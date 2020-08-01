Вы случайно не PHP Middle?
Соцсети
Галина Мубаракшина
3190

Twitter начала обсуждать с пользователями возможность подключения разных платных опций Материал редакции

Отмена отправки твита, пользовательские цвета, значки в профиле и другие.

21 комментарий
В закладки

Twitter проводит среди пользователей опрос о возможности внедрения платных опций, пишет TechCrunch. Выдержки из опроса опубликовал в своём аккаунте в Twitter бывший директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра.

В числе обсуждаемых опций — возможность отменить отправку сообщения в течение 30 секунд, пользовательские цвета и шрифты, значки в профиле пользователя (которые указывают, например, на сферу его деятельности), автоответы, обзор публикаций с упоминанием имени или названия (например, для брендов), а также пользовательские опросы брендов.

Matt Navarra @MattNavarra
😮 Here’s a list of features Twitter may be considering for its paid / subscription service

Which would you be willing to pay for? https://t.co/w8vYumrpx3

Соцсеть также интересует, готовы ли пользователи платить за отключение рекламы и выбирать, какую рекламу видеть, а какую нет, указал Наварра.

Представитель Twitter подтвердил TechCrunch, что компания проводила опрос, чтобы оценить модель членства в сообществе, но отказался раскрывать детали. Он напомнил, что в письме акционерам компания сообщила, что изучает дополнительные возможности получения прибыли помимо рекламы, например, подписную модель.

Компания предупредила акционеров, что разработка таких продуктов находится на ранней стадии и она не ожидает прибыли от них в 2020 году, отмечает TechCrunch.

Во втором квартале 2020 года рекламная выручка Twitter упала на 23%, а общая выручка снизилась на 19% год к году. В соцсети объясняли ухудшение финансовых показателей пандемией и беспорядками в США, из-за которых бренды отказывались от продвижения на платформе.

В начале июля 2020 года журналисты обратили внимание на новую вакансию Twitter: соцсеть сообщала, что ищет разработчиков для нового подразделения под названием Gryphon, которые будут заниматься платёжным и подписным проектами. Позже название проекта было удалено.

#новость #twitter

Галина Мубаракшина
+12 606
5
11
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","twitter"], "comments": 21, "likes": 11, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 146806, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 01 Aug 2020 12:43:36 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илья Бегун

19

А пользователи стали твиттеру отвечать на эти вопросы ?) Делать платным то, что априори у большинства бесплатно и является частью базового функционала. Что дальше ? Платный показ аватаров профилей ? Платный верхний регистр букв сообщений ? Премиум-подписка для ретвита ?))

Ответить

Андрей Викторович

Илья
4

Платные услуги - это неизбежно. Но их можно ввести без обсуждения с пользователями, как делает ВК или Яндекс. Или с обсуждением

Ответить

Eugene Danilov

Илья
1

Делать платным то, что априори у большинства бесплатно и является частью базового функционала

У большинства кого? У кого из аналогов твиттера (кстати, кто они?) есть undo send, бейджики в дополнение к аватаркам, auto-response шаблоны, опросы о рекламе?

Ответить

Алексей Ткачук

Eugene
4

Ну, везде. Отменить отправку есть в той же Инсте, в ТГ удалить вообще любое можно. Бейджи есть на бизнес-страницах ФБ, авто-ответы и шаблоны есть в ФБ и Инсте, опросы о рекламе есть у ФБ, Инсты, Youtube. 

Аналог Твиттера - любая соцсеть, это тот же контент, что и везде, просто с ограничениями. 

Ответить

Савва Маркус

Илья
2

А что плохого в том, чтобы за определенную плату не видеть рекламу? У Ютуба есть такая функция - очень удобно. Было бы даже круто, если бы в любом сервисе с рекламой, ее можно было бы отключить за некоторую плату

Ответить

Dima Baychapanov

Илья
0

Откатиться в прошлое, и не пиздануть лишнее) 

Ответить

Mikhail Bezverkhy

Илья
0

1) Вряд ли они заставят ими пользоваться, так что даже платная опция — лучше, чем ее отсутствие
2) хороший способ понять, что людям нужно — это узнать, готовы ли они платить. Не факт, что опции будут платными, просто если спросить людей, что им нужно, они ответят, что и то, и другое, и можно без хлеба

Ответить

Ignat Kit

Илья
–2

Аппетит отходит (не моя версия, автозаменитель но прикольно, поскольку жрут все активнее, хоть и без аппетита) вовремя еды... Вы главное нашим любимым чинушам не накидывайте с Вашей фантазией... И так не весело.

Ответить

Даниил Орел

8

Я сам не видел, но по интернету ходило видео с машиной, которая пускает в метро за тридцать приседаний.

Предлагаю твиттеру такое же, в плане, или плати за ретвит, или на камеру пять земных поклонов перед black lives matter. Роялти за идею слать на мой яндекс кошелёк. 

Ответить

lakoros

7

Там должен быть пункт "не блокировать вас раз в полгода, потому что наша система посчитала вас ботом"

Ответить

Anton Reut

3

После громкого обосрамса со взломом аккаунтов пытаться так тупо монетизироваться? Мда....

Ответить

Василий Вахтин

1

Редактирование твита сделайте, ироды, достало бугуртить из-за непоставленной запятой

Ответить

Anton Reut

Василий
1

То есть ни редактировать ни удалять твиты нельзя??? Я просто не в курсе и этим калом не пользуюсь.

Ответить

Василий Вахтин

Anton
1

удалять можно, редачить - нет

Ответить

Ако Чавчавадзе

0

Компания отказывается от разного рода рекламы, например, политической, потом ходит с протянутой рукой, и кричит подайте.

Ответить

Игорь Погораев

Ако
2

Так они же ещё занимаются политической цензурой, вот и расплата. Все получат то что заслужили.

Ответить

Christofor

Ако
1

это тебе не благотворительная компания, она на че том да должна зарабатывать, лучше доп функции за отдельную плату, чем уева туча бессмысленной рекламы

Ответить

Roman Novikov

0

Начало конца 

Ответить

Anatoly Ivanov

0

Узнали, что капитализация оказалось дутой?

Ответить

Дмитрий Лукиенко

–3

Яндекс скоро за воздух деньги начнет брать.
Ах, это же американская компания, это другое, это молодцы, зарабатывают

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Admitad
Подписан
Отписаться
15 главных советов: как начать работу с финансовыми офферами и выжать из них максимум
После нашей статьи о росте прибыли в финансовых офферах многие веб-мастера захотели начать с ними работу. На основе ваш…
4
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Робохроники ИИ: в Amazon создали умные тележки, электромобили «ГАЗель» покоряют Север, а у «Друзей» новые лица
Роботы из Redmadrobot Data Lab рассказывают про новости, кейсы и подходы в ИИ, которые можно переложить на нашу действи…
3
Checkaso
Подписан
Отписаться
Главные новости мобайла: бан TikTok, развитие AppGallery, «разоблачение» известных приложений и другие события
Привет, это Ира Гейнц, контент-маркетолог Checkaso. Собрала для вас главные новости месяца. Некоторые из них – настоящи…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Андрей Савельев
за день
Мне кажется, или КАМАЗ там больше испортил газон, нежели объект?
Арт-объект банка «Точка» в Екатеринбурге демонтировали через пять часов после установки: он «портит газон»
Павел Жовнер
за неделю
О, всем привет в этом чяте.
Российский энтузиаст за три часа собрал на Kickstarter $300 тысяч на «тамагочи для хакеров» — в пять раз больше плана

Комментарии

war lin

Создание сайта для малого…

Александр Крупницкий

6 лет пишу ежедневные отчеты, с…

war lin

Помогите найти владельца сайта

Nanokassa_ru

Отдел разработки и кризис

Антон Василик

6 лет пишу ежедневные отчеты, с…

Optov

3 факта перед IPO BigCommerce…

Денис Денисов

Бесконечная блокировка профиля…

Аполлон Степанов

Тестирование сервиса без ругани…

Аполлон Степанов

Тестирование сервиса без ругани…

Optov

Стартапы недели: сервис для…

Илитный Иксперт

Рабочий стол биохакера. Как…

Anatoly

Рабочий стол биохакера. Как…

Илья Малофеев

Как Юрий Дудь набрал 1 млрд…

Alexey P

WSJ: Microsoft приостановила…

Dmitry Ryzhov

6 лет пишу ежедневные отчеты, с…

Anton Reut

Арт-объект банка «Точка» в…

Dmitry Ryzhov

6 лет пишу ежедневные отчеты, с…

Anton Reut

Арт-объект банка «Точка» в…

Sergei Timofeyev

6 лет пишу ежедневные отчеты, с…

Make Luv

Тестирование сервиса без ругани…