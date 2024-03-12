Соцсети
Маша Цепелева

Роскомнадзор внёс Discord и Yappy в реестр соцсетей Статьи редакции

Теперь они должны сами блокировать «запрещённую информацию», иначе грозит штраф до 8 млн рублей.

  • Роскомнадзор отправил Discord и Yappy уведомление о включении в реестр. По закону, теперь компании обязаны самостоятельно находить и блокировать «противоправный контент», а также разместить форму обратной связи для жалоб пользователей.
  • В реестр попадают площадки, на которых пользователи распространяют информацию через персональные страницы, есть реклама для российской аудитории, а посещаемость в России — более 500 тысяч пользователей в сутки. В списке также — «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», «Дзен», RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch.
  • За несоблюдение закона соцсетям грозит штраф до 8 млн рублей. В 2023 году Роскомнадзор составил 14 протоколов о таких нарушениях. Например, в отношении Pinterest, Google, Telegram и других.

#новости #роскомнадзор #discord

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 Вадим Д.
должны сами блокировать «запрещённую информацию»

Этот наркоманский трип когда-нибудь закончится?
Это уже тяжёлая синтетика, не иначе.

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Александр Бутманов

Не правильно они делают. Надо сразу - всему интернету предупреждение выписать! Пускай интернет противоправную информацию в себе больше не размещает.

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Вадим Д.

О, здравое же предложение! Вы приняты в команду борьбы с интернетами, товарищ 🤝🏻

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flash

что такое эти ваши интернеты?!

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Вадим Д.

А вот скоро такие вопросы дети на уроках трудовой повинности и будут шёпотом задавать.

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Евгений Широков

Ответ простой. Интернет это каменный век

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Вадим Д.

От Лукавого ☝🏻

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flash

это всё испорченный чай.....

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Вадим Д.

Точно! Просроченные нетрадиционные ценности.

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Kiss1nger

Ну все. У "Павликов Морозовых" г-жи Мизулиной появился смысл жизни.

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Запопу Кусь

Не знаю что такое япи, а дискорд это для геймеров вроде 🙄

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местный житель

Скоро за печатаное слово геймер или сергей будут ставиться звёздочки автоматически - ****** ******

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Александр Бутманов

Геймер Сергей Сер Геймер

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Максим Горький

Гей-мэр

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Maxim Fox

Сэр Гей?

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Запопу Кусь

Не сразу врубилась о чём речь. 🙋‍♀️
Сергеймер. 🤭

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Император Нолимоций

Discord более-менее для всех. Для художников, вообще всех, кто какой-то контент делает (доступ дается как бонус за подписку на Patreon, например). Многие используют для работы как Slack. И бот Midjourney, например, тоже там.

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Maxim Fox

А когда мне будут выплачивать, как потерпевшему за что-либо из-за несоблюдения закона, миллионы? Куда не плюнь, штрафы миллионы организациям, а потерпевшему "благодарность" и 1000р морального вреда. Я хочу тоже судиться с компаниями и миллионы получать.
А новость, как обычно, не от мира сего

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Максим Исаев

Идите в депутаты. Ну, или в активисты хотя бы

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Тоже хочу

Роскомнадзор разве что-то понимает в цифровых сервисах?

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Евгений Лиманов

А зпшку за что получать тогда будете, может тогда и сами налоги снимать будут?

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