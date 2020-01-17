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Лиана Липанова
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YouTube разместил рекламу Samsung, Uber и других брендов в нежелательных видео Материал редакции

Авторы видеороликов отрицают климатические изменения и ставят под сомнение научные теории, говорят исследователи.

8 комментариев
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Видеосервис YouTube разместил рекламу крупных брендов в дезинформирующих роликах про глобальное потепление, сообщает The Verge со ссылкой на некоммерческую организацию Avaaz.

Активисты утверждают, что сервис разместил в нежелательных видео рекламу 108 брендов, включая Samsung, Uber, Nintendo, Showtime, Harley Davidson, Warner Bros, а также экологических организаций Greenpeace и WWF.

Речь идёт о видеороликах об изменении климата, глобальном потеплении и теории заговора о манипулировании климатом. Видео посмотрели больше 21 млн раз. Эти видео отрицают климатические изменения: некоторые ролики ставят под сомнение научные теории о влиянии выбросов парниковых газов на повышение температуры у поверхности Земли.

10 брендов, включая Samsung и экологические организации, не знали о размещении своей рекламы в подобных роликах, рассказали в Avaaz. По словам активистов, площадка также продвигает дезинформирующие видеоролики с помощью рекомендаций.

В ответ на эти обвинения YouTube назвал методологию исследования сомнительной и объяснил, что площадка по теме изменения климата отдает приоритет авторитетным роликам.

Avaaz просит рекламодателей повлиять на видеосервис, чтобы он перестал рекламировать нежелательные ролики и размещать рекламу в них.

#новость #youtube

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8 комментариев
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Artemy

1

Инакомыслящие будут пессимизированы

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Andre Kisennger

1

может наоборот

разместил рекламу  дезинформирующих роликах климатических истериков про глобальное потепление

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Sergey Furtaev

1

Это для экологов и учёных они "нежелательные", а для брендов ЦА покупателей нового телефончика в кредит может хорошо пересекаться с аудиторией зрителей подобных роликов.

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Alex Petrov

0

"Авторы видеороликов отрицают климатические изменения и ставят под сомнение научные теории, говорят исследователи."

Из какой научной организации эти исследователи? 
Пока я вижу, что  представители общественной организации вдруг решили, что они имеют право  вольно  цензурировать контент на коммерческой площадке.  

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Михаэль Дамуцци

Alex
0

Америкосы-с. У них общественное мнение и самоцензура народ строит хлеще любого ЦК.

Ответить

Andre Kisennger

0

леваки везде стремятся ввести цензуру и  концлагеря

Ответить

Andrey Kulakov

0

Шалость удалась 😸

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Евгения Абрамова

0

Сначала они смотрят видео о заговорах на тему глобального потепления, а потом впадают в истерику от того, что ролики на эту тему появляются в рекомендованном. Мягко говоря, это не очень логично.

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