Соцсети
Таня Боброва

The Bell: Telegram отклонил предложение об инвестициях при оценке в $30 млрд Статьи редакции

Речь шла о покупке доли в 5-10%, говорят источники.

Основатель Telegram Павел Дуров отказался от предложения консорциума западных фондов об инвестициях в мессенджер. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источник в окружении предпринимателя и ещё одного его знакомого.

По их словам, инвесторы оценили Telegram в $30 млрд. Это первая публичная внешняя оценка компании за последние годы. Речь шла о покупке доли в 5-10%, утверждает издание, а предложение было сделано в начале января 2021 года.

13 января источники The Information рассказали, что Дуров провел частные переговоры с инвесторами для привлечения денег в долг, которые будут конвертированы в акции в ходе возможного IPO. Речь могла идти о сумме около $1 млрд.

Компания рассматривает различные варианты финансирования, которые не потребовали бы слияния или продажи, писало издание. Сам Дуров заявил, что не встречался с потенциальными инвесторами, но его команда действительно получает предложения.

В 2015 году Дуров оценивал возможную стоимость Telegram в $3-4 млрд, сославшись в том числе на предложения, которые ему в то время поступали, писало «Секрет фирмы». Тогда ежемесячная аудитория мессенджера составляла около 60 млн активных пользователей. На начало 2021 года она превысила 500 млн.

#новость #telegram

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Alexander Ponomarev

17

Мне уже во сне снится что Дуров ищет деньги. Столько новостей об этом. Пусть уже найдёт)

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Igor Kachura

Alexander
13

Или напечатает свои. А не, это уже запретили.

Ответить

Павел Кристалл

Alexander
1

Найдёт, но не там 

Ответить

Alexander Ponomarev

Павел
8

Монетизация выглядит лучшей идеей

Ответить

Константин

Alexand…
4

там не будет столько денег, чтобы перекрыть расходы ) пока не будет)

Ответить

Alexander

Констан…
1

Я бы не был в этом уверен. Я думаю, что возможно как-то расширить платные функции до того состояния, чтобы сервис окупал себя процентов 50

Ответить

Eugene Danilov

Alexand…
3

Ок, а где остальные 50 процентов брать?) 

Ответить

Shlomo Goldenberg

11

то есть, никто не видит что это фуфловый вброс (со ссылкой на ссылку на анонимный источник) с целью обозначить примерные запросы, да и вообще ажиотаж вызвать? и видимо по этой оценке "инвесторам" (читай лохам) вернут их вклады в тон или грамм, как там этот скам назывался, акциями

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Грязный диод

12

Мне одному кажется, что Дуров - сущий ад для инвесторов))?
P.S. Ну, красавец, же)

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Сергей Поляков

3

60 баксов за активного юзера это прям жестко

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No

Сергей
8

Вечность назад Цукерберг купил инстаграм и платил по 30 баксов за активного юзера, поэтому сегодня такая цена не выглядит заоблачной, особенно учитывая что телега не молодой стартап который всего пару-тройку лет на рынке.

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Сергей Поляков

No
0

 У Вас есть какой-то сценарий, как эти потенциальные 30 млрд отбить, помимо перепродажи цукеру или брину с пейджем?

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Soslan Chekhov

Сергей
0

Whatsapp все еще не приносит никаких денег.

В играх крупных игроков типа fb, google и даже российского сбера не всегда прослеживается логика «купить чтобы сразу начать отбивать деньги». Им часто важно не упустить какой-то шанс или тренд, даже если у актива невысокие шансы в среднесрочной перспективе генерировать денежный поток

Ответить

No

Сергей
0

Что значит отбить? Кто их должен отбивать и у кого? Венчурные инвесторы зарабатывают на увеличении стоимости акций. Если вы внезапно не заметили, то компаниям не обязательно быть прибыльными, главный актив it-компаний - пользователи и их преданность продукту. Когда покупали тот же инстаграм он тоже не монетизировался, тем не менее как видите прекрасно придумали как его монетизировать, подобный сценарий вполне может и в случае с телегой произойти. Инвестируют не в прибыль на сегодня, а в аудиторию. В случае с телегой аудитория не только большая, но и "крепкая" - это не первый в мире мессенджер, который хайпует на новизне формата, это весьма крепкий продукт который сотни миллионов людей выбрали в качестве альтернативы уже имеющимся лидерам рынка. Это я к тому, что качество аудитории телеграма очень высокое, лояльность пользователей дорого стоит, а лояльность сотен миллионов пользователей стоит еще дороже.

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Un Garçon

Сергей
2

Оценки эти дают смотря на будущее компании, а не настоящее

Ответить

Ежегодный дым

Un
2

Какое будущее?
Население Земли 7 млрд.
т.е. гипотетически телега даже при идеальном раскладе может вырасти еще в 7-8 раз

Ответить

Un Garçon

Ежегодн…
1

Да необязательно ведь иметь 3-4 млрд юзеров или даже 500 миллионов, чтобы стоить 30 млрд. Я говорю о том, что в оценку компании вкладывают её рост: типа если бы телеграм самоликвидировался через год, то он бы не стоил 30 млрд никак. 

Ответить

Сергей Поляков

Un
0

Какой-нибудь ход событий реалистичный сможете предложить, где эти 30 млрд можно будет отбить на монетизации юзеров, а не перепродаже?

Ответить

Denis Bystruev

Сергей
0

На монетизации никак.

Но можно ростом собственных акций покупателя.

У Twitter 330 млн пользователей — меньше, чем у Telegram — а стоит он 36 млрд долл.

Ответить

Denis Bystruev

Ежегодн…
1

WhatsApp в феврале 2014 ещё не достиг 500 млн пользователей и был куплен Facebook за 19 млрд долл., причём большая часть — 12 млрд долл. — было заплачено акциями, 4 млрд деньгами, 3 млрд опционами сотрудникам.

Facebook с тех пор вырос в 4 раза — хотя, будем консервативны и возьмём индекс S&P 500, который с 2014 вырос только в 2 раза — сейчас при аналогичной сделке за 500 млн пользователей кто-то наподобие Facebook мог бы заплатить 12 x 2 + 4 + 3 x 2 = 34 млрд долл.

Ответить

Сослан Есенов

2

Русские не продаются

Ответить

Константин Шукалов

0

Смелый ход ) Неужели в результате деньги будет у наших брать?

Ответить

Иван Худяков

Константин
4

не хотелось бы

Ответить

Антон

Константин
1

У ваших.

Ответить

евгений аношин

1

Я думаю что отказ был не из-за низкой оценки, а из-за малого размера покупки. 1,5 млрд и 1,5 в опционе - слишком мало для финансирования расходов и покрытия обязательств по займам

Ответить

Алексей Бирюков

1

Венчурный рынок не так работает, я думаю при оценке в 60 млрд, Паша вполне соберет 5ку по факту.

Ответить

Дмитрий Суханов

0

Коллеги, развитие в сторону увеличения ботов, могло бы улучшить мессенджер, увеличить его популярность, как считаете? Такая некая экосистема. Вроде ни один мессенджер не делает на это упора, но непонятно почему. Но у телеграмма как мне кажется наибольшее количество работающих и созданных ботов

Ответить

Eugene Danilov

Дмитрий
2

вроде ни один мессенджер не делает на это упора

может потому что пользователям все эти боты вообще не уперлись?) не считая 3 процента гиков

Ответить

Spiker Spunreal

Eugene
0

в скайпе есть боты, в вайбере есть боты. Даже в вотсапе с их business-api тоже по сути есть боты, хотя официально это называется бизнес-аккаунты. Но какая компания не подключит к нему бота? Даже кнопки добавили в конце прошлого года.

Боты — это не о гиках, а о:
-где мой заказ??
-Ваш заказ там-то сям-то, скоро придёт.

Без участия человека

Ответить

DIDAR 66

0

30 млрд $ думаю слишком много для мессенджера которые не собирает пользовательские данные и не собирается монетизироваться как другие соц сети.

Ответить

Алексей Бирюков

DIDAR
1

С чего вы взяли что не собирает? И почему прям дорого?

Ответить

Любой самолет

Алексей
1

с дивана виднее!

Ответить

3216q114

0

Это первая публичная

Первая публичная непубличная 

Ответить

Иван Худяков

0

может Дурову снова крипту выпустить, может даст новый глава SEC разрешение

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Anatoly Ivanov

–4

Пока пользователи и все их данные приносят больше? 

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