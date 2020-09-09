ByteDance, материнская компания TikTok, обсуждает с американским правительством возможные условия, при которых она сможет избежать продажи всего бизнеса соцсети в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Этот вариант стал особенно актуальным после того как китайские власти усложнили продажу TikTok, утверждают источники. В конце августа 2020 года Китай запретил экспорт технологий, в том числе рекомендательных сервисов, без получения лицензии от местных торговых властей.

Конкретные условия соглашения обсуждаются, поскольку ситуация постоянно меняется, а продажа до сих пор возможна, говорят собеседники издания. Даже если бизнес TikTok в США не продадут целиком, реструктуризация компании всё равно вероятна, предположил один из источников.

Ключевой вопрос для представителей власти США, которые участвуют в переговорах, — защита данных пользователей TikTok и их недоступность для китайского правительства, рассказали изданию люди, близкие к переговорам.

«Казначейство сосредоточено исключительно на обсуждениях, связанных с приказом президента от 14 августа 2020 года», — сообщил газете представитель ведомства в ответ на запрос о сделке с ByteDance. В этот день Дональд Трамп распорядился, чтобы американский бизнес TikTok был продан в течение 90 дней.