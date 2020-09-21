 Facebook представила инструмент для защиты прав на изображения в соцсети и Instagram

У соцсети уже есть похожая система для видео.

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Facebook представила инструмент Rights Manager в Creator Studio для изображений, чтобы создатели контента могли лучше контролировать использование их работ в соцсети и Instagram. Об этом говорится в блоге компании.

Чтобы получить доступ к инструменту, администраторы страниц могут подать заявку на защиту материалов. Для этого нужно предоставить Facebook копию изображений и CSV-файл с метаданными, указывает TechCrunch.

После этого Rights Manager найдёт совпадения в Facebook и Instagram. При этом пользователю не нужно публиковать в соцсетях изображения, чтобы запустить проверку.

Правообладатель может выбрать: просто отслеживать контент, блокировать его или указывать автора. Также пользователи могут выбрать, в каких странах будут действовать права на материалы.

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