Уведомление появляется после 12 часов ночи или спустя два часа просмотра клипов днём.

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«ВКонтакте» начала отправлять пользователям «Клипов» уведомления о необходимости отдохнуть от сервиса, если они проводят в нём слишком много времени, сообщает TJ со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Тестирование проходит в рамках эксперимента. Уведомления будут отправлять тем, кто пользуется сервисом после 00:00 мск, а также тем, кто проводит за просмотром видео более двух часов, в том числе в дневное время.

Днём уведомление в «Клипах» попросит «отдохнуть от телефона», а ночью — отправит спать. При этом, если пользователь нажмёт на кнопку «Хочу ещё» или «Не хочу спать», он вернётся в бесконечную ленту.

По данным «ВКонтакте», ночью «Клипы» смотрят более 1,2 млн пользователей — каждый в среднем по 20 видео. Есть и такие зрители, которые смотрят до 2000 роликов за ночь — по подсчётам представителей соцсети на это уходит примерно пять-семь часов.

В команде платформы считают, что многочасовой просмотр «Клипов» негативно влияет на другие сферы жизни, поскольку пользователи «могут забыться в ленте». С помощью уведомлений соцсеть планирует оградить их от аддиктивного поведения.