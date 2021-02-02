Соцсети
Рая Хачатрян

«Эффект Илона»: инвесторы перепутали Clubhouse Media Group с соцсетью Clubhouse и подняли её акции на 100% Статьи редакции

В прошлый раз после совета Маска инвесторы купили акции «неправильной» Signal.

После того, как 1 февраля Илон Маск в прямом эфире отвечал на вопросы пользователей аудиосоцсети Clubhouse, инвесторы захотели купить акции сервиса, но перепутали и вложились в компанию Clubhouse Media Group, пишет FT.

Clubhouse Media Group раньше называлась Tongji Healthcare Group и предоставляла медицинское услуги, отмечает издание. В августе 2020 года компания купила компанию The Clubhouse — сеть из четырех TikTok-домов.

Сейчас акции компании компании опять упали — на 41,72% с максимального значения в $15,27.

FT называет это «эффектом Илона»: в январе 2020 года после совета Маска использовать мессенджер Signal инвесторы перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100% — с 60 центов до $7,19.

#новость #clubhouse #илонмаск

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Станислав Назаров

9

Закон о профессиональных инвесторах в РФ, уже не выглядит таким глупым. 

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Denis Kolodin

5

Может чей-то экспериментальный ИИ скупает акции по новостям? 🤔

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Pavel Voronkov

1

Все перемешалось Clubhouse или Clubhuse?
Ситуация с Signal в январе 2020 или 2021?
🤷🏻‍♂️

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Ровный якорь

0

Дураками земля полнится

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Антон

0

Флешмоб какой-то. Я платил за газ, а деньги ушли за свет.

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Евгений Иванов

0

блин, опять всё напутали,(

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Rus Zay

0

Инвесторы давно деграднули?

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Ruslan Khalikov

0

Не инвесторы, а спекулянты.

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KINCH

0

Мой х*й тяжелый будто Falcon Heavy... (с) Илон Маск

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KINCH

0

Илон Маск: чика бум бум блямс пубум!
Инвесторы: Покупаем!

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