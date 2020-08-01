Twitter начала обсуждать с пользователями возможность подключения разных платных опций Материал редакции
Отмена отправки твита, пользовательские цвета, значки в профиле и другие.
Twitter проводит среди пользователей опрос о возможности внедрения платных опций, пишет TechCrunch. Выдержки из опроса опубликовал в своём аккаунте в Twitter бывший директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра.
В числе обсуждаемых опций — возможность отменить отправку сообщения в течение 30 секунд, пользовательские цвета и шрифты, значки в профиле пользователя (которые указывают, например, на сферу его деятельности), автоответы, обзор публикаций с упоминанием имени или названия (например, для брендов), а также пользовательские опросы брендов.
Соцсеть также интересует, готовы ли пользователи платить за отключение рекламы и выбирать, какую рекламу видеть, а какую нет, указал Наварра.
Представитель Twitter подтвердил TechCrunch, что компания проводила опрос, чтобы оценить модель членства в сообществе, но отказался раскрывать детали. Он напомнил, что в письме акционерам компания сообщила, что изучает дополнительные возможности получения прибыли помимо рекламы, например, подписную модель.
Компания предупредила акционеров, что разработка таких продуктов находится на ранней стадии и она не ожидает прибыли от них в 2020 году, отмечает TechCrunch.
Во втором квартале 2020 года рекламная выручка Twitter упала на 23%, а общая выручка снизилась на 19% год к году. В соцсети объясняли ухудшение финансовых показателей пандемией и беспорядками в США, из-за которых бренды отказывались от продвижения на платформе.
В начале июля 2020 года журналисты обратили внимание на новую вакансию Twitter: соцсеть сообщала, что ищет разработчиков для нового подразделения под названием Gryphon, которые будут заниматься платёжным и подписным проектами. Позже название проекта было удалено.
А пользователи стали твиттеру отвечать на эти вопросы ?) Делать платным то, что априори у большинства бесплатно и является частью базового функционала. Что дальше ? Платный показ аватаров профилей ? Платный верхний регистр букв сообщений ? Премиум-подписка для ретвита ?))
Платные услуги - это неизбежно. Но их можно ввести без обсуждения с пользователями, как делает ВК или Яндекс. Или с обсуждением
Делать платным то, что априори у большинства бесплатно и является частью базового функционала
У большинства кого? У кого из аналогов твиттера (кстати, кто они?) есть undo send, бейджики в дополнение к аватаркам, auto-response шаблоны, опросы о рекламе?
Ну, везде. Отменить отправку есть в той же Инсте, в ТГ удалить вообще любое можно. Бейджи есть на бизнес-страницах ФБ, авто-ответы и шаблоны есть в ФБ и Инсте, опросы о рекламе есть у ФБ, Инсты, Youtube.
Аналог Твиттера - любая соцсеть, это тот же контент, что и везде, просто с ограничениями.
А что плохого в том, чтобы за определенную плату не видеть рекламу? У Ютуба есть такая функция - очень удобно. Было бы даже круто, если бы в любом сервисе с рекламой, ее можно было бы отключить за некоторую плату
1) Вряд ли они заставят ими пользоваться, так что даже платная опция — лучше, чем ее отсутствие
2) хороший способ понять, что людям нужно — это узнать, готовы ли они платить. Не факт, что опции будут платными, просто если спросить людей, что им нужно, они ответят, что и то, и другое, и можно без хлеба
Я сам не видел, но по интернету ходило видео с машиной, которая пускает в метро за тридцать приседаний.
Предлагаю твиттеру такое же, в плане, или плати за ретвит, или на камеру пять земных поклонов перед black lives matter. Роялти за идею слать на мой яндекс кошелёк.
Там должен быть пункт "не блокировать вас раз в полгода, потому что наша система посчитала вас ботом"
После громкого обосрамса со взломом аккаунтов пытаться так тупо монетизироваться? Мда....
Редактирование твита сделайте, ироды, достало бугуртить из-за непоставленной запятой
То есть ни редактировать ни удалять твиты нельзя??? Я просто не в курсе и этим калом не пользуюсь.
Компания отказывается от разного рода рекламы, например, политической, потом ходит с протянутой рукой, и кричит подайте.
Так они же ещё занимаются политической цензурой, вот и расплата. Все получат то что заслужили.
это тебе не благотворительная компания, она на че том да должна зарабатывать, лучше доп функции за отдельную плату, чем уева туча бессмысленной рекламы
Яндекс скоро за воздух деньги начнет брать.
Ах, это же американская компания, это другое, это молодцы, зарабатывают
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