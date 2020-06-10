В Zynn, который платит пользователям за просмотры, много видео, скопированных с других площадок, утверждает Wired.

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Google удалила из Play Store китайское приложение для просмотра видео Zynn после обвинений сервиса в плагиате, пишет Financial Times.

9 июня несколько инфлюенсеров рассказали Wired, что в Zynn загружены видео, которые они ранее опубликовали в TikTok, Instagram или YouTube. При этом к аккаунтам, в которых были размещены ролики, собеседники издания отношения не имеют.

Один из них — польский танцор и модель Макс Мазурек с аудиторией почти 190 тысяч подписчиков в TikTok. Неизвестные опубликовали видеоролики блогера в Zynn под его именем. К 9 июня на фейковый аккаунт подписались 25 тысяч человек.

Аккаунт Макса Мазурека в TikTok и фейковый аккаунт в Zynn

Как отмечает Wired, многие из скопированных у инфлюенсеров видео были с датами — они были опубликованы на несколько месяцев раньше, чем вышло приложение Zynn. Например, видеоролики визажиста с более 2 млн подписчиков в TikTok и Instagram Тиффани Хант, размещённые в фейковом аккаунте Zynn, датируются 19 февраля 2020 года. Приложение Zynn появилось в App Store и Google Play в начале мая, указывает издание со ссылкой на Sensor Tower.

«Мы признаём, что промахнулись с этим», – сообщили Zynn Financial Times, добавив, что у приложения нет технической возможности определить, были ли видео, загруженные пользователями, скопированы из других источников.

Zynn запустили новую страницу в приложении, где пользователи могут сообщать о видео, нарушающих их права, но компания не знает, удовлетворит ли это Google.

В Zynn много профилей, которые публикуют материалы из других источников, в том числе TikTok, отмечает Wired. На многих видео есть водяные знаки или другие элементы, которые указывают на первоисточник ролика.

Zynn стал самым популярным приложением в США через месяц после запуска — указывает Financial Times. Приложение почти полностью копирует TikTok, но в отличие от конкурента платит пользователям небольшие суммы за просмотры и приглашённых друзей, пишет Wired.

За регистрацию в приложении Zynn платит $1, за каждого приглашённого друга — до $20, и ещё $10, когда пользователь приводит пять друзей. В Zynn пояснили Financial Times, что тратят на эту программу те же деньги, как если бы покупали рекламу в Facebook и Google.

Владелец Zynn — китайская компания Kuaishou, утверждает Financial Times. Она конкурирует с ByteDance, которая владеет TikTok и его китайской версией Douyin. В мае Kuaishou подала в суд на Douyin в Китае за нарушение прав на товарный знак и недобросовестную конкуренцию и потребовала компенсацию в размере 5 млн юаней ($708 тысяч).