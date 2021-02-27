Facebook выпустила Bars…

Пока приложение находится в режиме закрытого тестирования и доступно только на iOS и по приглашениям.

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Bars предлагает пользователям не делать всё вручную, а начитывать текст под готовые биты, которые есть в приложении. Видео можно опубликовать в ленте, где его могут оценить «огненной» реакцией.

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Пользователи могут записывать ролики длиной не больше минуты и накладывать «студийные аудиоэффекты», в том числе автотюн. При регистрации Bars спрашивает об опыте в рэпе: если выбрать «начинающий», то приложение покажет словарь автоматически зарифмованных слов, а если «продвинутый», то станет доступен режим фристайла, где нужно вставить восемь слов в 16-тактный рэп.

Пока что приложение находится в режиме закрытого тестирования и доступно только на iOS и по приглашениям. Но, как и в Сlubhouse, пользователи могут застолбить свой ник заранее.