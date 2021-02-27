Facebook выпустила Bars — приложение для чтения рэпа с автотюном и готовыми битами Статьи редакции
Пока приложение находится в режиме закрытого тестирования и доступно только на iOS и по приглашениям.
Bars предлагает пользователям не делать всё вручную, а начитывать текст под готовые биты, которые есть в приложении. Видео можно опубликовать в ленте, где его могут оценить «огненной» реакцией.
Пользователи могут записывать ролики длиной не больше минуты и накладывать «студийные аудиоэффекты», в том числе автотюн. При регистрации Bars спрашивает об опыте в рэпе: если выбрать «начинающий», то приложение покажет словарь автоматически зарифмованных слов, а если «продвинутый», то станет доступен режим фристайла, где нужно вставить восемь слов в 16-тактный рэп.
Пока что приложение находится в режиме закрытого тестирования и доступно только на iOS и по приглашениям. Но, как и в Сlubhouse, пользователи могут застолбить свой ник заранее.
За разработку Bars отвечает подразделение New Product Experimentation в Facebook. В 2020 году оно уже выпускало музыкальное приложение Collab, которое позволяло музыкантам делать совместные треки.
Рэпперы из 90х: торговать с 16 лет наркотой, в 18 сп*здить первые вертушки, записать трек на коленке , сделать шедевр на века
Реперки из 2020х: приложение для чтения рэпа с автотюном и готовыми битами
При регистрации Bars спрашивает о количестве пулевых ранений. Если меньше пяти, то шлет нахуй.
это в российской версии. в американской обзывает снежком и рекомендует продолжать учиться в своем зассаном колледже
доступно только на iOS и по приглашениям.
Маркетологи Фейсбука не особо оригинальны
Да-да, элитарная платформа...
*протяжный вздох*
*протяжный зарифмованный вздох
Это же САМОЕ важное для Facebook сейчас, ну..
хоспади, не вижу разницы между музыкой, придуманной ИИ, и сегодняшними звездами (таких все больше) - автотьюн у всех жанров, тексты- на уровне 3 третьего класса...лучше уж правда "автомат"
Bars предлагает пользователям не делать всё вручную, а начитывать текст под готовые биты
Писать биты, сводить дорожки, писать текст, читать и петь это все разные задачи, абсолютно.
А вот делать что-то под сомнительные лицензии, ну такое себе, уверен, что у них роялти будет и будет завышенное.
Битум вполне себе стучатся не за очень большие деньги, особенно в РФ, сведение и запись тоже не стоят очень много.
делать что-то под сомнительные лицензии, ну такое себе, уверен, что у них роялти будет и будет завышенное
Так трек меньше минуты, записанный на микрофон AirPods — это ж не чтобы на нём в стриминге состояние заработать, а по фану. Когда люди в тиктоке моряцкие песни поют, какая им разница, какие там лицензии?
"поют" под фанеру с жирным слоем фильтров
Эм, вы сейчас точно про sea shanties, или просто видели какие-то музыкальные тиктоки и экстраполируете?
sea shanties
я не знаю что это и не планирую выяснять сорта гуано
Возможно, не стоит тогда писать уверенные комментарии о том, о чём понятия не имеете?
ИМХО
В общем, ситуация такая:
— тиктокеры без всякой фанеры прекрасно исполняют старые моряцкие песни
— Andrew Freez не видел ни одного такого ролика, но пишет, что ИМХО они под фанеру
Как думаете, кто в этой ситуации выглядит глупо — они или вы?
Ты плохо понимаешь современный музыкальный рынок, именно из-за того, что Тикток отлично работает с правами не треки, он и помогает всем текущим звёздам подниматься вверх.
Есть сотни примеров уже, когда сниппет невышедшец песни в Тиктоке позволяет дико бустануть всё.
Ну и тиктокеры сами музыку успешную выпускают, как и музыканту идут дела ь Тикток.
Из последнего - вот пример, так что нет, именно благодаря защите прав автора и крайне выгодному рекламному кабинету всё и работает.
Вообще, под уопотос рекомендаций и коротких видео с дрыгающимеся людьми намного более сложная система для генерации прибыли, чем принято считать, там и буст прослушиваний в стримингах, м узнаваемость, и улучшение отношений с поисковиками, виральность, короче
какой же это пиздец....
Мне тоже этот трек не нравится, но интервью рекомендую, вполне занятое
Кремлевский
Где же напалм, когда он так нужен?
Да ладно, даже в Тиктоке есть котики, латиноамериканки с жопами и всё вот это, пока ещё не потерян смысл интернета
(Но всё равно пользоваться тиктоком не тянет, я больше по Ютубу)
Ну окей, те звёзды, которые пошли в тикток, не пойдут в Bars. Как это помешает пользоваться Bars миллионам людей, которые постят что-то в соцсети по фану?
Нефтяной Никита
ВИА ИИ ?
Зачем биты и тюн, когда сейчас можно выпускать такое и набирать по миллиону просмотров в день на Ютюбе?
Блоги компаний
Показать еще