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Facebook представила инструмент для защиты прав на изображения в соцсети и Instagram Материал редакции
У соцсети уже есть похожая система для видео.
Facebook представила инструмент Rights Manager в Creator Studio для изображений, чтобы создатели контента могли лучше контролировать использование их работ в соцсети и Instagram. Об этом говорится в блоге компании.
Чтобы получить доступ к инструменту, администраторы страниц могут подать заявку на защиту материалов. Для этого нужно предоставить Facebook копию изображений и CSV-файл с метаданными, указывает TechCrunch.
После этого Rights Manager найдёт совпадения в Facebook и Instagram. При этом пользователю не нужно публиковать в соцсетях изображения, чтобы запустить проверку.
Правообладатель может выбрать: просто отслеживать контент, блокировать его или указывать автора. Также пользователи могут выбрать, в каких странах будут действовать права на материалы.
- The Verge указывает, что вопросы авторства многие годы были проблемой в Instagram. В июне 2020 года соцсеть заявила, что сайты обязаны брать разрешение у фотографов на встраивание их снимков.
- У Facebook есть похожий инструмент для отслеживания видео в соцсети, который компания запустила в 2016 году, напоминает TechCrunch.
Facebook представила инструмент для защиты прав на изображения в соцсети и Instagram
И как это сделать в Инстаграм?
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