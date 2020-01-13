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Соцсети
Лиана Липанова
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TikTok задумалась о создании тематических лент с редакторами для привлечения рекламодателей Материал редакции

Так TikTok сможет повысить стоимость рекламы в сервисе и привлечь больше премиальных брендов.

5 комментариев
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Соцсеть для обмена короткими видеороликами TikTok задумалась о создании тематических лент для привлечения рекламодателей, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Бренды зачастую беспокоятся о том, что их реклама может находиться рядом с оскорбительными или незаконными материалами, пишет FT. Чтобы исключить такую возможность, новые ленты будут курировать редакторы-люди.

В результате TikTok сможет повысить стоимость рекламы в сервисе и привлечь больше премиальных брендов, пишет издание. Видеосервис за три года увеличил количество своих пользователей до 1 млрд человек ежемесячно, утверждает FT. Однако у площадки возникают проблемы с модерацией: например, в декабре 2019 года исследователи нашли в соцсети видеоролики с насилием над женщинами.

Похожая лента с 2015 года есть у сервиса Snap: во вкладке Discover публикуются материалы от СМИ, например, Condé Nast и Wall Street Journal, а также оригинальный видеоконтент от NBC и CBS. Стоимость рекламы в этой ленте выше, чем в других разделах, отмечает FT.

Кроме того, TikTok нанимает специалистов из Facebook и Snap, а также разрабатывает новые инструменты для рекламодателей, отмечает издание. В том числе компания разрабатывает сервис, который позволит пользователям совершать покупки внутри приложения.

#новость #tiktok

Соцсети
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5 комментариев
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Andrew Simon

7

Незабвенное 

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Andrey Kulakov

2

Достаточно одной тематической ленты под названием "Школота кривляется перед камерой"

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Иван Кондраший

0

Очередной клон Reddit хотят сделать.

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Alexey Moiseenkov

Иван
1

в реддит за все время существования зарегистрировалось меньше людей, чем тут заходят в месяц, реддит имеет очень слабый продукте к рекламе, никакой блин связи с видео у реддита нет, вы о чем?

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Дмитрий Кнак

0

До 1 миллиарда человек ежемесячно? Мощно, ничего не скажешь

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