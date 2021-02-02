В прошлый раз после совета Маска инвесторы купили акции «неправильной» Signal.

После того, как 1 февраля Илон Маск в прямом эфире отвечал на вопросы пользователей аудиосоцсети Clubhouse, инвесторы захотели купить акции сервиса, но перепутали и вложились в компанию Clubhouse Media Group, пишет FT.

Clubhouse Media Group раньше называлась Tongji Healthcare Group и предоставляла медицинское услуги, отмечает издание. В августе 2020 года компания купила компанию The Clubhouse — сеть из четырех TikTok-домов.

Сейчас акции компании компании опять упали — на 41,72% с максимального значения в $15,27.

FT называет это «эффектом Илона»: в январе 2020 года после совета Маска использовать мессенджер Signal инвесторы перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100% — с 60 центов до $7,19.