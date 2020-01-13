Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Так TikTok сможет повысить стоимость рекламы в сервисе и привлечь больше премиальных брендов.
Соцсеть для обмена короткими видеороликами TikTok задумалась о создании тематических лент для привлечения рекламодателей, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Бренды зачастую беспокоятся о том, что их реклама может находиться рядом с оскорбительными или незаконными материалами, пишет FT. Чтобы исключить такую возможность, новые ленты будут курировать редакторы-люди.
В результате TikTok сможет повысить стоимость рекламы в сервисе и привлечь больше премиальных брендов, пишет издание. Видеосервис за три года увеличил количество своих пользователей до 1 млрд человек ежемесячно, утверждает FT. Однако у площадки возникают проблемы с модерацией: например, в декабре 2019 года исследователи нашли в соцсети видеоролики с насилием над женщинами.
Похожая лента с 2015 года есть у сервиса Snap: во вкладке Discover публикуются материалы от СМИ, например, Condé Nast и Wall Street Journal, а также оригинальный видеоконтент от NBC и CBS. Стоимость рекламы в этой ленте выше, чем в других разделах, отмечает FT.
Кроме того, TikTok нанимает специалистов из Facebook и Snap, а также разрабатывает новые инструменты для рекламодателей, отмечает издание. В том числе компания разрабатывает сервис, который позволит пользователям совершать покупки внутри приложения.
Достаточно одной тематической ленты под названием "Школота кривляется перед камерой"
Очередной клон Reddit хотят сделать.
в реддит за все время существования зарегистрировалось меньше людей, чем тут заходят в месяц, реддит имеет очень слабый продукте к рекламе, никакой блин связи с видео у реддита нет, вы о чем?
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