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оказалась нейронной сетью
Авторы видеороликов отрицают климатические изменения и ставят под сомнение научные теории, говорят исследователи.
Видеосервис YouTube разместил рекламу крупных брендов в дезинформирующих роликах про глобальное потепление, сообщает The Verge со ссылкой на некоммерческую организацию Avaaz.
Активисты утверждают, что сервис разместил в нежелательных видео рекламу 108 брендов, включая Samsung, Uber, Nintendo, Showtime, Harley Davidson, Warner Bros, а также экологических организаций Greenpeace и WWF.
Речь идёт о видеороликах об изменении климата, глобальном потеплении и теории заговора о манипулировании климатом. Видео посмотрели больше 21 млн раз. Эти видео отрицают климатические изменения: некоторые ролики ставят под сомнение научные теории о влиянии выбросов парниковых газов на повышение температуры у поверхности Земли.
10 брендов, включая Samsung и экологические организации, не знали о размещении своей рекламы в подобных роликах, рассказали в Avaaz. По словам активистов, площадка также продвигает дезинформирующие видеоролики с помощью рекомендаций.
В ответ на эти обвинения YouTube назвал методологию исследования сомнительной и объяснил, что площадка по теме изменения климата отдает приоритет авторитетным роликам.
Avaaz просит рекламодателей повлиять на видеосервис, чтобы он перестал рекламировать нежелательные ролики и размещать рекламу в них.
может наоборот
разместил рекламу дезинформирующих роликах климатических истериков про глобальное потепление
Это для экологов и учёных они "нежелательные", а для брендов ЦА покупателей нового телефончика в кредит может хорошо пересекаться с аудиторией зрителей подобных роликов.
"Авторы видеороликов отрицают климатические изменения и ставят под сомнение научные теории, говорят исследователи."
Из какой научной организации эти исследователи?
Пока я вижу, что представители общественной организации вдруг решили, что они имеют право вольно цензурировать контент на коммерческой площадке.
Америкосы-с. У них общественное мнение и самоцензура народ строит хлеще любого ЦК.
Сначала они смотрят видео о заговорах на тему глобального потепления, а потом впадают в истерику от того, что ролики на эту тему появляются в рекомендованном. Мягко говоря, это не очень логично.
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