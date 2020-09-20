«За несколько лет соцсети полностью переучили нас»: как вернуть внимание и работоспособность, которую отняли смартфоны

Выжимка подкаста The Supehuman Academy с автором книг Deep Work и «Цифровой минимализм» Кэлом Ньюпортом от издания Reminder.

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В 2010-2012 годах в поведении людей что-то стало меняться. Изменения происходили настолько медленно и естественно, что большинство даже не обратило на них внимания.

Прошло десять лет. Почти все население приняло новые правила. Теперь они определяют нашу жизнь, влияют на психическое здоровье, уровень счастья и работоспособность. Нам уже трудно представить, каким было наше поведение раньше. И, в целом, мы не особенно переживаем по поводу произошедших перемен, потому что речь идет всего лишь о способе нашего взаимодействия со смартфонами.

10 лет назад — тогда уже продавался iPhone 4 — мы использовали телефон как инструмент, выполняющий определенные функции: звонили — когда нужно было с кем-то поговорить, заглядывали в карту — когда требовалось сориентироваться на местности, включали любимый плейлист — если хотели создать атмосферу приятного вечера.

Теперь же смартфоны стали нашими постоянными спутниками, продолжением руки, дополнительной частью тела: мы смотрим в экраны полдня, изредка отрываясь на работу или — чтобы ответить на вопрос живого человека.

«Извините, что вы сказали? Я отвлекся»

Привычная теперь манера обращаться с телефонами выглядела бы в 2009 году как минимум странно, считает Кэл Ньюпорт, преподаватель информатики в Джорджтаунском университете и автор двух бестселлеров — Deep Work и Digital Minimalism (по-русски — «В работу с головой» и «Цифровой минимализм»). «Это как если бы человек все время носил с собой атлас и смотрел в него», — объясняет он в популярном подкасте о здоровье и саморазвитии The Supehuman Academy.

Почему изменения произошли именно десять лет назад? У Ньюпорта есть на этот счет теория. Он связывает сдвиг в человеческом поведении с выходом на биржу весной 2012 года компании Facebook.

До подготовки к IPO социальная сеть была озабочена привлечением новых пользователей. Собравшись выйти на биржу, компания сфокусировалась на росте выручки с одного пользователя. А поскольку выручка напрямую зависит от времени, проведенного в сети, Facebook начал максимально его увеличивать, осознанно или нет эксплуатируя все слабости человеческого мозга.

Неприметные, но отточенные на тысячах А/В-тестов уведомления и другие детали дизайна (срабатывает наша инстинктивная реакция на раздражители), кнопка Like (поиск социального одобрения) и, наконец, алгоритмы, формирующие ленту на основе паттернов нашего поведения. За Facebook последовали и другие социальные сети: Twitter, например, первым применил «эффект слот-машины» — обновление ленты при движении экрана вниз. Так, изменение за изменением, мы постепенно оказались в мире, где за наше внимание борются десятки приложений, одно интереснее другого.

За несколько лет они полностью переучили нас. И, если задуматься, все это стало случайным побочным эффектом желания одной-единственной компании подогнать цену своих акции под высокие ожидания инвестбанкиров. Кэл Ньюпорт

Погружение в работу

Сам Ньюпорт не имеет аккаунтов в соцсетях. («Это все еще дозволено», — шутит он.) На основной работе он преподает студентам теорию распределенных алгоритмов и прочие сложные вещи, а в остальное время — учит мир, как погрузиться с головой в любимое дело и меньше отвлекаться на внешние раздражители.

Концепцию Deep Work Ньюпорт иллюстрирует простой аналогией. Чтобы достичь успеха в обычной офисной работе, нужно равняться на тех, кто вынужден добиваться результатов в максимально конкурентной среде: например, музыкантов, спортсменов или шахматистов.

Профессиональный теннисист, выступающий на крупных турнирах, не может не тренироваться 3-4 часа в день (это и есть Deep Work), и, что не менее важно, все остальное время он должен проводить так, чтобы поддерживать свое основное занятие.

Это не значит, что он не может ни на минуту расслабиться — наоборот, отдых обязателен, но на свободное время накладываются ограничения: теннисист не будет напиваться по пятницам или заказывать две пиццы на ночь, чтобы «заесть стресс».

Ньюпорт, в соответствии с идей Deep Work, придерживается правила — работать только с 9 до 17 часов. Такое искусственное ограничение позволяет сфокусироваться исключительно на текущих делах и меньше отвлекаться. Кроме того, лимиты подстегивают креативность — включившись в подобный режим, вы, скорее всего, быстро начнете придумывать новые оптимальные способы распорядиться временем.

Цифровой минимализм, которому посвящен второй бестселлер Ньюпорта, автор объясняет по аналогии с методом наведения порядка Мари Кондо — только в порядок надо приводить не личные вещи, а свои отношения с цифровыми устройствами.

Минимализм, согласно Ньюпорту, не сводится к сокращению экранного времени. Тот, кто действует напролом и пытается установить лимиты на работу приложений (всего 15 минут в день!), обычно терпит поражение.

Ньюпорт предлагает заходить с флангов — со стороны ваших интересов и намерений: тратить ресурсы только на то, что вам действительно важно, и отказываться от всего, что не имеет значения. Это и правда напоминает Кондо, советующей избавляться от старой одежды и вещей, которые перестали приносить радость.

Мы не торопимся выбрасывать старые вещи из гардероба, уговаривая себя, что когда-нибудь еще их наденем, и точно так же, устанавливая на телефон новое приложение, мы часто объясняем свои действия тем, что оно может когда-то нам пригодиться.

Обычно стоимость затрат на установку равна нулю (интересно, сколько было бы подписчиков у Instagram, если бы он обходился в $9,99 в месяц?), а выгода кажется очевидной: например, можно будет смотреть фотографии родственников или подписаться на аккаунт любимого футболиста.

Но, как и в случае со старым хламом, который мешает в полной мере радоваться вещам, доставляющим радость, масса необязательных цифровых развлечений не только не приносит никакой пользы, но и не позволяет сосредоточиться на том, что вам действительно нужно. «У захламленности, — говорит Ньюпорт, — тоже есть цена».

Чтобы пояснить свою идею, он приводит в пример предпринимателя, которому предлагают десятки вариантов софта для увеличения продаж компании. Даже если стоимость каждой программы не очень высока, бизнесмен не бросится покупать все сразу, потому что он привык рассуждать в категориях выгоды от затраченных ресурсов.

В обычной жизни люди, к сожалению, так не думают. И — не видят очевидного парадокса: устанавливают кучу приложений, потому что верят, что в совокупности те принесут много пользы, но в итоге, польза от них минимальна, и все вместе эти программы только отнимают время от того, что людям действительно важно и нужно. Почему все так поступают? Просто потому, что это легко сделать. Because we can.

Нам кажется, что социальные сети могут принести нам пользу. Но в реальности они, скорее, отнимают пользу у вещей, которые нам действительно важны.

Что можно поправить прямо сейчас

Ньюпорт предлагает провести в течение недели два эксперимента. Первый — из арсенала Deep Work, а второй связан с цифровым минимализмом.

Наметьте на каждый рабочий день периоды сосредоточенной работы и занесите их в календарь — как если бы вы занесли встречу с важным партнером или поход к стоматологу. В эти часы не допускаются никакие переключения: ни заходы в Slack, ни проверки почты. Ноль просмотров телефона. Если вы делите календарь с коллегами, то дайте им понять, что в выделенное время вы действительно недоступны. «Я очень занят с 11 до 14, но свободен до и после». Попробуйте на одну неделю удалить с телефона все приложения, которые зарабатывают на вашем внимании каждый раз, когда вы в них заходите. Сами аккаунты при этом можно не удалять. Более того — вы можете заходить в эти приложения с компьютера. Например, если вам нужно посмотреть, как растет число подписчиков в инстаграме вашего бренда — проверьте это с десктопа. Ньюпорт говорит, что такой эксперимент вернет вас ненадолго к прежней модели использования телефона, когда он выполнял нужные нам функции и еще не был постоянным пожирателем времени. «Этот позволит вам почувствовать, как выглядит более осмысленная жизнь в цифровом мире», — добавляет он.

И напоследок. Что делать, когда вы ждете поезд?

Ведущий подкаста спросил, чем занимает себя Ньюпорт, если у него появились свободные 10 минут — например, до прихода поезда. Автор «Цифрового минимализма» ответил, что он просто смотрит по сторонам и на людей: «Очень важно оставаться хотя бы 10 минут в день со своими мыслями. На выходных можно растянуть это время, например, до часовой прогулки». Ньюпорт называет эти минуты «витамином уединения».

А если дневная доза «витамина» уже принята? Тогда Ньюпорт достает Kindle и читает книгу.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.