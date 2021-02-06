Telegram заблокировал каналы с данными участников акций протеста в России, силовиков, журналистов и судей Статьи редакции
Из-за этих каналов «уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS», так как оно не получает одобрения от Apple.
Павел Дуров сообщил в своём Telegram-канале о блокировке каналов, которые выкладывали домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров.
Сначала мессенджер заблокировал несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ данные участников протестов в России.
Дуров объяснил, что решение о блокировке приняли, потому что из-за этих каналов «уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS» — оно не получает одобрение Apple.
Также Дуров призвал авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. «Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», — добавил он.
Очередной показатель того, что долбачи с обеих сторон заполонили планету.
Скорее они заполонили информационное поле. Не думаю, что долбачей больше, чем обычных людей.
Столичный
Так и есть) Просто есть активная часть, которая более заметна, но это не большинство.
А еще, видать уже клич бросили и подтянулись политботы, которые прям скопом все комменты минусят, которые от людей, у которых другое мнение. Даже не читают. Типа Vladimir Medvedev и еще нескольких других.
Борцы с режимом! Больше минусов - менее прочны стены Кремля xD
ржачно как сторонники свободы и демократии призывают к внесудебным расправам
Демократия только для тех, кто беспрекословно подчиняется Великому Демократору!
Посмевшие быть несогласными с Единственно Прогрессивными идеями Светлейшего подлежат немедленному уничтожению!
А что делать, когда в стране перестали работать законы? То есть сейчас же полный беспредел.
Столичный украинец
Согласен. Начать новый беспредел - это замечательный выход. Лучше и не придумаешь. Всех несогласных - повесим на столбах и заживем!! Плевать, виновны они или нет. Они ведь не с нами, значит против нас!
Такая логика, да?
О каком суде в терпилойдии ты вообще говоришь? Не спешно? В теопилойдии осталась належда только суд народа, а народ имеет право любыми доступными ему способами, боротся за свои права, свободу и т. д.
А как же свобода слова? При желании всё можно подвести под призывы к насилию и терроризм, если хочется
Столичный украинец
«Твоя свобода заканчивается там, где начинается моя свобода»
А вообще, странные у вас понятия о свободе. Вы про свободу слова? А там и журналисты в списке есть. Да, прокремлевские наверное. Ну и что? Свобода слова же! Или она работает тогда, когда говорят то, что нравится вам?
Мне в целом пофигу, я просто рассуждаю об интересном социальном явлении - если разрешать говорить и писать все что хочется, то будет так себе. А если запрещать, то толпа на ВЦ будет ныть в комментах что злой Путин всё запретил, ага. Дилемма-с, батенька.
Столичный
А это называется двойными стандартами. Никуда не денешься, люди по своей природе такие. Даже на бытовом уровне это есть.
Нет тут двойных стандартов. Это правильная реакция на слишком свободную трактовку свободы слова. Подобные данные несут угрозу здоровью и жизни людей. Не только тех, кого выложили, но и их близких. Или вам нравится суд Линча?
Столичный
Вы о чем вообще? Перечитайте что я выше писал, я как раз против выступаю.
Вам нравится, как на украине?
Слишком свободная свобода ? Интересная мысль 💭😟
Вообще-то если разрешать все, то так себе не будет, все будет как надо
Народ имеет но не пользуется своими правами, и ведется на анархистские сценарии так же легко как и на подкуп при волеизъявлении. Не надо прикрываться народом. Все эти цветные сценарии вокруг РФ уже в глазах рябят, только их исполнители и сторонники типа в упор не видят ничего.
Тут подводить ничего не нужно, это не тот случай. Доксинг это агрессия, и например в США за такие действия можно и срок получить. Публикация личных данных делается с целью расправы или как минимум запугивания. "Борцы за свободу" прекрасно это понимают когда деанонить начинают их смих. Был такой канал "ОППОзнание", публиковал данные участников протестов, и в том случае никто из них про свободу слова даже не заикался.
Потому что суд у нас не независимый и на него надежды нет) но в целом поступили правильно.
Столичный украинец
Так а какая разница? Просто с моей стороны это та же жопа, только с другой стороны. Вот и все. Судебной системы у нас фактически нет, да. Так они хотят восстановить ее, начав с внесудебных расправ? Просто мы все это проходили. Сперва они объявили охоту на ментов, судей, журналистов. Дальше кто? Их родственники? А потом люди, которые ставили лайки прокремлевским постам?)
Но пока мы наблюдаем только обратный эффект!
Ну я и говорю: сейчас пиздят одних, потом будут пиздить других. Даже без суда, вот они это предлагают. Даже сейчас хотя бы показушные процессы для приличия устраивают. А эти хотят расправы без суда и следствия. Ну так и схуяли я должен их поддерживать, если они предлагают тоже самое, если не хуже?)
Ах да, если я не буду их поддерживать, то потом и до меня доберутся, да?)
Столичный
Ага, то-то и оно. У них давно риторика "если ты не с нами, то ты против нас". Мне, как нейтральному зрителю, это неприятно.
P.S. А еще я рофлю с болванов, которые увидели другую точку зрения, с которой не согласны и тут же бегут ВСЕ мои комменты минусовать. Долбоебы пиздец.
Ага, только получается, что у них нет мозгов выразить свою мысль (или понять мою), поэтому минусят) Более того, несколько человек по всем моим комментам пробежались, у них за 3-4 года по 3-4 коммента. Прочитали первый и пошли по другим, даже не читаю.
Я вот не понимаю (серьезно), это реально политботы чтоли?) И в чем их вообще цель?
Столичный
Будем реалистами. Если до кого и доберутся, то до низших чинов которые без защиты. А то вообще для левых (типа срочников). И кто доберется? Особо впечатлительная молодеж, которая решит пойти на это ради "правого дела". И что? Ситуацию несколько расправ не изменят. А жизни свои они похоронят. Реалистом нужно быть)
Ещё бы у нас суды были честные. Хоть одного. Полисмена или депутата видели, чтобы открыто судили за последние 10 лет и причём отнимали у него и его родственников незаконно нажитое имущество. Пока только у населения страны, кто платит налоги так происходит.
Свобода не означает запрет на восстание, вато
Столичный украинец
Какой приятный собеседник. Узнаю стиль оппозиции. Человек имеет другое мнение? Ватник!
Это его самое приятное обзывательство. Почти комплимент. До этого набрасывал жещще.
Да уж в игноре, я таких сразу туда отправляю. Смысл с неадекватами разговаривать?
P.S. Кстати, такие темы (про политику) неплохие триггеры. У меня уж в ЧС человек 45 и из них 40 или около того как раз из таких тем xD И сайт поприятнее стал (комменты).
Хорошая стратегия. Я просто игнорю, хотя в обратку потроллить тоже можно, чтоб порофлить как перед тобой кто-то рваться начинает.
Ну они не всегда понимают троллинг, это далеко не самая умная часть VC, поэтому и в других темах их комментарии никакой ценности обычно не представляют) Кроме того, они почему-то обычно чаще молча минусят или просто оскорбляют. Ноль конструктива, скучно(
Ты ватник не потому что другое мнение, а потому что хейтишь людей, которых репрессирует режим.
У тебя нет своего мнения, ты пересказываешь пропаганду
Публичные данные судей, росгвардейцев, полисменов и тупых политиков надо раскрывать и что каждый им говорил о их неадекватности.
Но не призывать их бить и т.д. Морально унижать и отправлять в эсгой - это хороший инструмент. А вот бить - это уже перебор.
Взять к примеру тот же телик, там пропаганда и промывка мозгов 24/7. Почему же тогда нельзя это сделать в обратную сторону. Рассказывать и показывать правду и причастных к ней людей.
Когда психологически общество задавит силовые структуры, может и коррупции станет меньше. Либо если совсем человек неадекватный и тупой, то ему нечего делать в госструктурах.
Зато на митингах бить людей не перебор. Зажать людей по сфабрикованным статьям не перебор.
Раскрытие домашних адресов ничем никогда хорошим не кончится, всегда есть обдолбанные люди, которые будут готовы убить. Да и прямо таки скажем, если к тебе придут домой говорить какой ты уебан, тебя это явно не исправит, а сделает только хуже
Но к примеру у силовиков есть все данные на каждого человека но при этом у них же серы все опознавательные знаки. Твори что хочешь ,отсутствие наказания и вседозволенность отпускает тормоза и рассудок отсюда жестокость. По мне у силовиков всегда должны быть опознавательные знаки. Они контактируют с обычными людьми зачем скрываться за маской космонавта?
Но только не сейчас. У каждого из них очко горит, чтобы открыто выйти и дать дубинки, как они делают в масках. Потому что их общество сожрет и выплюнет.
А тупые начальники уже не помогут. А в маске любой дебил ни чем не лучше бандита.
Сейчас бандиты стали людьми в погонах. Кого надо посадят, даже если нет ни какого дела. Кому надо подкинут что угодно. Последние 2-3 года это прям показатель.
В России нет никах прав человека у обычных людей. Конституцию максимум можно сжечь, чтобы согреться. Законы написаны для бандитов в погонах. А полисмены и прочие госслужащие и их не знаю и не соблюдают.
Пока выходят в масках на митинги и скрывают свои значки некому предъявить за насилие со стороны полисменов. Но если ты открыто дашь в морду мусору, то тебя посадят. Вот и вся правда.
А почему вообще их нельзя раскрывать собственно говоря? Они что боги или что? Почему в Европе многие президенты ездят даже без охраны, а в терпилойдии нельзя раскрыть данные мелкого чинушы, полицая и т.д..? Может с тех пор когда Субъекты в масках с дубинами и шокерами и без опозновательных знаков стали избивать кому им вздумается на свое усмотрение? То есть бандидыты в масках хотят безнаказанно продолжить совершать преступления против народа? Я только такую причину вижу в сокрытии данных ГосСЛУЖАЩИХ..
Морально унижать
Максимально хреновое решение, тк приведёт к ожесточению и образованию сплоченных сообществ, которые испытывают ненависть к окружающим, имеют на руках оружие и полномочия. Тупее только призывы «убивать», которые работают в максимально противоположном направлении и, вполне, могут исходить с другого полюса для поднятия боевого духа.
Максимально хреновое решение
Потому что нужно кричать Позор-Позор.
Так победим.
Не, я сторонник миграции. Чесаться нужно было в 12 году. А сейчас на стороне бункерного миллионная армия, не отягощенных интеллектом головорезов, которые с удовольствием будут махать дубинками, а может и стрелять. И противопоставить им нечего. Весь глубинный народ в этой самой росгвардии.
Нет, не приведет
Там выкладывались домашние адреса, это не просто публикация имен.
Ну все верно. С 10 января засекречены данные судей и сотрудников силовых структур, включая данные об их имуществе. Друзьям все, врагам закон, классика.
То есть, данные на судей и милицию нужно расрывать? Чтобы всякое мудло угрожало их семьям?
Я как юрист считаю, что в обязательном порядке. Я хочу знать, чем конкретно занимаются люди, обязанные охранять мой покой, и почему с зарплатой в 80 тысяч они катаются на Бентли, летают бизнес-джетами и живут на Рублевке.
Полностью согласен. Если гос работники живут не по доходам, их надо судить и сажать. И все имущество отнимать. Т.к. они по закону не имеют право на бизнес и доп доход.
Я думаю, нужно пойти дальше. Зачем нам знать имена министров и прочее? Их тоже нужно засекретить
Давайте посмотрим на опыт других стран. Вы можете представить мне фото, где в другой стране мент имеет такую же анонимность? Без лица, без значка?
Франция. Видно лицо, подразделение.
Возможно, над гербом подразделения номер полицейского
https://pp.userapi.com/c852132/v852132107/5a94b/EckOxuD1DhE.jpg
США.
Значок и лицо
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572422680_0:0:3068:2047_1440x900_80_0_1_506b853558c5619587c4db1a57ad8771.jpg.webp?source-sid=afp
США 2.
Лицо, подразделение. Уникальные нашивки у некоторых полицейских.
https://cdni.rt.com/russian/images/2016.11/article/5825a0ccc4618824178b4757.JPG
Кто такие Неизвестные Отцы и чего они хотят? — начал Максим.
Все зашевелились, очевидно, этого вопроса они не ждали.
— Неизвестные Отцы, — сказал Доктор, — это анонимная группа наиболее опытных интриганов, остатки партии путчистов, сохранившиеся после двадцатилетней борьбы за власть между военными, финансистами и политиками. У них две цели, одна — главная, другая — основная. Главная — удержаться у власти. Основная — получить от этой власти максимум удовлетворения. Среди них есть и незлые люди, они получают удовлетворение от сознания того, что они — благодетели народа. Но в большинстве своем это хапуги, сибариты, садисты, и все они властолюбивы… Вы удовлетворены?
Организованная преступность и митинг это разные вещи.
Ни лица, ни значка, ничего, просто стоит какой-то аноним.
Вот определи мусор это или бандит? Если кинуть стаканчиком пластиковым и посадят, значит мусор!
😂А забыл они же гоняются и раздают чай и печеньки на улицам страны. Так же по телеку говорят📺
Начало в одном месте подгорать.
С этими событиями мне вспомнилась игра Half-live 2. Там как все так и выглядит.
Не зря на Руси говорили - «на воре шапка горит» и «знает кошка, чье мясо съела». Страшно им. И правильно. Возомнили себя новой элитой, смешно просто. Ни интеллекта, ни чести, ни совести, элита ахахах
Добро пожаловать, добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали, или его выбрали за вас - это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить здесь своё правительство с цитаделью, любезно предоставленную нам покровителями.
Сразу вспомнил этот ролик. Видимо, если так все пойдёт. То скоро и будет.
А почему белорусам можно, а россиянам нельзя? Двойные стандарты? Либо для всех одинаково можно, либо запрет
Лол, зато канал, где публикуют данные протестующих из Казани, до сих пор не заблочен https://t.me/redkazan
Бесконечный диод
А теперь давай вместе подумаем, почему 🤭
Дуров давно уже в Кремле, не сомневайтесь 😀
Я чот не уверен, что эппл прям к этим каналам пристал
но списки херня, туда Наримана при желании можно закинуть и что, все ему бить морду поедут?
Дуров давно уже в Кремле не сомневайтесь 😀
неблокируемый телеграмм заблокировал эпл, смешно)
Если в подобных вопросах не понимаете от слова ничего, лучше промолчать, умнее покажитесь х)
я понимаю лучше тебя примерно в 10 раз. просто намек на то что телега полностью завист от пушей сторов и без них ничего из себя не представляет
У Павла когда дедлайн по выплате миллиарда инвесторам? В апреле?
Думаю, до апреля он перебанит вообще всю оппозицию и начнет раскрывать данные пользователей нашим ментам. Иначе не видать денег от Усманова или кто там его спонсирует.
Приватность и свобода слова - это конечно замечательно, но с американскими инвесторами договориться не получится, они не любят, когда их кидают. Придется брать деньги на родине.
Интересно, а поборники свободы сами то готовы раскрывать свои имена, состав членов своих семей, адреса где они живут, банковские счета и доходы? А то как до дела так половина из них даже в интернете трусливо прячется под анонимными никами...
Валентин ты какой то, редкостную чушь несешь. Вся инфа есть, иногда ещё в инет утекает
То есть, если б не аппрув эппла - то и хер с ними - пусть бы дальше выкладывали данные? Пиздец полный.
Паша такой паша
При том что это и так самое скачиваемое приложение в мире, Паше грустно от того что оно аж неделю не апдейтится в Эпл, а не оттого что всякие отморозки действуют вне правового и морального поля. Прям кодер до мозга костей, набор процессорных команд важнее живых людей.
Ко, продался коко Путену кококо
Ах, как ты мог!!!
Ага. Особенно смешно когда выглядит как сидят фсбешники и кричат - давайте мочить вот адреса. А на этих адресах сидят засланцы. И потом валят что те кто против ..... - посмотрите - они экстремисты и провокаторы.
Прикольно когда головорезы прикрываются угнетением народа. А по факту правильно древние сказали "каждый народ заслуживает своего царя"
Эпл, ты лезешь во внутренние дела страны и ради этого лишаешь пользователей обновки?
То есть эпл подвергает своих пользователей опасности?
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