Microsoft подтвердила переговоры о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии Материал редакции
Компания планирует завершить переговоры к 15 сентября 2020 года.
Microsoft подтвердила, что ведёт переговоры о покупке американского бизнеса TikTok и сообщила, что гендиректор компании Сатья Наделла обсуждает сделку с президентом США Дональдом Трампом.
Microsoft и ByteDance (материнская компания TikTok) уведомили о предварительных переговорах Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Они касаются покупки бизнеса TikTok не только в США, но также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, говорится в заявлении компании. Microsoft также может предложить миноритарную долю в бизнесе другим инвесторам.
ИТ-корпорация планирует завершить переговоры с ByteDance не позднее 15 сентября 2020 года. Параллельно Microsoft продолжит обсуждение покупки с американскими властями, включая Трампа.
Компания «понимает беспокойство президента» и намерена приобрести соцсеть при условии полной проверки его безопасности и предоставления экономических выгод для США, говорится в заявлении Microsoft. В компании, в частности, отметили, что убедятся, что данные американских пользователей TikTok хранятся только в США и будут удалены с серверов за пределами страны.
В Microsoft подчеркнули, что переговоры предварительные и компания не будет давать других разъяснений до их полного завершения.
31 июля Дональд Трамп заявил о скорой блокировке TikTok и пообещал подписать необходимые документы 1 августа. Однако президент изменил своё решение под давлением некоторых своих советников и однопартийцев-республиканцев, пишет Reuters со ссылкой на источники. Блокировка TikTok затронет множество молодых пользователей соцсети и может спровоцировать поток правовых проблем накануне президентских выборов в ноябре, указывает агентство.
Обсуждение продажи бизнеса TikTok в США началось на фоне ухудшения отношений между американскими и китайскими властями. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сервис может быть заблокирован в стране якобы из-за слежки за пользователями. В конце июля Bloomberg и The New York Times сообщили, что переговоры о сделке с ByteDance ведёт Microsoft. По информации TikTok, аудитория соцсети в США — около 100 млн пользователей.
Новость, как статья из книги "Лёгкий способ уронить цены на акции и купить компанию за недорого"
Интересно а как выглядит продажа бизнеса IT компании в определенной стране? Это аля франшиза, когда бренд и суть продукта у головной компании, а у тебя маркетинг, поддержка, продажи?
Как Uber Russia))
Бля, самый прикол с этими такси. Убер был в России, и был в Китае.
Потом российский Убер продался Яндексу, а китайский — Didi.
Теперь этот Диди выходит на российский рынок.
Более свежая новость, что компания приостановила процесс залезания в горящую машину
https://ria.ru/20200802/1575267263.html
Ещё более свежая информация - ТикТоку дали 45 дней, чтобы договориться о продаже https://www.reuters.com/article/us-usa-tiktok-trump-exclusive/exclusive-trump-to-give-tiktoks-chinese-owner-45-days-to-agree-sale-sources-idUSKBN24Y0UD
это не более свежая, они сначала сказали, что приостановили,
а потом Наделла переговорил с Трампом
Да, новая реальность , или продавайся местным (монстрам) или мы тебя заблокируем )))))) америкосов конечно правильно воспитали )
Да, это не честная конкуренция. Но Китай начал первый так делать, заблокировав весь западный интернет и заменив все на свои аналоги
Ну, в принципе, такая схема выгодной покупки бизнеса нашим странам тоже не новость.
А я бы посмотрел такое реалити-шоу "Переговоры", где вся эта хрень в прямом эфире, начиная с первого звонка.
Цукерберга прокатили похоже, долго мялся ) А китайцы в любом случае в выигрыше
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