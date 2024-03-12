Роскомнадзор внёс Discord и Yappy в реестр соцсетей Статьи редакции
Теперь они должны сами блокировать «запрещённую информацию», иначе грозит штраф до 8 млн рублей.
- Роскомнадзор отправил Discord и Yappy уведомление о включении в реестр. По закону, теперь компании обязаны самостоятельно находить и блокировать «противоправный контент», а также разместить форму обратной связи для жалоб пользователей.
- В реестр попадают площадки, на которых пользователи распространяют информацию через персональные страницы, есть реклама для российской аудитории, а посещаемость в России — более 500 тысяч пользователей в сутки. В списке также — «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», «Дзен», RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch.
- За несоблюдение закона соцсетям грозит штраф до 8 млн рублей. В 2023 году Роскомнадзор составил 14 протоколов о таких нарушениях. Например, в отношении Pinterest, Google, Telegram и других.
62 показа
454 открытия
Этот наркоманский трип когда-нибудь закончится?
Это уже тяжёлая синтетика, не иначе.
Не правильно они делают. Надо сразу - всему интернету предупреждение выписать! Пускай интернет противоправную информацию в себе больше не размещает.
О, здравое же предложение! Вы приняты в команду борьбы с интернетами, товарищ 🤝🏻
что такое эти ваши интернеты?!
А вот скоро такие вопросы дети на уроках трудовой повинности и будут шёпотом задавать.
Ответ простой. Интернет это каменный век
От Лукавого ☝🏻
это всё испорченный чай.....
Точно! Просроченные нетрадиционные ценности.
Ну все. У "Павликов Морозовых" г-жи Мизулиной появился смысл жизни.
Не знаю что такое япи, а дискорд это для геймеров вроде 🙄
Скоро за печатаное слово геймер или сергей будут ставиться звёздочки автоматически - ****** ******
Геймер Сергей Сер Геймер
Гей-мэр
Сэр Гей?
Не сразу врубилась о чём речь. 🙋♀️
Сергеймер. 🤭
Discord более-менее для всех. Для художников, вообще всех, кто какой-то контент делает (доступ дается как бонус за подписку на Patreon, например). Многие используют для работы как Slack. И бот Midjourney, например, тоже там.
А когда мне будут выплачивать, как потерпевшему за что-либо из-за несоблюдения закона, миллионы? Куда не плюнь, штрафы миллионы организациям, а потерпевшему "благодарность" и 1000р морального вреда. Я хочу тоже судиться с компаниями и миллионы получать.
А новость, как обычно, не от мира сего
Идите в депутаты. Ну, или в активисты хотя бы
Роскомнадзор разве что-то понимает в цифровых сервисах?
А зпшку за что получать тогда будете, может тогда и сами налоги снимать будут?