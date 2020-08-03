Компания планирует завершить переговоры к 15 сентября 2020 года.

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Microsoft подтвердила, что ведёт переговоры о покупке американского бизнеса TikTok и сообщила, что гендиректор компании Сатья Наделла обсуждает сделку с президентом США Дональдом Трампом.

Microsoft и ByteDance (материнская компания TikTok) уведомили о предварительных переговорах Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Они касаются покупки бизнеса TikTok не только в США, но также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, говорится в заявлении компании. Microsoft также может предложить миноритарную долю в бизнесе другим инвесторам.

ИТ-корпорация планирует завершить переговоры с ByteDance не позднее 15 сентября 2020 года. Параллельно Microsoft продолжит обсуждение покупки с американскими властями, включая Трампа.

Компания «понимает беспокойство президента» и намерена приобрести соцсеть при условии полной проверки его безопасности и предоставления экономических выгод для США, говорится в заявлении Microsoft. В компании, в частности, отметили, что убедятся, что данные американских пользователей TikTok хранятся только в США и будут удалены с серверов за пределами страны.

В Microsoft подчеркнули, что переговоры предварительные и компания не будет давать других разъяснений до их полного завершения.

31 июля Дональд Трамп заявил о скорой блокировке TikTok и пообещал подписать необходимые документы 1 августа. Однако президент изменил своё решение под давлением некоторых своих советников и однопартийцев-республиканцев, пишет Reuters со ссылкой на источники. Блокировка TikTok затронет множество молодых пользователей соцсети и может спровоцировать поток правовых проблем накануне президентских выборов в ноябре, указывает агентство.