The Bell: Telegram отклонил предложение об инвестициях при оценке в $30 млрд Статьи редакции
Речь шла о покупке доли в 5-10%, говорят источники.
Основатель Telegram Павел Дуров отказался от предложения консорциума западных фондов об инвестициях в мессенджер. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источник в окружении предпринимателя и ещё одного его знакомого.
По их словам, инвесторы оценили Telegram в $30 млрд. Это первая публичная внешняя оценка компании за последние годы. Речь шла о покупке доли в 5-10%, утверждает издание, а предложение было сделано в начале января 2021 года.
13 января источники The Information рассказали, что Дуров провел частные переговоры с инвесторами для привлечения денег в долг, которые будут конвертированы в акции в ходе возможного IPO. Речь могла идти о сумме около $1 млрд.
Компания рассматривает различные варианты финансирования, которые не потребовали бы слияния или продажи, писало издание. Сам Дуров заявил, что не встречался с потенциальными инвесторами, но его команда действительно получает предложения.
В 2015 году Дуров оценивал возможную стоимость Telegram в $3-4 млрд, сославшись в том числе на предложения, которые ему в то время поступали, писало «Секрет фирмы». Тогда ежемесячная аудитория мессенджера составляла около 60 млн активных пользователей. На начало 2021 года она превысила 500 млн.
Мне уже во сне снится что Дуров ищет деньги. Столько новостей об этом. Пусть уже найдёт)
Найдёт, но не там
Монетизация выглядит лучшей идеей
там не будет столько денег, чтобы перекрыть расходы ) пока не будет)
то есть, никто не видит что это фуфловый вброс (со ссылкой на ссылку на анонимный источник) с целью обозначить примерные запросы, да и вообще ажиотаж вызвать? и видимо по этой оценке "инвесторам" (читай лохам) вернут их вклады в тон или грамм, как там этот скам назывался, акциями
60 баксов за активного юзера это прям жестко
У Вас есть какой-то сценарий, как эти потенциальные 30 млрд отбить, помимо перепродажи цукеру или брину с пейджем?
Whatsapp все еще не приносит никаких денег.
В играх крупных игроков типа fb, google и даже российского сбера не всегда прослеживается логика «купить чтобы сразу начать отбивать деньги». Им часто важно не упустить какой-то шанс или тренд, даже если у актива невысокие шансы в среднесрочной перспективе генерировать денежный поток
Что значит отбить? Кто их должен отбивать и у кого? Венчурные инвесторы зарабатывают на увеличении стоимости акций. Если вы внезапно не заметили, то компаниям не обязательно быть прибыльными, главный актив it-компаний - пользователи и их преданность продукту. Когда покупали тот же инстаграм он тоже не монетизировался, тем не менее как видите прекрасно придумали как его монетизировать, подобный сценарий вполне может и в случае с телегой произойти. Инвестируют не в прибыль на сегодня, а в аудиторию. В случае с телегой аудитория не только большая, но и "крепкая" - это не первый в мире мессенджер, который хайпует на новизне формата, это весьма крепкий продукт который сотни миллионов людей выбрали в качестве альтернативы уже имеющимся лидерам рынка. Это я к тому, что качество аудитории телеграма очень высокое, лояльность пользователей дорого стоит, а лояльность сотен миллионов пользователей стоит еще дороже.
Ежегодный дым
Какое будущее?
Население Земли 7 млрд.
т.е. гипотетически телега даже при идеальном раскладе может вырасти еще в 7-8 раз
Какой-нибудь ход событий реалистичный сможете предложить, где эти 30 млрд можно будет отбить на монетизации юзеров, а не перепродаже?
На монетизации никак.
Но можно ростом собственных акций покупателя.
У Twitter 330 млн пользователей — меньше, чем у Telegram — а стоит он 36 млрд долл.
WhatsApp в феврале 2014 ещё не достиг 500 млн пользователей и был куплен Facebook за 19 млрд долл., причём большая часть — 12 млрд долл. — было заплачено акциями, 4 млрд деньгами, 3 млрд опционами сотрудникам.
Facebook с тех пор вырос в 4 раза — хотя, будем консервативны и возьмём индекс S&P 500, который с 2014 вырос только в 2 раза — сейчас при аналогичной сделке за 500 млн пользователей кто-то наподобие Facebook мог бы заплатить 12 x 2 + 4 + 3 x 2 = 34 млрд долл.
Смелый ход ) Неужели в результате деньги будет у наших брать?
Я думаю что отказ был не из-за низкой оценки, а из-за малого размера покупки. 1,5 млрд и 1,5 в опционе - слишком мало для финансирования расходов и покрытия обязательств по займам
Венчурный рынок не так работает, я думаю при оценке в 60 млрд, Паша вполне соберет 5ку по факту.
Коллеги, развитие в сторону увеличения ботов, могло бы улучшить мессенджер, увеличить его популярность, как считаете? Такая некая экосистема. Вроде ни один мессенджер не делает на это упора, но непонятно почему. Но у телеграмма как мне кажется наибольшее количество работающих и созданных ботов
вроде ни один мессенджер не делает на это упора
может потому что пользователям все эти боты вообще не уперлись?) не считая 3 процента гиков
в скайпе есть боты, в вайбере есть боты. Даже в вотсапе с их business-api тоже по сути есть боты, хотя официально это называется бизнес-аккаунты. Но какая компания не подключит к нему бота? Даже кнопки добавили в конце прошлого года.
Боты — это не о гиках, а о:
-где мой заказ??
-Ваш заказ там-то сям-то, скоро придёт.
Без участия человека
30 млрд $ думаю слишком много для мессенджера которые не собирает пользовательские данные и не собирается монетизироваться как другие соц сети.
С чего вы взяли что не собирает? И почему прям дорого?
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