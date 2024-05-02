Соцсети
Евгения Евсеева

TikTok и Universal Music подписали новое соглашение — пользователи сервиса снова смогут добавлять в видео песни лейбла Статьи редакции

Это было запрещено с начала февраля 2024 года — тогда у компаний истёк предыдущий договор, а Universal Music стала удалять свои каталоги.

  • Universal Music Group (UMG) и TikTok подписали новое лицензионное соглашение. Пользователи соцсети снова получат доступ к каталогам песен лейбла, который сотрудничает с Тейлор Свифт, Дрейком, Гарри Стайлсом, Билли Айлиш, Адель и другими артистами.
  • Компании работают над тем, чтобы «в надлежащее время» вернуть песни на платформу. Как предполагает BBC, это произойдёт «в течение пары недель». Звуковую дорожку восстановят и в уже созданных видео.
  • UMG удалила треки в феврале 2024 года после истечения срока предыдущего лицензионного соглашения. Стороны не смогли продлить его из-за разногласий: UMG обвинила TikTok в отсутствии «справедливых выплат» артистам и недостаточной борьбе с ИИ, соцсеть же упрекнула звукозаписывающую компанию в «жадности». При этом некоторые артисты, например, Свифт, отдельно разрешали использовать свою музыку в TikTok.
  • Теперь TikTok согласился на «повышенное вознаграждение» артистам. Какое именно — не указывается. Компании будут вместе работать и над «иными способами монетизации». Также TikTok ужесточит борьбу с использованием ИИ для обработки песен, принадлежащих лейблу, и будет удалять созданную ИИ музыку с платформы.

#новости #tiktok #universal

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10 комментариев
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 Вадим Д.

Нк да, тик-току самое время новые соглашения заключать.
Теперь отдельные боты будут не только по 8 часов смотреть видосы, но и ещё по 8 слушать.

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Ale K

Я по минут 30 в день залипаю в тиктоке

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Отрицательный Веган

Слабовато

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Вадим Д.

Осталось добить 7,5 часов и будешь как та Кусь (-:

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Егор Бурлаков

Правильно

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Orca

а кто-то заметил, что не могли добавлять звуки?

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Егор Бурлаков

Да, давно

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Alan Aziev

если рассматривать площадку не как платформу с глупыми танцульками,а как дешевую площадку для продвижения и рекламы своего бизнеса ,то новость хорошая

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Невероятный Блондин

А как продвигать и рекламировать свой бизнес в тик токе?

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Егор Бурлаков

Тем временем VK: да пошел я нахер

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