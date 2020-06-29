Эти приложения «наносят ущерб суверенитету и целостности Индии», говорят власти.

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Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило в стране работу 59 приложений китайских компаний-разработчиков, включая TikTok, мессенджер WeChat, и китайский аналог Twitter — сервис микроблогов Weibo, сообщает CNBC.

Индийское правительство заявило, что эти приложения «занимаются деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности страны, обороне, безопасности государства и общественного порядка».

Власти якобы получили многочисленные сообщения о том, что некоторые приложения используются «для кражи и тайной передачи данных пользователей незаконным образом на серверы за пределами Индии», пишет TechCrunch.

Что именно означает запрет этих приложений, пока неясно, отмечает издание. Все указанные в списке приложения сейчас находятся в открытом доступе в Google Play и App Store в Индии, утверждает TechCrunch.

При этом Индия — один из крупнейших рынков TikTok: около 30% из 2 млрд скачиваний приложения на апрель 2020 года пришлись на Индию, следует из данных Sensor Tower.

Аналитик исследовательской фирмы Counterpoint Тарун Патхак (Tarun Pathak) заявил, что запрет повлияет примерно на каждого третьего пользователя смартфона в Индии, передаёт TechCrunch. Суммарная аудитория попавших под запрет приложений составляет более 500 млн активных пользователей по данным Counterpoint на май 2020 года.

TechCrunch