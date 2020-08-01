Отмена отправки твита, пользовательские цвета, значки в профиле и другие.

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Twitter проводит среди пользователей опрос о возможности внедрения платных опций, пишет TechCrunch. Выдержки из опроса опубликовал в своём аккаунте в Twitter бывший директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра.

В числе обсуждаемых опций — возможность отменить отправку сообщения в течение 30 секунд, пользовательские цвета и шрифты, значки в профиле пользователя (которые указывают, например, на сферу его деятельности), автоответы, обзор публикаций с упоминанием имени или названия (например, для брендов), а также пользовательские опросы брендов.

Matt Navarra @MattNavarra



Which would you be willing to pay for? 😮 Here’s a list of features Twitter may be considering for its paid / subscription serviceWhich would you be willing to pay for? https://t.co/w8vYumrpx3 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EePqhQgXgAADSf1.jpg","width":719,"height":929}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EePqhQrWAAACosL.jpg","width":719,"height":719}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EePqhQjXoAA6gLR.jpg","width":719,"height":387}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EePqhQoX0AI5EX_.jpg","width":719,"height":503}}}]

Соцсеть также интересует, готовы ли пользователи платить за отключение рекламы и выбирать, какую рекламу видеть, а какую нет, указал Наварра.

Представитель Twitter подтвердил TechCrunch, что компания проводила опрос, чтобы оценить модель членства в сообществе, но отказался раскрывать детали. Он напомнил, что в письме акционерам компания сообщила, что изучает дополнительные возможности получения прибыли помимо рекламы, например, подписную модель.

Компания предупредила акционеров, что разработка таких продуктов находится на ранней стадии и она не ожидает прибыли от них в 2020 году, отмечает TechCrunch.

Во втором квартале 2020 года рекламная выручка Twitter упала на 23%, а общая выручка снизилась на 19% год к году. В соцсети объясняли ухудшение финансовых показателей пандемией и беспорядками в США, из-за которых бренды отказывались от продвижения на платформе.