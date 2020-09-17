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Рая Хачатрян
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Facebook запустила единое приложение для малого бизнеса: компании смогут управлять аккаунтами в Instagram и Messenger Материал редакции

В 2021 году компания планирует подключить к сервису и WhatsApp.

4 комментария
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Facebook запустила в США приложение Facebook Business Suite, которое позволяет бизнесу управлять своими аккаунтами в Facebook, Instagram и Facebook Messenger из одного интерфейса.

С помощью Business Suite компании могут получать сообщения, уведомления и предупреждения со всех трех платформ в едином почтовом ящике, пишет Axios. В 2021 году компания планирует добавить в Business Suite мессенджер WhatsApp и сервис для создания интернет-магазинов внутри соцсети Facebook Shops.

Business Suite позволяет публиковать и планировать контент или рекламу в Facebook и Instagram одновременно. В приложении также есть аналитика — можно посмотреть, какой контент лучше подходит для каждого из приложений.

Facebook разработала инструмент для поддержки малого бизнеса, у которого не всегда есть большие команды для работы с социальными сетями. В будущем Facebook может открыть сервис и для более крупных компаний, пишет Axios. «Наша цель — максимально упростить доступ к клиентам для предприятий», — прокомментировал вице-президент по маркетингу рекламных продуктов Facebook Грэм Мадд.

  • В условиях пандемии Facebook пытается разработать инструменты для поддержки малого бизнеса, на который приходится большая часть его рекламных доходов. В мае 2020 года компания запустила сервис Shops, который помогает открыть интернет-магазин внутри соцсети.
  • Приложение — первый продукт от Facebook, который объединяет внутреннюю инфраструктуру для трех своих приложений для обмена сообщениями, отмечает Axios. По данным издания, компания работает над ним минимум с 2019 года.

#новость #facebook #instagram

Рая Хачатрян
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Leo Rialto

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А виноват все равно будет Apple!

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Интересно, до России дойдёт это приложение?

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В мобильную Creator Studio бы ещё инстаграм завезли.

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Константин Рогов

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Хочу

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