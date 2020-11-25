Форум Альфа-Банка про диджитал
До начала осталось:
Узнать
Соцсети
Новости TJ
687

«ВКонтакте» начала предупреждать пользователей «Клипов» о необходимости отдыхать от сервиса Материал редакции

Уведомление появляется после 12 часов ночи или спустя два часа просмотра клипов днём.

16 комментариев
В закладки

«ВКонтакте» начала отправлять пользователям «Клипов» уведомления о необходимости отдохнуть от сервиса, если они проводят в нём слишком много времени, сообщает TJ со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Тестирование проходит в рамках эксперимента. Уведомления будут отправлять тем, кто пользуется сервисом после 00:00 мск, а также тем, кто проводит за просмотром видео более двух часов, в том числе в дневное время.

Днём уведомление в «Клипах» попросит «отдохнуть от телефона», а ночью — отправит спать. При этом, если пользователь нажмёт на кнопку «Хочу ещё» или «Не хочу спать», он вернётся в бесконечную ленту.

По данным «ВКонтакте», ночью «Клипы» смотрят более 1,2 млн пользователей — каждый в среднем по 20 видео. Есть и такие зрители, которые смотрят до 2000 роликов за ночь — по подсчётам представителей соцсети на это уходит примерно пять-семь часов.

В команде платформы считают, что многочасовой просмотр «Клипов» негативно влияет на другие сферы жизни, поскольку пользователи «могут забыться в ленте». С помощью уведомлений соцсеть планирует оградить их от аддиктивного поведения.

Сервис «Клипы» запустили в начале июня. Он встроен в приложение «ВКонтакте» и позволяет делиться короткими роликами с наложенной музыкой. По данным соцсети, аудитория «Клипов» составляет 6,7 млн пользователей.

#новость #вконтакте

Новости TJ PLUS
+671
9
1
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"], "comments": 16, "likes": 5, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 180670, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Nov 2020 10:44:59 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Новый локдаун. Что делать бизнесу?
17 бизнесов: 5 умерли, 7 стабильны, 5 озолотились на Covid — в ЖЖ Темы Лебедева
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Nikolay Shulga

6

Сердце мое чует, что скоро нужно будет законодательно ограничивать эту фигню, считать ее вредной привычкой, а потом ещё лечить потерянное поколение.

Ответить

Игорь Крафт

Nikolay
1

А когда начнут в ВК предупреждать что долго порнуху онлайн смотрят?!

Ответить

Максим Ростокин

Nikolay
0

Зачем? Можно поехать в Китай и испытать на себе все прелести карательной медицины, да ещё на свои деньги. А ещё лучше - в Северную Корею, где интернет-зависимости не существует в принципе!

Ответить

Григорий Крутеев

6

По каждому пуку новости... еще и с пушем. Это что молния?

Ответить

Алексей Бакеев

3

Я реально думал бросить ВК, удалить аккаунт только из-за этих дибильных «клипов», которые занимают целую кнопку. Каждый раз вздрагиваю, когда туда случайно нажимаю (ведь звук там включён по умолчанию). От контента «клипов» вообще тошнит.
P.S. Удалил бы с радостью ВК (после 10 лет использования), но не могу, ибо там контакты и администрирования группы нашей организации.

Ответить

Давид Сабаури

Алексей
–4

А какая есть замена ВК? Одноклассники или Твиттер-помойка? Хорошо, что ВК так бурно разваривается, а то до сих по сидели бы с Дуровым в 2000 году.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Давид
1

facebook, insta, linkedin

Ответить

Давид Сабаури

Andrei
–2

Insta? Такие возможно как в вк? Мессенджер ещё далеко от ВКшного (но согласен, что это практический конкурент. Очень и очень близко) Facebook уже давно не развивается, выглядит как-будто застрял в 2000, а отдельный Месседжер вообще пздц. LinkedIn? Там практический нет русской аудитории, точнее ее очень и очень мало, пользователей почти нет.

Ответить

Дмитрий Беговатов

1

Сразу пусть вешают баннер [[ Чрезмерное потребление контента в соцсетях вредит вашему психическому и физическому здоровью ]]

Ответить

Владош Цепеш

0

Клипы - это очередная проблема отцов и детей, просто если раньше данный разрыв начинался от 16 лет, то сейчас это сократилось до 5 лет, и ты уже не вывозишь ни новые фразы, ни их восприятие, но ничего поделать с этим не можешь)

Ответить

Тайный меч

Владош
1

Неосознанное потребление контента — проблема всех людей, которые добрались до интернета. Шпана залипает в тик-токе, люди разных возрастов в инсте, кто-то на дзен подсел и т. д. Проблема глобальна, наш мозг, по сути пещерного человека, не готов адекватно работать с новой реальностью, чем отлично пользуются разработчики соцсетей, сперва подсаживающие людей на контентную иглу, а потом типа включающие заботу.

Ответить

Виталий Соколов

0

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽

Ответить

Валерий Федотов

0

Странное сообщение с "заботой" о пользователях и при этом с кнопкой-призывом продолжить дальше

Ответить

Алиса Селиверстова

0

Блокировали бы уж сразу аккаунт, чего мелочиться с предупреждениями)) 

Ответить

Максим Ростокин

Алиса
0

На беру так и делают)

Ответить

Анна Багаутдинова

0

Буду выглядеть, наверно, не очень современно, если выскажусь, что раньше ВК мне нравился намного больше🙌🏻😊🤷🏼‍♀️

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Как быстро выгрузить полный список файлов, хранящихся на сетевом файловом ресурсе?
В настоящее время сложно представить организацию, в которой для хранения информации не использовался бы сетевой файловы…
0
Calltouch
Подписан
Отписаться
И правда «черная пятница»: как остаться без клиентов под конец 2020 года
Павел Мрыкин, эксперт по сквозной аналитике Calltouch, поделился вредными советами, которым многие почему-то негласно с…
0
Modelta
Подписан
Отписаться
Поиск конкурентов: как это делают аналитики и предприниматели
Рассказываем, какие инструменты использовать, чтобы прокачаться в поиске конкурентов.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Артём Сергеевич
за день
Ржомба, уже который раз вижу как мгновенно здесь решается вопрос, когда в чате мурыжат с месяц, может напрямую сюда писать при вопросах теперь, а не в поддержку?
«Яндекс.Такси» не возмещает 27 тысяч рублей, ошибочно списанных за чужие поездки
Slava Itprofi
за неделю
Post-purchase rationalization, также известно как Стокгольмский синдром покупателя) — одно из когнитивных искажений, выражающееся в том, что покупатель дорогого продукта или услуги после покупки склонен искать…
Павел Дуров об iPhone 12 Pro: «чувствуется устаревшим, такими темпами через 7-10 лет Apple потеряет рынок»

Комментарии

Максим Ростокин

«ВКонтакте» начала…

Максим Малыгин

Как навсегда отлепить деньги от…

Максим Ростокин

«ВКонтакте» начала…

OneTwoTrip

OneTwoTrip не возвращает деньги…

Daniil Levi

«Сбер» создал направление…

Алиса Селиверстова

«ВКонтакте» начала…

Юрий Глотов

РБК: онлайн-кинотеатр ivi подал…

Alex Crown

Минпромторг предложил разделить…

Yan Purvenes

«Яндекс.Такси» не возмещает…

Voin Mraka

Как интернет-магазину увеличить…

alex twit

Покупатель на Avito «передумал…

Тимофей Чекулаев

Битва брендов в Тольятти-2: в…

alex twit

Акции Ozon выросли на 40% после…

Magomet Apaev

Минпромторг предложил…

Тимофей Чекулаев

Битва брендов в Тольятти-2: в…

Иван Эртель

РБК: онлайн-кинотеатр ivi подал…

Igor Shkarin

Акции Ozon выросли на 40% после…

Nikolay Werner

Как интернет-магазину увеличить…

Карфаген должен…

«Сбер» создал направление…

Алиса Селиверстова

Бывший топ-менеджер…
null