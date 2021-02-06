Соцсети
Евгения Евсеева

Telegram заблокировал каналы с данными участников акций протеста в России, силовиков, журналистов и судей Статьи редакции

Из-за этих каналов «уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS», так как оно не получает одобрения от Apple.

Павел Дуров сообщил в своём Telegram-канале о блокировке каналов, которые выкладывали домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров.

Сначала мессенджер заблокировал несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ данные участников протестов в России.

В комментариях к записям главного подобного канала – «Каратели Тут» – призывали «мочить», «скармливать собакам», «валить», «резать на куски», а также «*****ть (бить) дубинками».

Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением.

Павел Дуров
основатель Telegram

Дуров объяснил, что решение о блокировке приняли, потому что из-за этих каналов «уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS» — оно не получает одобрение Apple.

Также Дуров призвал авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. «Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», — добавил он.

#новость #telegram

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Столичный украинец

60

Вообще ржачно как сторонники свободы и демократии призывают к внесудебным расправам. Телега тут все правильно сделала.

Ответить

Dmitry Yashin

Столичный
47

Очередной показатель того, что долбачи с обеих сторон заполонили планету.

Ответить

Геннадий Прохоренко

Dmitry
12

Скорее они заполонили информационное поле. Не думаю, что долбачей больше, чем обычных людей.

Ответить

Столичный

Геннадий
–3

Так и есть) Просто есть активная часть, которая более заметна, но это не большинство.

А еще, видать уже клич бросили и подтянулись политботы, которые прям скопом все комменты минусят, которые от людей, у которых другое мнение. Даже не читают. Типа Vladimir Medvedev и еще нескольких других.

Борцы с режимом! Больше минусов - менее прочны стены Кремля xD

Ответить

Столичный украинец

Dmitry
–8

Угу (

Ответить

Dear Moscow,

Столичный
12

 ржачно как сторонники свободы и демократии призывают к внесудебным расправам

Демократия только для тех, кто беспрекословно подчиняется Великому Демократору! 

Посмевшие быть несогласными с Единственно Прогрессивными идеями Светлейшего подлежат немедленному уничтожению!

Ответить

Андрей Верижников

Столичный
13

А что делать, когда в стране перестали работать законы? То есть сейчас же полный беспредел.

Ответить

Столичный украинец

Андрей
–6

Согласен. Начать новый беспредел - это замечательный выход. Лучше и не придумаешь. Всех несогласных - повесим на столбах и заживем!! Плевать, виновны они или нет. Они ведь не с нами, значит против нас!

Такая логика, да?

Ответить

Aleksey Murashko

Столичный
7

О каком суде в терпилойдии ты вообще говоришь? Не спешно? В теопилойдии осталась належда только суд народа, а народ имеет право любыми доступными ему способами, боротся за свои права, свободу и т. д.

Ответить

Павел

Aleksey
0

Любыми? Как интересно. Массовые расстрелы, концентрационные лагеря, каторги, компании по устрашению и дестабилизации - входят в эти «любые»? 

Ответить

Aleksey

Павел
4

Слушай троль провокатор, расстрелы и лагеря УЖе делают мрази диктаторы типа лукашенко и прочих.

Ответить

Павел

Aleksey
1

Ах ты, «тролль и провокатор», прям вот так сразу?) А как же «лахта»? Просто не для всех поговорка «война все спишет» - является чем то нормальным. Но, твой ответ отлично иллюстрирует часть «протестной» движухи, к счастью, меньшую. 

Ответить

Andreas Lapueros

Столичный
–9

А как же свобода слова? При желании всё можно подвести под призывы к насилию и терроризм, если хочется

Ответить

Столичный украинец

Andreas
7

«Твоя свобода заканчивается там, где начинается моя свобода»
А вообще, странные у вас понятия о свободе. Вы про свободу слова? А там и журналисты в списке есть. Да, прокремлевские наверное. Ну и что? Свобода слова же! Или она работает тогда, когда говорят то, что нравится вам? 

Ответить

Andreas Lapueros

Столичн…
–3

Мне в целом пофигу, я просто рассуждаю об интересном социальном явлении - если разрешать говорить и писать все что хочется, то будет так себе. А если запрещать, то толпа на ВЦ будет ныть в комментах что злой Путин всё запретил, ага. Дилемма-с, батенька.

Ответить

Столичный

Andreas
–6

А это называется двойными стандартами. Никуда не денешься, люди по своей природе такие. Даже на бытовом уровне это есть. 

Ответить

Родион Галанев

Столичн…
1

Нет тут двойных стандартов. Это правильная реакция на слишком свободную трактовку свободы слова. Подобные данные несут угрозу здоровью и жизни людей. Не только тех, кого выложили, но и их близких. Или вам нравится суд Линча?

Ответить

Aleksey

Родион
4

Насилие уже развязано когда народ херачат дубинами, суд превратился в клоунаду, а законы пишут для удержания власти колобрационистов!! Что остается делать замученнлму народу? Умолять? Просить? Когда банда смеетеся и говорит вы там держитесь?

Ответить

Родион

Aleksey
0

В огороде бузина, а в Киеве дядька. Не знаю зачем ты мне написал свой коммент.

Ответить

Роман

Aleksey
0

Приезжай к нам в Украину, увидишь где реально смежтся. Ты реально охуеешь и убежишь назад в РФ потому что даже украинцы туда убегают с родины

Ответить

Столичный

Родион
1

Вы о чем вообще? Перечитайте что я выше писал, я как раз против выступаю.

Ответить

Алексей Любимов

Родион
1

Вам нравится, как на украине?

Ответить

Родион

Алексей
0

Нравится что? Девушки? Кухня? Радушный прием друзей?

Ответить

Андрей Ковалев

Родион
0

Слишком свободная свобода ? Интересная мысль 💭😟

Ответить

Родион

Андрей
0

Защита невинных людей (например детей деанонимизированных силовиков) от скорых на расправу идиотов. Так понятнее?

Ответить

Ivan Vishnyakov

Andreas
0

Вообще-то если разрешать все, то так себе не будет, все будет как надо

Ответить

Aleksey

Столичн…
2

А ты как хотел? Народ имеет право на сопротивление любым субъектам в случае нарушения ими конституции. Всегда и во все времена все в конечном итоге решала сила, а не говорильня.

Ответить

Роман Викторович

Aleksey
0

Народ имеет но не пользуется своими правами, и ведется на анархистские сценарии так же легко как и на подкуп при волеизъявлении. Не надо прикрываться народом. Все эти цветные сценарии вокруг РФ уже в глазах рябят, только их исполнители и сторонники типа в упор не видят ничего.

Ответить

Семён Иванов

Andreas
1

Тут подводить ничего не нужно, это не тот случай. Доксинг это агрессия, и например в США за такие действия можно и срок получить.  Публикация личных данных делается с целью расправы или как минимум запугивания. "Борцы за свободу" прекрасно это понимают когда деанонить начинают их смих.  Был такой канал "ОППОзнание", публиковал данные участников протестов, и в том случае никто из них про свободу слова даже не заикался.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Столичный
2

Потому что суд у нас не независимый и на него надежды нет) но в целом поступили правильно.

Ответить

Столичный украинец

Andrei
0

Так а какая разница? Просто с моей стороны это та же жопа, только с другой стороны. Вот и все. Судебной системы у нас фактически нет, да. Так они хотят восстановить ее, начав с внесудебных расправ? Просто мы все это проходили. Сперва они объявили охоту на ментов, судей, журналистов.  Дальше кто? Их родственники? А потом люди, которые ставили лайки прокремлевским постам?) 

Ответить

Андрей Ковалев

Столичн…
3

Но пока мы наблюдаем только обратный эффект!

Ответить

Столичный

Андрей
3

Ну я и говорю: сейчас пиздят одних, потом будут пиздить других. Даже без суда, вот они это предлагают. Даже сейчас хотя бы показушные процессы для приличия устраивают. А эти хотят расправы без суда и следствия. Ну так и схуяли я должен их поддерживать, если они предлагают тоже самое, если не хуже?)

Ах да, если я не буду их поддерживать, то потом и до меня доберутся, да?)

Ответить

Павел

Столичн…
0

Бонусом мотивация для первых «стоять до конца», тк «в плен» их брать не планируют. 

Ответить

Столичный

Павел
3

Ага, то-то и оно. У них давно риторика "если ты не с нами, то ты против нас". Мне, как нейтральному зрителю, это неприятно.

P.S. А еще я рофлю с болванов, которые увидели другую точку зрения, с которой не согласны и тут же бегут ВСЕ мои комменты минусовать. Долбоебы пиздец.

Ответить

Андрей

Столичн…
2

Ну так принцип диалога ни кто не отменял, ты выразил свою мысль, люди выразили свою!

Ответить

Столичный

Андрей
0

Ага, только получается, что у них нет мозгов выразить свою мысль (или понять мою), поэтому минусят) Более того, несколько человек по всем моим комментам пробежались, у них за 3-4 года по 3-4 коммента. Прочитали первый и пошли по другим, даже не читаю.

Я вот не понимаю (серьезно), это реально политботы чтоли?) И в чем их вообще цель?

Ответить

Andrei

Столичн…
1

Я и не говорю, что это выход. Но у одной стороны есть возможность использовать суды в карательных целях, а другой стороны никаких способов защиты уже нет.

Ответить

Столичный

Andrei
1

Будем реалистами. Если до кого и доберутся, то до низших чинов которые без защиты. А то вообще для левых (типа срочников). И кто доберется? Особо впечатлительная молодеж, которая решит пойти на это ради "правого дела". И что? Ситуацию несколько расправ не изменят. А жизни свои они похоронят. Реалистом нужно быть)

Ответить

Andrei

Столичн…
1

Я с вами по сути и не спорю) но гнев народа вполне можно понять

Ответить

Алейченко Сергей

Столичный
3

Ещё бы у нас суды были честные. Хоть одного. Полисмена или депутата видели, чтобы открыто судили за последние 10 лет и причём отнимали у него и его родственников незаконно нажитое имущество. Пока только у населения страны, кто платит налоги так происходит.

Ответить

Ivan Vishnyakov

Столичный
0

Свобода не означает запрет на восстание, вато

Ответить

Столичный украинец

Ivan
–2

Какой приятный собеседник. Узнаю стиль оппозиции. Человек имеет другое мнение? Ватник!

Ответить

Ivan Kolyhalov

Столичн…
1

Это его самое приятное обзывательство. Почти комплимент. До этого набрасывал жещще.

Ответить

Столичный

Ivan
–1

Да уж в игноре, я таких сразу туда отправляю. Смысл с неадекватами разговаривать?
P.S. Кстати, такие темы (про политику) неплохие триггеры. У меня уж в ЧС человек 45 и из них 40 или около того как раз из таких тем xD И сайт поприятнее стал (комменты). 

Ответить

Ivan Kolyhalov

Столичн…
0

Хорошая стратегия. Я просто игнорю, хотя в обратку потроллить тоже можно, чтоб порофлить как перед тобой кто-то рваться начинает. 

Ответить

Столичный

Ivan
1

Ну они не всегда понимают троллинг, это далеко не самая умная часть VC, поэтому и в других темах их комментарии никакой ценности обычно не представляют) Кроме того, они почему-то обычно чаще молча минусят или просто оскорбляют. Ноль конструктива, скучно(

Ответить

Ivan Vishnyakov

Столичн…
0

Ты ватник не потому что другое мнение, а потому что хейтишь людей, которых репрессирует режим.

У тебя нет своего мнения, ты пересказываешь пропаганду

Ответить

Алейченко Сергей

14

Публичные данные судей, росгвардейцев, полисменов и тупых политиков надо раскрывать и что каждый им говорил о их неадекватности.

Но не призывать их бить и т.д. Морально унижать и отправлять в эсгой - это хороший инструмент. А вот бить - это уже перебор.

Взять к примеру тот же телик, там пропаганда и промывка мозгов 24/7. Почему же тогда нельзя это сделать в обратную сторону. Рассказывать и показывать правду и причастных к ней людей.

Когда психологически общество задавит силовые структуры, может и коррупции станет меньше. Либо если совсем человек неадекватный и тупой, то ему нечего делать в госструктурах.

Ответить

Андрей Верижников

Алейченко
20

Зато на митингах бить людей не перебор. Зажать людей по сфабрикованным статьям не перебор.

Ответить

Владислав Муравьёв

Алейченко
11

Раскрытие домашних адресов ничем никогда хорошим не кончится, всегда есть обдолбанные люди, которые будут готовы убить. Да и прямо таки скажем, если к тебе придут домой говорить какой ты уебан, тебя это явно не исправит, а сделает только хуже

Ответить

Андрей Ковалев

Владислав
11

Но к примеру у силовиков есть все данные на каждого человека но при этом у них же серы все опознавательные знаки. Твори что хочешь ,отсутствие наказания и вседозволенность отпускает тормоза и рассудок отсюда жестокость. По мне у силовиков всегда должны быть опознавательные знаки. Они контактируют с обычными людьми зачем скрываться за маской космонавта?

Ответить

Алейченко Сергей

Андрей
3

Но только не сейчас. У каждого из них очко горит, чтобы открыто выйти и дать дубинки, как они делают в масках. Потому что их общество сожрет и выплюнет.

А тупые начальники уже не помогут. А в маске любой дебил ни чем не лучше бандита.

Сейчас бандиты стали людьми в погонах. Кого надо посадят, даже если нет ни какого дела. Кому надо подкинут что угодно. Последние 2-3 года это прям показатель.

В России нет никах прав человека у обычных людей. Конституцию максимум можно сжечь, чтобы согреться. Законы написаны для бандитов в погонах. А полисмены и прочие госслужащие и их не знаю и не соблюдают.

Пока выходят в масках на митинги и скрывают свои значки некому предъявить за насилие со стороны полисменов. Но если ты открыто дашь в морду мусору, то тебя посадят. Вот и вся правда.

Ответить

Aleksey Murashko

Владислав
0

А почему вообще их нельзя раскрывать собственно говоря? Они что боги или что? Почему в Европе многие президенты ездят даже без охраны, а в терпилойдии нельзя раскрыть данные мелкого чинушы, полицая и т.д..? Может с тех пор когда Субъекты в масках с дубинами и шокерами и без опозновательных знаков стали избивать кому им вздумается на свое усмотрение? То есть бандидыты в масках хотят безнаказанно продолжить совершать преступления против народа? Я только такую причину вижу в сокрытии данных ГосСЛУЖАЩИХ..

Ответить

Павел

Алейченко
5

 Морально унижать

Максимально хреновое решение, тк приведёт к ожесточению и образованию сплоченных сообществ, которые испытывают ненависть к окружающим, имеют на руках оружие и полномочия. Тупее только призывы «убивать», которые работают в максимально противоположном направлении и, вполне, могут исходить с другого полюса для поднятия боевого духа. 

Ответить

Месье Никита

Павел
1

Максимально хреновое решение

Потому что нужно кричать Позор-Позор.
Так победим. 

Ответить

Павел

Месье
0

Те вы сторонник «око за око и зуб за зуб»? 

Ответить

Месье Никита

Павел
6

Не, я сторонник миграции. Чесаться нужно было в 12 году. А сейчас на стороне бункерного миллионная армия, не отягощенных интеллектом головорезов, которые с удовольствием будут махать дубинками, а может и стрелять. И противопоставить им нечего. Весь глубинный народ в этой самой росгвардии. 

Ответить

Ivan Vishnyakov

Павел
–1

Нет, не приведет

Ответить

Павел

Ivan
0

Конечно, инстинкт самосохранения же выдумка. Да и ни разу такого не было, ну там с этническими русскими группировками и прочими ущемлёнными слоями? 

Ответить

Родион Галанев

Алейченко
0

Там выкладывались домашние адреса, это не просто публикация имен.

Ответить

Michael Tretyak

10

Ну все верно. С 10 января засекречены данные судей и сотрудников силовых структур, включая данные об их имуществе. Друзьям все, врагам закон, классика.

Ответить

Сергей Щукин

Michael
–3

То есть, данные на судей и милицию нужно расрывать? Чтобы всякое мудло угрожало их семьям?

Ответить

Michael Tretyak

Сергей
12

Я как юрист считаю, что в обязательном порядке. Я хочу знать, чем конкретно занимаются люди, обязанные охранять мой покой, и почему с зарплатой в 80 тысяч они катаются на Бентли, летают бизнес-джетами и живут на Рублевке.

Ответить

Родион Галанев

Michael
4

Как юрист ты поддерживаешь публикацию домашних адресов?

Ответить

Алейченко Сергей

Michael
3

Полностью согласен. Если гос работники живут не по доходам, их надо судить и сажать. И все имущество отнимать. Т.к. они по закону не имеют право на бизнес и доп доход.

Ответить

Александр

Michael
–2

Тебе это зачем знать? Антикоррупционному бюро понятно. 
Зачем это знать всем? В том числе организованной преступности например. Которая 100% окажет на них давление, использовав эти данные? 

Ответить

Месье Никита

Алексан…
3

Я думаю, нужно пойти дальше. Зачем нам знать имена министров и прочее? Их тоже нужно засекретить

Ответить

Александр

Месье
–2

Если куда-то хочется пойти. Можно для начала пойти и узнать как это реализовано в других странах. И узнать их опыт. 
Может быть кто-то и поощрал открытую публикацию данных силовиков? А нет таких что-то нет. 

Ответить

Месье Никита

Алексан…
5

Давайте посмотрим на опыт других стран. Вы можете представить мне фото, где в другой стране мент имеет такую  же анонимность? Без лица, без значка? 

Ответить

Александр

Месье
–1

Это никаким образом не относится к вопросу о допустимости публикации данных. 

От того что я считаю что тут должны или не должны быть значки. Это никаким образом не изменит мнения относительно публикации персональных данных. 

Ответить

Месье

Алексан…
2

А, т.е. нужно изучать опыт других стран только тот, который удобен вам. Понятно.
Изучайте. 

Ответить

Александр

Месье
1

Нет просто мы обсуждаем другое. И я согласен с мыслью о значке.

Но из нее никак не следует допустимость публикации персональных данных. 

Паблики закрыли за публикацию персональных данных. 

Ответить

Месье

Алексан…
0

Но из нее никак не следует допустимость публикации персональных данных

Имеет ли народ прав на свержение, если все остальные институты не работают? По вашему, видимо, нет. 

Ответить

Месье Никита

Алексан…
1

Франция. Видно лицо, подразделение.
Возможно, над гербом подразделения номер полицейского
https://pp.userapi.com/c852132/v852132107/5a94b/EckOxuD1DhE.jpg

Ответить

Месье Никита

Алексан…
1

США.
Значок и лицо
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572422680_0:0:3068:2047_1440x900_80_0_1_506b853558c5619587c4db1a57ad8771.jpg.webp?source-sid=afp
США 2. 
Лицо, подразделение. Уникальные нашивки у некоторых полицейских. 
https://cdni.rt.com/russian/images/2016.11/article/5825a0ccc4618824178b4757.JPG

Ответить

semen matrasov

Месье
1

Кто такие Неизвестные Отцы и чего они хотят? — начал Максим.
Все зашевелились, очевидно, этого вопроса они не ждали.
— Неизвестные Отцы, — сказал Доктор, — это анонимная группа наиболее опытных интриганов, остатки партии путчистов, сохранившиеся после двадцатилетней борьбы за власть между военными, финансистами и политиками. У них две цели, одна — главная, другая — основная. Главная — удержаться у власти. Основная — получить от этой власти максимум удовлетворения. Среди них есть и незлые люди, они получают удовлетворение от сознания того, что они — благодетели народа. Но в большинстве своем это хапуги, сибариты, садисты, и все они властолюбивы… Вы удовлетворены?

Ответить

Андрей Ковалев

Алексан…
0

Организованная преступность и митинг это разные вещи.

Ответить

Александр

Андрей
0

Ну если ты публикуешь данные. Это видят все? Или не все? 

Ответить

Месье Никита

Сергей
6

Ни лица, ни значка, ничего, просто стоит какой-то аноним. 

Ответить

Алейченко Сергей

Месье
2

Вот определи мусор это или бандит? Если кинуть стаканчиком пластиковым и посадят, значит мусор!

😂А забыл они же гоняются и раздают чай и печеньки на улицам страны. Так же по телеку говорят📺

Ответить

Алейченко Сергей

Michael
3

Начало в одном месте подгорать.

С этими событиями мне вспомнилась игра Half-live 2. Там как все так и выглядит.

Ответить

Michael Tretyak

Алейченко
2

Не зря на Руси говорили - «на воре шапка горит» и «знает кошка, чье мясо съела». Страшно им. И правильно. Возомнили себя новой элитой, смешно просто. Ни интеллекта, ни чести, ни совести, элита ахахах

Ответить

Джон Крайтон

Алейченко
1

Добро пожаловать, добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали, или его выбрали за вас - это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить здесь своё правительство с цитаделью, любезно предоставленную нам покровителями.

Ответить

Алейченко Сергей

Джон
1

Сразу вспомнил этот ролик. Видимо, если так все пойдёт. То скоро и будет.

Ответить

Алейченко Сергей

Джон
0

😂😂😂🤣🤣🤣

Ответить

Кирилл Половинкин

4

А почему белорусам можно, а россиянам нельзя? Двойные стандарты? Либо для всех одинаково можно, либо запрет

Ответить

Trubin 🐜

Кирилл
15

За белорусов Пашу не просил его спонсор, а за русских попросил. 

Пришлось все срочно валить на Эпл.

Ответить

Lifar Sk.

Trubin
1

Какой спонсор Паши?

Ответить

Rick

Lifar
0

Не обязательно знать какой, что бы понимать, что он есть. Может их несколько?

Ответить

Ялкынчик🔥

7

Лол, зато канал, где публикуют данные протестующих из Казани, до сих пор не заблочен https://t.me/redkazan

Ответить

Бесконечный диод

Ялкынчик🔥
0

А теперь давай вместе подумаем, почему 🤭

Ответить

Алёна Погребняк

Бесконечный
0

давай!

Ответить

Jessica Faely

6

Дуров давно уже в Кремле, не сомневайтесь 😀

Ответить

Сергей Щукин

Jessica
–1

Как кажешь. Есть ещё секретная информация?

Ответить

Andrey Sobolev

4
Ответить

Andre Macareno

4

Я чот не уверен, что эппл прям к этим каналам пристал
но списки херня, туда Наримана при желании можно закинуть и что, все ему бить морду поедут?

Ответить

Trubin 🐜

Andre
5

Прямо представляю как лично Тим Кук читает канал Каратели и такой - нет нет, пока Телеграм не заблокирует это, мы апдейт не пропустим! 

Ответить

Павел

Andre
0

Скорее были жалобы на нарушение и ревьюверы это целенаправленно проверяют, такое у эппла бывает, пока не поправишь - не пропустят. 

Ответить

Jessica Faely

3

Дуров давно уже в Кремле не сомневайтесь 😀

Ответить

Родион Галанев

Jessica
0

Давай еще с пяток дублей

Ответить

Andreas Lapueros

Jessica
–2

Не, его туда не пустят, он нерукопожатный ))

Ответить

Алексей Полепчук

2

неблокируемый телеграмм заблокировал эпл, смешно)

Ответить

Владислав Муравьёв

Алексей
0

Если в подобных вопросах не понимаете от слова ничего, лучше промолчать, умнее покажитесь х)

Ответить

Алексей Полепчук

Владислав
0

я понимаю лучше тебя примерно в 10 раз. просто намек на то что телега полностью завист от пушей сторов и без них ничего из себя не представляет

Ответить

Trubin 🐜

1

У Павла когда дедлайн по выплате миллиарда инвесторам? В апреле?

Думаю, до апреля он перебанит вообще всю оппозицию и начнет раскрывать данные пользователей нашим ментам. Иначе не видать денег от Усманова или кто там его спонсирует.

Приватность и свобода слова - это конечно замечательно, но с американскими инвесторами договориться не получится, они не любят, когда их кидают. Придется брать деньги на родине.

Ответить

Андрей Федотов

–4

Интересно, а поборники свободы сами то готовы раскрывать свои имена, состав членов своих семей, адреса где они живут, банковские счета и доходы? А то как до дела так половина из них даже в интернете трусливо прячется под анонимными никами...

Ответить

Anton Vladimirovich

Андрей
0

Валентин ты какой то, редкостную чушь несешь. Вся инфа есть, иногда ещё в инет утекает

Ответить

Сергей Щукин

1

То есть, если б не аппрув эппла - то и хер с ними - пусть бы дальше выкладывали данные? Пиздец полный.

Паша такой паша

Ответить

Андрей Лучина

1

При том что это и так самое скачиваемое приложение в мире, Паше грустно от того что оно аж неделю не апдейтится в Эпл, а не оттого что всякие отморозки действуют вне правового и морального поля. Прям кодер до мозга костей, набор процессорных команд важнее живых людей.

Ответить

Антон Залевский

0

В этой статье мне собак жалко. Они то причём.

Ответить

Григорий Догонин

–2

Ко, продался коко Путену кококо
Ах, как ты мог!!!

Ответить

Gaius Plinius

Григорий
1

С тобой всё в порядке?

Ответить

Ruslan Saidov

0

Прости Белорус

Ответить

Jul Concat

0

Комментарий удалён.

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Ivan Vishnyakov

0

Посоветуйте место где публичные призывы к насилию можно

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Микола Сундуков

0

Ага. Особенно смешно когда выглядит как сидят фсбешники и кричат - давайте мочить вот адреса. А на этих адресах сидят засланцы. И потом валят что те кто против ..... - посмотрите - они экстремисты и провокаторы.

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Роман Викторович

0

Прикольно когда головорезы прикрываются угнетением народа. А по факту правильно древние сказали "каждый народ заслуживает своего царя"

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Ivan Vishnyakov

–1

Эпл, ты лезешь во внутренние дела страны и ради этого лишаешь пользователей обновки?

То есть эпл подвергает своих пользователей опасности?

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