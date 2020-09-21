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Татьяна Боброва
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Facebook представила инструмент для защиты прав на изображения в соцсети и Instagram Материал редакции

У соцсети уже есть похожая система для видео.

2 комментария
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Facebook представила инструмент Rights Manager в Creator Studio для изображений, чтобы создатели контента могли лучше контролировать использование их работ в соцсети и Instagram. Об этом говорится в блоге компании.

Чтобы получить доступ к инструменту, администраторы страниц могут подать заявку на защиту материалов. Для этого нужно предоставить Facebook копию изображений и CSV-файл с метаданными, указывает TechCrunch.

После этого Rights Manager найдёт совпадения в Facebook и Instagram. При этом пользователю не нужно публиковать в соцсетях изображения, чтобы запустить проверку.

Правообладатель может выбрать: просто отслеживать контент, блокировать его или указывать автора. Также пользователи могут выбрать, в каких странах будут действовать права на материалы.

Facebook
  • The Verge указывает, что вопросы авторства многие годы были проблемой в Instagram. В июне 2020 года соцсеть заявила, что сайты обязаны брать разрешение у фотографов на встраивание их снимков.
  • У Facebook есть похожий инструмент для отслеживания видео в соцсети, который компания запустила в 2016 году, напоминает TechCrunch.

#новость #facebook #instagram

Татьяна Боброва
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2 комментария
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olesya sukh

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Заепали уже с этими слежками! Только и слышно НЕЛЬЗЯ НЕЛЬЗЯ НЕЛЬЗЯ!!

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Пластиковое Окно

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 Facebook представила инструмент для защиты прав на изображения в соцсети и Instagram

И как это сделать в Инстаграм?

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