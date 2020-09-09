WSJ: ByteDance обсуждает с властями США условия, при которых она сможет избежать продажи американского бизнеса TikTok Материал редакции
Ключевым вопросом для американских властей по-прежнему остаётся защищённость данных пользователей, утверждает источник.
ByteDance, материнская компания TikTok, обсуждает с американским правительством возможные условия, при которых она сможет избежать продажи всего бизнеса соцсети в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
Этот вариант стал особенно актуальным после того как китайские власти усложнили продажу TikTok, утверждают источники. В конце августа 2020 года Китай запретил экспорт технологий, в том числе рекомендательных сервисов, без получения лицензии от местных торговых властей.
Конкретные условия соглашения обсуждаются, поскольку ситуация постоянно меняется, а продажа до сих пор возможна, говорят собеседники издания. Даже если бизнес TikTok в США не продадут целиком, реструктуризация компании всё равно вероятна, предположил один из источников.
Ключевой вопрос для представителей власти США, которые участвуют в переговорах, — защита данных пользователей TikTok и их недоступность для китайского правительства, рассказали изданию люди, близкие к переговорам.
«Казначейство сосредоточено исключительно на обсуждениях, связанных с приказом президента от 14 августа 2020 года», — сообщил газете представитель ведомства в ответ на запрос о сделке с ByteDance. В этот день Дональд Трамп распорядился, чтобы американский бизнес TikTok был продан в течение 90 дней.
- TikTok грозит блокировка в США на фоне ухудшения отношений с Китаем. Президент Дональд Трамп подписал указ о запрете соцсети в стране, если до 15 сентября приложение не купит американская компания.
- Microsoft подтвердила переговоры о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии в начале августа 2020 года. За TikTok также борются Twitter и Oracle, говорили источники.
- Если сделка по продаже TikTok не состоится, соцсеть могут и не заблокировать: после 15 сентября по-прежнему возможны разные варианты развития событий.
Почему вообще обсуждается работа китайских приложений в Америке, в то время, когда американские сервисы в Китае забанены уже больше 10 лет?
Китай не производит и не экспортирует демократию в другие страны, они могут скатиться в Северную Корею и никто им ничего не скажет, а в оплоте демократии такое не прокатит
Блоги компаний
Показать еще