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Соцсети
Галина Мубаракшина
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WSJ: ByteDance обсуждает с властями США условия, при которых она сможет избежать продажи американского бизнеса TikTok Материал редакции

Ключевым вопросом для американских властей по-прежнему остаётся защищённость данных пользователей, утверждает источник.

3 комментария
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ByteDance, материнская компания TikTok, обсуждает с американским правительством возможные условия, при которых она сможет избежать продажи всего бизнеса соцсети в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Этот вариант стал особенно актуальным после того как китайские власти усложнили продажу TikTok, утверждают источники. В конце августа 2020 года Китай запретил экспорт технологий, в том числе рекомендательных сервисов, без получения лицензии от местных торговых властей.

Конкретные условия соглашения обсуждаются, поскольку ситуация постоянно меняется, а продажа до сих пор возможна, говорят собеседники издания. Даже если бизнес TikTok в США не продадут целиком, реструктуризация компании всё равно вероятна, предположил один из источников.

Ключевой вопрос для представителей власти США, которые участвуют в переговорах, — защита данных пользователей TikTok и их недоступность для китайского правительства, рассказали изданию люди, близкие к переговорам.

«Казначейство сосредоточено исключительно на обсуждениях, связанных с приказом президента от 14 августа 2020 года», — сообщил газете представитель ведомства в ответ на запрос о сделке с ByteDance. В этот день Дональд Трамп распорядился, чтобы американский бизнес TikTok был продан в течение 90 дней.

  • TikTok грозит блокировка в США на фоне ухудшения отношений с Китаем. Президент Дональд Трамп подписал указ о запрете соцсети в стране, если до 15 сентября приложение не купит американская компания.
  • Microsoft подтвердила переговоры о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии в начале августа 2020 года. За TikTok также борются Twitter и Oracle, говорили источники.
  • Если сделка по продаже TikTok не состоится, соцсеть могут и не заблокировать: после 15 сентября по-прежнему возможны разные варианты развития событий.

#новость #tiktok #сшапротивtiktok

Галина Мубаракшина
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3 комментария
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Bobo Momo

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Почему вообще обсуждается работа китайских приложений в Америке, в то время, когда американские сервисы в Китае забанены уже больше 10 лет? 

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Alexander Veber

Bobo
–1

Китай не производит и не экспортирует демократию в другие страны, они могут скатиться в Северную Корею и никто им ничего не скажет, а в оплоте демократии такое не прокатит

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Я не скажу свое имя машине

–2

Самый смешной и актуальный комментарий.

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