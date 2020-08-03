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Соцсети
Галина Мубаракшина
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Microsoft подтвердила переговоры о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии Материал редакции

Компания планирует завершить переговоры к 15 сентября 2020 года.

15 комментариев
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Microsoft подтвердила, что ведёт переговоры о покупке американского бизнеса TikTok и сообщила, что гендиректор компании Сатья Наделла обсуждает сделку с президентом США Дональдом Трампом.

Microsoft и ByteDance (материнская компания TikTok) уведомили о предварительных переговорах Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Они касаются покупки бизнеса TikTok не только в США, но также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, говорится в заявлении компании. Microsoft также может предложить миноритарную долю в бизнесе другим инвесторам.

ИТ-корпорация планирует завершить переговоры с ByteDance не позднее 15 сентября 2020 года. Параллельно Microsoft продолжит обсуждение покупки с американскими властями, включая Трампа.

Компания «понимает беспокойство президента» и намерена приобрести соцсеть при условии полной проверки его безопасности и предоставления экономических выгод для США, говорится в заявлении Microsoft. В компании, в частности, отметили, что убедятся, что данные американских пользователей TikTok хранятся только в США и будут удалены с серверов за пределами страны.

В Microsoft подчеркнули, что переговоры предварительные и компания не будет давать других разъяснений до их полного завершения.

31 июля Дональд Трамп заявил о скорой блокировке TikTok и пообещал подписать необходимые документы 1 августа. Однако президент изменил своё решение под давлением некоторых своих советников и однопартийцев-республиканцев, пишет Reuters со ссылкой на источники. Блокировка TikTok затронет множество молодых пользователей соцсети и может спровоцировать поток правовых проблем накануне президентских выборов в ноябре, указывает агентство.

Обсуждение продажи бизнеса TikTok в США началось на фоне ухудшения отношений между американскими и китайскими властями. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сервис может быть заблокирован в стране якобы из-за слежки за пользователями. В конце июля Bloomberg и The New York Times сообщили, что переговоры о сделке с ByteDance ведёт Microsoft. По информации TikTok, аудитория соцсети в США — около 100 млн пользователей.

#новость #microsoft #tiktok

Галина Мубаракшина
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15 комментариев
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Alexey Bo

9

Новость, как статья из книги "Лёгкий способ уронить цены на акции и купить компанию за недорого"

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Alex Konin

2

Интересно а как выглядит продажа бизнеса IT компании в определенной стране? Это аля франшиза, когда бренд и суть продукта у головной компании, а у тебя маркетинг, поддержка, продажи?

Ответить

Nikolay Safronov

Alex
1

Как Uber Russia))

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Mykola Petiukh

Nikolay
3

Бля, самый прикол с этими такси. Убер был в России, и был в Китае.
Потом российский Убер продался Яндексу, а китайский — Didi.
Теперь этот Диди выходит на российский рынок.

Ответить

Roman Moskovskiy

Alex
0

Скорее лицензирование технологии и бренда

Ответить

Prolis Labkk

0

Более свежая новость, что компания приостановила процесс залезания в горящую машину
https://ria.ru/20200802/1575267263.html

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Alex Konin

Prolis
3

Ещё более свежая информация - ТикТоку дали 45 дней, чтобы договориться о продаже https://www.reuters.com/article/us-usa-tiktok-trump-exclusive/exclusive-trump-to-give-tiktoks-chinese-owner-45-days-to-agree-sale-sources-idUSKBN24Y0UD

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Michael Smith

Prolis
2

это не более свежая, они сначала сказали, что приостановили,
а потом Наделла переговорил с Трампом

Ответить

Stas Korg

0

Да, новая реальность , или продавайся местным (монстрам) или мы тебя заблокируем )))))) америкосов конечно правильно воспитали )

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Сергей Силаев

Stas
0

Да, это не честная конкуренция. Но Китай начал первый так делать, заблокировав весь западный интернет и заменив все на свои аналоги

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Александр Грязнов

Сергей
0

А был бы не Китай поступили бы иначе?

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Wera Ferat

0

Ну, в принципе, такая схема выгодной покупки бизнеса нашим странам тоже не новость.

Ответить

Александр Казанский

Wera
0

Можно спросить, к чему этот пост?

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Make Luv

0

А я бы посмотрел такое реалити-шоу "Переговоры", где вся эта хрень в прямом эфире, начиная с первого звонка.

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Кинес Кизиитов

0

Цукерберга прокатили похоже, долго мялся ) А китайцы в любом случае в выигрыше

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