коммерческой привлекательности денег на разработку не хватило.

Sinemia

Общая сумма инвестиций: $1,9 млн

Сервис по продаже абонементов в кино, который изначально считался более надёжным, чем MoviePass, пишет TechCrunch. Но пользователи жаловались на качество работы Sinemia, а наличие скрытых сборов, проблем с приложением и политикой компании по отношению к закрытию аккаунта привело к судебным искам.

В апреле 2019 года Sinemia объявила о прекращении деятельности в США, отключила сайт и исчезла из поля зрения.

Unicorn Scooters

Общая сумма инвестиций: $150 тысяч

Стартап по производству электросамокатов неудачно потратил большую часть денег на рекламу в Facebook и Google и был вынужден закрыться. Реклама обходилась слишком дорого, а конкуренция слишком высока.

У компании не осталось денег, чтобы хотя бы частично вернуть деньги первым клиентам за предзаказы. Всего Unicorn смогла собрать около 350 заказов.

Vreal

Общая сумма инвестиций: $15 млн

Vreal — игровая стриминговая платформа, которая позволяла «исследовать» миры в виртуальной реальности во время онлайн-трансляций геймеров.