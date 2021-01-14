Речь шла о покупке доли в 5-10%, говорят источники.

Основатель Telegram Павел Дуров отказался от предложения консорциума западных фондов об инвестициях в мессенджер. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источник в окружении предпринимателя и ещё одного его знакомого.

По их словам, инвесторы оценили Telegram в $30 млрд. Это первая публичная внешняя оценка компании за последние годы. Речь шла о покупке доли в 5-10%, утверждает издание, а предложение было сделано в начале января 2021 года.

13 января источники The Information рассказали, что Дуров провел частные переговоры с инвесторами для привлечения денег в долг, которые будут конвертированы в акции в ходе возможного IPO. Речь могла идти о сумме около $1 млрд.

Компания рассматривает различные варианты финансирования, которые не потребовали бы слияния или продажи, писало издание. Сам Дуров заявил, что не встречался с потенциальными инвесторами, но его команда действительно получает предложения.

В 2015 году Дуров оценивал возможную стоимость Telegram в $3-4 млрд, сославшись в том числе на предложения, которые ему в то время поступали, писало «Секрет фирмы». Тогда ежемесячная аудитория мессенджера составляла около 60 млн активных пользователей. На начало 2021 года она превысила 500 млн.