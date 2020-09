«За несколько лет соцсети полностью переучили нас»: как вернуть внимание и работоспособность, которую отняли смартфоны

Выжимка подкаста The Supehuman Academy с автором книг Deep Work и «Цифровой минимализм» Кэлом Ньюпортом от издания Reminder.

Привычная теперь манера обращаться с телефонами выглядела бы в 2009 году как минимум странно, считает Кэл Ньюпорт, преподаватель информатики в Джорджтаунском университете и автор двух бестселлеров — Deep Work и Digital Minimalism (по-русски — «В работу с головой» и «Цифровой минимализм» ). «Это как если бы человек все время носил с собой атлас и смотрел в него», — объясняет он в популярном подкасте о здоровье и саморазвитии The Supehuman Academy.

Неприметные, но отточенные на тысячах А/В-тестов уведомления и другие детали дизайна (срабатывает наша инстинктивная реакция на раздражители), кнопка Like (поиск социального одобрения) и, наконец, алгоритмы, формирующие ленту на основе паттернов нашего поведения. За Facebook последовали и другие социальные сети: Twitter, например, первым применил «эффект слот-машины» — обновление ленты при движении экрана вниз. Так, изменение за изменением, мы постепенно оказались в мире, где за наше внимание борются десятки приложений, одно интереснее другого.

Погружение в работу

В обычной жизни люди, к сожалению, так не думают. И — не видят очевидного парадокса: устанавливают кучу приложений, потому что верят, что в совокупности те принесут много пользы, но в итоге, польза от них минимальна, и все вместе эти программы только отнимают время от того, что людям действительно важно и нужно. Почему все так поступают? Просто потому, что это легко сделать. Because we can.