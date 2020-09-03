В команде Instagram было 13 человек, когда сервис выкупила Facebook за $1 млрд, пишет издание.

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Facebook купила Instagram в 2012 году, заплатив за фотосервис около $1 млрд. На момент сделки в команде соцсети было 13 человек, включая основателей, пишет Business Insider со ссылкой на книгу «Без фильтров: внутренняя история Instagram» журналиста Bloomberg Сары Фриер.

Издание узнало, чем теперь они занимаются.

Майкл Луманс

Он пришёл в Instagram незадолго до сделки компании и проработал до 2014 года. Луманс занимал должность дизайнера продукта, а затем перешёл на аналогичный пост в Facebook. В 2018 году Луманс ушёл из компании, чтобы возглавить продуктовый отдел в косметической компании Glossier. По данным LinkedIn, он оставил должность в 2019 году.

Дэн Тоффи

Тоффи, как и Луманс, присоединился к Instagram незадолго до сделки — он работает в компании до сих пор. Согласно его профилю в LinkedIn, он занимается комьюнити-менеджментом и исследует, как «Instagram меняет культуру и как культура меняет Instagram».

Райан Гомба

Он проработал в Instagram с 2012 по 2014 годы инженером по продукту, после чего стал сооснователем финансового стартапа Even.

Бейли Ричардсон

Ричардсон работала в Instagram с 2012 по 2014 годы, её последняя должность — комьюнити-менеджер. Сейчас она — создатель и партнёр People & Company, которая занимается построением комьюнити.

Филип Макаллистер

Он стал частью команды Instagram в 2012 году и до сих пор работает в соцсети. Сейчас он занимает должность технического директора, следует из его профиля в LinkedIn.

Тим Ван Дамм

Проработал в Instagram с 2012 по 2013 год дизайнером по продукту. После ухода из компании он присоединился к команде Dropbox, а теперь главный дизайнер в студии Abstract.

Грегори Хохмат

Хохмат работал в Instagram с 2011 по 2014 год разработчиком и менеджером по продукту. Сейчас он независимый разработчик и сооснователь приложения для трансляций на смартфоне Dreams.

Эми Коул

Она пришла в Instagram с 2011 году и ушла из компании в июле 2017 года. Коул была главой отдела развития бренда в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Теперь она работает в Facebook директором по маркетингу WhatsApp.

Джессика Золлман

Золлман работала в Instagram с 2011 по 2013 год, последняя должность — комьюнити-менеджер. Сейчас она фотограф в Лос-Анджелесе, следует из LinkedIn.

Шейн Суини

Суини — разработчик, он работает в Instagram с 2010 года по настоящее время. Business Insider называет его одним из «старейших» работников сервиса.

Джошуа Ридел

Проработал в Instagram с 2010 по 2014 год, ушёл из компании в должности главы комьюнити. Он окончил магистратуру в Университете Аризоны и сейчас работает над новым романом.

Майк Кригер

Сооснователь Instagram Майк Кригер ушёл из компании в 2018 году. До весны 2020 года он почти не появлялся в публичном поле, отмечает Business Insider. В апреле Кригер вместе с Кевином Систромом запустил сайт Rt.live для отслеживания распространения коронавируса.

Кевин Систром

Систром — второй основатель Instagram — ушёл из компании вместе с Кригером в 2018 году. Теперь он также работает над сайтом Rt.live.