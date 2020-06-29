Комментарии
больше миллиона раз
Эти приложения «наносят ущерб суверенитету и целостности Индии», говорят власти.
Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило в стране работу 59 приложений китайских компаний-разработчиков, включая TikTok, мессенджер WeChat, и китайский аналог Twitter — сервис микроблогов Weibo, сообщает CNBC.
Индийское правительство заявило, что эти приложения «занимаются деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности страны, обороне, безопасности государства и общественного порядка».
Власти якобы получили многочисленные сообщения о том, что некоторые приложения используются «для кражи и тайной передачи данных пользователей незаконным образом на серверы за пределами Индии», пишет TechCrunch.
Что именно означает запрет этих приложений, пока неясно, отмечает издание. Все указанные в списке приложения сейчас находятся в открытом доступе в Google Play и App Store в Индии, утверждает TechCrunch.
При этом Индия — один из крупнейших рынков TikTok: около 30% из 2 млрд скачиваний приложения на апрель 2020 года пришлись на Индию, следует из данных Sensor Tower.
Аналитик исследовательской фирмы Counterpoint Тарун Патхак (Tarun Pathak) заявил, что запрет повлияет примерно на каждого третьего пользователя смартфона в Индии, передаёт TechCrunch. Суммарная аудитория попавших под запрет приложений составляет более 500 млн активных пользователей по данным Counterpoint на май 2020 года.
Власти приняли такое решение на фоне геополитических разногласий Индии и Китая, напоминает CNBC. 20 индийский солдат были убиты в массовой драке с китайскими войсками в начале июня — это первая за 45 лет истории конфликта гибель военных на спорной границе Китая и Индии, где проходит линия фактического контроля.
Правильно делают, тикток везде надо забанить:
а) собирает дофига информации
б) отправляет это все в Китай
в) оболванивает подрастающее поколение
У индусов и китайцев давние тёрки. Древнее электричества. А со стороны конфиденциальности всё правильно - любое китайское приложение и телефон шпион за хозяином. В том же ТикТок нашли на днях кучу дряни. Вопрос в том, что шпионят все.
Последний шанс для ТамТам
Молодцы какие. Китайские приложения наверняка воруют данные. Поставил себе как-то WeChat по настоянию китайских контрагентов, так эта дрянь начала страшно жрать ресурсы, самостоятельно включать геолокацию и постоянно куда-то что-то отправлять в фоновом режиме. Так что фуфуфу, индусам респект.
Было бы неплохо если бы они еще до кучи отключили Апворк.
VK клипы, настало твое время.
В условном ютубе тоже хватает тупых оболванивающих роликов для тупых школьников, но также хватает крутого и полезного контента для обычного адекватного обывателя, а Тик-ток реально ворует данные, как любое приложение, выпущенное в авторитарной стране
Вы имеете в виду - в ЛЮБОЙ стране?
Или вы знаете такие страны, которые не собирают данные?
Ущерб целостности?)
Интересно. Это они так хотят поддержать отечественного производителя?
Интересно какие ещё страны запретят эти приложения :)
Ну понятно - у них с Китаем сейчас напряг. Раньше дипломатов высылали - в новом цифровом веке приложения банят 🤷♂️
На днях ещё пограничный конфликт был. Погибли военнослужащие с обоих сторон. Хорошо хоть пока цифрой ограничиваются.
мда, интернет уже не тот... а я его помню еще совершенно свободным...
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