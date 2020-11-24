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Соцсети
Вадим Скворцов
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Axios: популярные соцсети копируют форматы друг у друга и теперь отличаются только ценностями Материал редакции

Сайт собрал таблицу, которая показывает, что соцсети становятся почти неотличимыми.

Список медиаплатформ и их функций. К примеру, в LinkedIn есть «истории», а YouTube скопировал у TikTok формат коротких видео

Из последних новостей о копировании функций:

  • Snapchat запустил Spotlight — вкладку с короткими видео, как в TikTok. Аналогичный сервис появился и в Facebook — Reels.
  • Twitter сделала собственную версию «историй» — Fleets.

Автор Axios отмечает, что раньше медиаплатформы старались создать уникальные продукты для привлечения аудитории. Сейчас медиа очень схожи функционально, но отличаются ценностями и философией.

  • Instagram запустили десять лет назад как приложение для обмена фотографиями среди художников и любителей дизайна. Теперь в нём есть почти всё: от прямых трансляций до онлайн-покупок — для того, чтобы помочь авторам продавать свои идеи и товары.
  • Идея Snapchat была в обмене личными сообщениями между друзьями. Сегодня в приложении тоже множество функций, но их цель — помочь развивать более глубокие отношения между людьми. К примеру, в отличие от TikTok, короткие видео в Snapchat изначально публикуются в частном режиме и не «вирусятся», поскольку платформа не считает их комментарии и лайки.
  • Twitter создали как платформу для общественных идей. Её новые социальные инструменты тоже предназначены для упрощённого обсуждения новостей.

#tiktok #snapchat #facebook #instagram

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Ol Ka

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Reddit, Skype и Twitch — все они сравниваются друг с другом? Серьёзно? 😶

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Илья

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Интересная выборка) а где telegram, wechat?

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