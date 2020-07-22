Мессенджер уже сотрудничает с банками, за год они привлекли 3 млн новых клиентов.

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WhatsApp планирует совместно с партнёрами начать предлагать своим пользователям в Индии страховые, кредитные и пенсионные продукты, пишет TechCrunch со ссылкой на главу WhatsApp в Индии Абхиджита Бозе (Abhijit Bose).

Компания ориентируется в первую очередь на пользователей с низким доходом и сельских жителей. Она запустит несколько программ и в зависимости от результата будет вкладываться в развитие некоторых продуктов, отметил представитель WhatsApp.

WhatsApp решила начать эксперимент после года сотрудничества с крупнейшими индийскими банками ICICI, Kotak Mahindra и HDFC, указывает издание. За это время партнёры компании ICICI и Kotak Mahindra привлекли свыше 3 млн новых клиентов, рассказал Бозе.

В чате с банками в WhatsApp клиенты могут проверить баланс своей карты и кредитный лимит, посмотреть последние операции, узнать о предодобренном займе, найти ближайшие отделения и получить некоторые другие услуги.

В Индии у WhatsApp 400 млн пользователей — больше, чем у любого другого приложения, утверждает TechCrunch. Без него индийским банкам было сложно расширять зону присутствия, в небольших городах они вынуждены были полагаться на посредников, а их доступ к аудитории был ограничен, отмечает издание.