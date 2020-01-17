Авторы видеороликов отрицают климатические изменения и ставят под сомнение научные теории, говорят исследователи.

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Видеосервис YouTube разместил рекламу крупных брендов в дезинформирующих роликах про глобальное потепление, сообщает The Verge со ссылкой на некоммерческую организацию Avaaz.

Активисты утверждают, что сервис разместил в нежелательных видео рекламу 108 брендов, включая Samsung, Uber, Nintendo, Showtime, Harley Davidson, Warner Bros, а также экологических организаций Greenpeace и WWF.

Речь идёт о видеороликах об изменении климата, глобальном потеплении и теории заговора о манипулировании климатом. Видео посмотрели больше 21 млн раз. Эти видео отрицают климатические изменения: некоторые ролики ставят под сомнение научные теории о влиянии выбросов парниковых газов на повышение температуры у поверхности Земли.

10 брендов, включая Samsung и экологические организации, не знали о размещении своей рекламы в подобных роликах, рассказали в Avaaz. По словам активистов, площадка также продвигает дезинформирующие видеоролики с помощью рекомендаций.

В ответ на эти обвинения YouTube назвал методологию исследования сомнительной и объяснил, что площадка по теме изменения климата отдает приоритет авторитетным роликам.