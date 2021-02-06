Из-за этих каналов «уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS», так как оно не получает одобрения от Apple.

Павел Дуров сообщил в своём Telegram-канале о блокировке каналов, которые выкладывали домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров.

Сначала мессенджер заблокировал несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ данные участников протестов в России.

В комментариях к записям главного подобного канала – «Каратели Тут» – призывали «мочить», «скармливать собакам», «валить», «резать на куски», а также «*****ть (бить) дубинками».



Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением. Павел Дуров основатель Telegram

Дуров объяснил, что решение о блокировке приняли, потому что из-за этих каналов «уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS» — оно не получает одобрение Apple.

Также Дуров призвал авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. «Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», — добавил он.