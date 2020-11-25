«ВКонтакте» начала предупреждать пользователей «Клипов» о необходимости отдыхать от сервиса Материал редакции
Уведомление появляется после 12 часов ночи или спустя два часа просмотра клипов днём.
«ВКонтакте» начала отправлять пользователям «Клипов» уведомления о необходимости отдохнуть от сервиса, если они проводят в нём слишком много времени, сообщает TJ со ссылкой на пресс-службу соцсети.
Тестирование проходит в рамках эксперимента. Уведомления будут отправлять тем, кто пользуется сервисом после 00:00 мск, а также тем, кто проводит за просмотром видео более двух часов, в том числе в дневное время.
Днём уведомление в «Клипах» попросит «отдохнуть от телефона», а ночью — отправит спать. При этом, если пользователь нажмёт на кнопку «Хочу ещё» или «Не хочу спать», он вернётся в бесконечную ленту.
По данным «ВКонтакте», ночью «Клипы» смотрят более 1,2 млн пользователей — каждый в среднем по 20 видео. Есть и такие зрители, которые смотрят до 2000 роликов за ночь — по подсчётам представителей соцсети на это уходит примерно пять-семь часов.
В команде платформы считают, что многочасовой просмотр «Клипов» негативно влияет на другие сферы жизни, поскольку пользователи «могут забыться в ленте». С помощью уведомлений соцсеть планирует оградить их от аддиктивного поведения.
Сервис «Клипы» запустили в начале июня. Он встроен в приложение «ВКонтакте» и позволяет делиться короткими роликами с наложенной музыкой. По данным соцсети, аудитория «Клипов» составляет 6,7 млн пользователей.
Сердце мое чует, что скоро нужно будет законодательно ограничивать эту фигню, считать ее вредной привычкой, а потом ещё лечить потерянное поколение.
Зачем? Можно поехать в Китай и испытать на себе все прелести карательной медицины, да ещё на свои деньги. А ещё лучше - в Северную Корею, где интернет-зависимости не существует в принципе!
Я реально думал бросить ВК, удалить аккаунт только из-за этих дибильных «клипов», которые занимают целую кнопку. Каждый раз вздрагиваю, когда туда случайно нажимаю (ведь звук там включён по умолчанию). От контента «клипов» вообще тошнит.
P.S. Удалил бы с радостью ВК (после 10 лет использования), но не могу, ибо там контакты и администрирования группы нашей организации.
А какая есть замена ВК? Одноклассники или Твиттер-помойка? Хорошо, что ВК так бурно разваривается, а то до сих по сидели бы с Дуровым в 2000 году.
facebook, insta, linkedin
Insta? Такие возможно как в вк? Мессенджер ещё далеко от ВКшного (но согласен, что это практический конкурент. Очень и очень близко) Facebook уже давно не развивается, выглядит как-будто застрял в 2000, а отдельный Месседжер вообще пздц. LinkedIn? Там практический нет русской аудитории, точнее ее очень и очень мало, пользователей почти нет.
Сразу пусть вешают баннер [[ Чрезмерное потребление контента в соцсетях вредит вашему психическому и физическому здоровью ]]
Клипы - это очередная проблема отцов и детей, просто если раньше данный разрыв начинался от 16 лет, то сейчас это сократилось до 5 лет, и ты уже не вывозишь ни новые фразы, ни их восприятие, но ничего поделать с этим не можешь)
Тайный меч
Неосознанное потребление контента — проблема всех людей, которые добрались до интернета. Шпана залипает в тик-токе, люди разных возрастов в инсте, кто-то на дзен подсел и т. д. Проблема глобальна, наш мозг, по сути пещерного человека, не готов адекватно работать с новой реальностью, чем отлично пользуются разработчики соцсетей, сперва подсаживающие людей на контентную иглу, а потом типа включающие заботу.
Странное сообщение с "заботой" о пользователях и при этом с кнопкой-призывом продолжить дальше
Блокировали бы уж сразу аккаунт, чего мелочиться с предупреждениями))
Буду выглядеть, наверно, не очень современно, если выскажусь, что раньше ВК мне нравился намного больше🙌🏻😊🤷🏼♀️
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