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Соцсети
Лиана Липанова
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Индийские власти запретили работу TikTok, WeChat, Weibo и других китайских приложений на территории страны Материал редакции

Эти приложения «наносят ущерб суверенитету и целостности Индии», говорят власти.

30 комментариев
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Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило в стране работу 59 приложений китайских компаний-разработчиков, включая TikTok, мессенджер WeChat, и китайский аналог Twitter — сервис микроблогов Weibo, сообщает CNBC.

Индийское правительство заявило, что эти приложения «занимаются деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности страны, обороне, безопасности государства и общественного порядка».

Власти якобы получили многочисленные сообщения о том, что некоторые приложения используются «для кражи и тайной передачи данных пользователей незаконным образом на серверы за пределами Индии», пишет TechCrunch.

Что именно означает запрет этих приложений, пока неясно, отмечает издание. Все указанные в списке приложения сейчас находятся в открытом доступе в Google Play и App Store в Индии, утверждает TechCrunch.

При этом Индия — один из крупнейших рынков TikTok: около 30% из 2 млрд скачиваний приложения на апрель 2020 года пришлись на Индию, следует из данных Sensor Tower.

Аналитик исследовательской фирмы Counterpoint Тарун Патхак (Tarun Pathak) заявил, что запрет повлияет примерно на каждого третьего пользователя смартфона в Индии, передаёт TechCrunch. Суммарная аудитория попавших под запрет приложений составляет более 500 млн активных пользователей по данным Counterpoint на май 2020 года.

TechCrunch

Власти приняли такое решение на фоне геополитических разногласий Индии и Китая, напоминает CNBC. 20 индийский солдат были убиты в массовой драке с китайскими войсками в начале июня — это первая за 45 лет истории конфликта гибель военных на спорной границе Китая и Индии, где проходит линия фактического контроля.

#новость #tiktok

Лиана Липанова
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30 комментариев
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Vadim Semenov ‏⚡☟

13

Правильно делают, тикток везде надо забанить:
а) собирает дофига информации
б) отправляет это все в Китай
в) оболванивает подрастающее поколение

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Stanislav

Vadim
3

Ютуб и гугл успешно делают тоже самое. Ни у кого к ним претензий нет почему-то

Ответить

Andrey Zaynulin

Stanislav
0

Вы в какой стране живете?

Ответить

Yuri Drogaline

11

Главное, что Телега пашет)

Ответить

Ledneva Elena

11

У индусов и китайцев давние тёрки. Древнее электричества. А со стороны конфиденциальности всё правильно - любое китайское приложение и телефон шпион за хозяином. В том же ТикТок нашли на днях кучу дряни. Вопрос в том, что шпионят все. 

Ответить

Stanislav

Ledneva
0

У Китая там со всеми тёрки исторические

Ответить

Юрий Тимков

Stanislav
0

Даже с самим собой и то терки исторические😁

Ответить

Arthur Niazyan

10

Последний шанс для ТамТам

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Arthur
1

А как же Серафим? 

Ответить

Michael Tretyak

5

Молодцы какие. Китайские приложения наверняка воруют данные. Поставил себе как-то WeChat по настоянию китайских контрагентов, так эта дрянь начала страшно жрать ресурсы, самостоятельно включать геолокацию и постоянно куда-то что-то отправлять в фоновом режиме. Так что фуфуфу, индусам респект.

Ответить

Denis Grammakov

4

Было бы неплохо если бы они еще до кучи отключили Апворк.

Ответить

Сергей Щукин

Denis
3

Ха!
Чтобы экономика просела процентов на 20?
😬

Ответить

Yuri Ahmedov

2

VK клипы, настало твое время. 

Ответить

Stanislav

Yuri
0

Likee

Ответить

Елена Кузнецова

1

Лучше китайская солидаризация, чем американский трансгуманизм.

Ответить

Dias001 Rrn

1

В условном ютубе тоже хватает тупых оболванивающих роликов для тупых школьников, но также хватает крутого и полезного контента для обычного адекватного обывателя, а Тик-ток реально ворует данные, как любое приложение, выпущенное в авторитарной стране

Ответить

Сергей Щукин

Dias001
1

Вы имеете в виду - в ЛЮБОЙ стране?
Или вы знаете такие страны, которые не собирают данные?

Ответить

Антон Василик

1

Ущерб целостности?)
Интересно. Это они так хотят поддержать отечественного производителя?

Ответить

Руслан Агаев

0

Интересно какие ещё страны запретят эти приложения :)

Ответить

Юрий Тимков

Руслан
1

Сбербанк биометрию стал просить, совсем оборзел

Ответить

Султан Маликов

0

У индусов забрали тик ток ахахахаха

Ответить

Сергей Щукин

0

Ну понятно - у них с Китаем сейчас напряг. Раньше дипломатов высылали - в новом цифровом веке приложения банят 🤷‍♂️

Ответить

Ledneva Elena

Сергей
0

На днях ещё пограничный конфликт был. Погибли военнослужащие с обоих сторон. Хорошо хоть пока цифрой ограничиваются. 

Ответить

Сергей Щукин

Ledneva
0

Я именно об этом

Ответить

Эмилия Теплова

0

Мир с каждым днём напряжённее..

Ответить

Artem 69

0

Кто-то, кому-то методичку со знакомыми формулировками подкинул. 

Ответить

3216q114

0

Международный опыт перенимают.

Ответить

Ware Wow

0

мда, интернет уже не тот... а я его помню еще совершенно свободным...

Ответить

Сергей Щукин

Ware
0

На каких bbs сидел?

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Алишер Раджабов

0

Теперь будем снапчатит

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