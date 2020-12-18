Соцсети
Таня Боброва

Twitter создаст новые типы учётных записей в 2021 году — для ботов и аккаунтов умерших людей Материал редакции

И начнёт удалять галочки верификации у неактивных аккаунтов.

3 комментария
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В 2021 году Twitter планирует ввести два новых типа учётных записей, рассказали в компании. Один, чтобы пользователи могли отличать аккаунты ботов от реальных людей, и второй «мемориальный», чтобы увековечить память умерших владельцев аккаунтов. Детали соцсеть пока не раскрывает.

Компании понадобилось больше года, чтобы придумать, как увековечить память об аккаунтах умерших. Соцсеть анонсировала удаление аккаунтов после шести месяцев неактивности в ноябре 2019 года, но приостановила удаление после опасений пользователей по поводу сохранения учётных записей умерших людей.

Также Twitter поделилась деталями о верификации аккаунтов — в начале 2021 года соцсеть вернёт систему после трёх лет приостановки программы. 20 января компания начнёт автоматически удалять галочки у неактивных и неполных учётных записей. Неполный аккаунт — это запись без подтверждённого адреса электронной почты либо номера телефона, без аватара или имени.

Владельцы таких аккаунтов получат письмо с предупреждением и информацией, какие изменения нужно внести. При внесении изменений до 20 января, аккаунты значки не потеряют. Галочки у аккаунтов умерших людей Twitter удалять не будет.

Также Twitter будет удалять галочки у аккаунтов, которые «серьёзно» или «неоднократно» нарушали правила соцсети. Эти случаи будут рассматриваться индивидуально.

Пользователи смогут подать заявку на получение галочки на странице настроек учётной записи в веб-версии и приложении. Для этого нужно будет выбрать категорию для статуса и подтвердить личность с помощью ссылок и других материалов. Более подробную информацию о подаче заявки Twitter обещает опубликовать в ближайшее время.

#новость #twitter

3 комментария
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3 комментария Накачай стартап
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Ol Ka

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Twitter все ругают, а между тем это единственная компания, которая хотя бы видимость прямого диалога с авторами создаёт.

Facebook, Instagram, TikTok, даже Telegram — парадокс, но ни одна из этих социальных сетей до сих пор не имеет системы связи со своими пользователями. У всех связь работает только в одну сторону: «Действие Вашей учётной записи было приостановлено или заблокировано, удачи!».

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Нижний вентилятор

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Так и не понял, что с юзернеймами умерших, recycling?

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Killer

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О, твиттер Чичиковым стал!

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