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Axios: популярные соцсети копируют форматы друг у друга и теперь отличаются только ценностями Материал редакции
Сайт собрал таблицу, которая показывает, что соцсети становятся почти неотличимыми.
Из последних новостей о копировании функций:
Автор Axios отмечает, что раньше медиаплатформы старались создать уникальные продукты для привлечения аудитории. Сейчас медиа очень схожи функционально, но отличаются ценностями и философией.
- Instagram запустили десять лет назад как приложение для обмена фотографиями среди художников и любителей дизайна. Теперь в нём есть почти всё: от прямых трансляций до онлайн-покупок — для того, чтобы помочь авторам продавать свои идеи и товары.
- Идея Snapchat была в обмене личными сообщениями между друзьями. Сегодня в приложении тоже множество функций, но их цель — помочь развивать более глубокие отношения между людьми. К примеру, в отличие от TikTok, короткие видео в Snapchat изначально публикуются в частном режиме и не «вирусятся», поскольку платформа не считает их комментарии и лайки.
- Twitter создали как платформу для общественных идей. Её новые социальные инструменты тоже предназначены для упрощённого обсуждения новостей.
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Ol Ka
Reddit, Skype и Twitch — все они сравниваются друг с другом? Серьёзно? 😶
Илья
Ждем сторис в WhatsApp - еще один способ смотреть на открытки от родственников.
Алексей Брунов
Интересная выборка) а где telegram, wechat?