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Facebook выпустила Bars — приложение для чтения рэпа с автотюном и готовыми битами Статьи редакции

Пока приложение находится в режиме закрытого тестирования и доступно только на iOS и по приглашениям.

45 45 комментариев
1140 просмотров

Bars предлагает пользователям не делать всё вручную, а начитывать текст под готовые биты, которые есть в приложении. Видео можно опубликовать в ленте, где его могут оценить «огненной» реакцией.

Пользователи могут записывать ролики длиной не больше минуты и накладывать «студийные аудиоэффекты», в том числе автотюн. При регистрации Bars спрашивает об опыте в рэпе: если выбрать «начинающий», то приложение покажет словарь автоматически зарифмованных слов, а если «продвинутый», то станет доступен режим фристайла, где нужно вставить восемь слов в 16-тактный рэп.

Пока что приложение находится в режиме закрытого тестирования и доступно только на iOS и по приглашениям. Но, как и в Сlubhouse, пользователи могут застолбить свой ник заранее.

За разработку Bars отвечает подразделение New Product Experimentation в Facebook. В 2020 году оно уже выпускало музыкальное приложение Collab, которое позволяло музыкантам делать совместные треки.

#новость #facebook

45 45 комментариев
6
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45 комментариев
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Alex D

13

Рэпперы из 90х:  торговать с 16 лет наркотой, в 18 сп*здить первые вертушки, записать трек на коленке , сделать шедевр на века 
Реперки из 2020х: приложение для чтения рэпа с автотюном и готовыми битами

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Denis Mayorov

Alex
1

При регистрации Bars спрашивает о количестве пулевых ранений. Если меньше пяти, то шлет нахуй.

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Andrew Freez

Denis
2

это в российской версии. в американской обзывает снежком и рекомендует продолжать учиться в своем зассаном колледже

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Илья Шишкунов

5

доступно только на iOS и по приглашениям.

Маркетологи Фейсбука не особо оригинальны 

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Павел

Илья
0

Это, скорее, шаг для ограничения тестирования, тк если бы речь шла про андроид то апкашки бы уже разлетелись по инету, пусть даже кривые. 

Ответить

Илья Шишкунов

Павел
0

Да-да, элитарная платформа...

Ответить

Павел

Илья
0

Причём тут элитарная? Можете рассказать как провести закрытое тестирование на андроиде? 

Ответить

Andrew Freez

Павел
0

"Господа, остыньте, такое же быдло, что и вы"

Ответить

Nikita Shmidt

1

*протяжный вздох*

Ответить

Andrew Freez

Nikita
1

*протяжный зарифмованный вздох

Ответить

Андрей Малолин

Andrew
3

ох плотно застелили братишки

Ответить

ilia

1

Это же САМОЕ важное для Facebook сейчас, ну..

хоспади, не вижу разницы между музыкой, придуманной ИИ, и сегодняшними звездами (таких все больше) - автотьюн у всех жанров, тексты- на уровне 3 третьего класса...лучше уж правда "автомат"

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Илья Шишкунов

0

Bars предлагает пользователям не делать всё вручную, а начитывать текст под готовые биты

Писать биты, сводить дорожки, писать текст, читать и петь это все разные задачи, абсолютно. 
А вот делать что-то под сомнительные лицензии, ну такое себе, уверен, что у них роялти будет и будет завышенное. 
Битум вполне себе стучатся не за очень большие деньги, особенно в РФ, сведение и запись тоже не стоят очень много. 

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Евгений Трифонов

Илья
2

 делать что-то под сомнительные лицензии, ну такое себе, уверен, что у них роялти будет и будет завышенное

Так трек меньше минуты, записанный на микрофон AirPods — это ж не чтобы на нём в стриминге состояние заработать, а по фану. Когда люди в тиктоке моряцкие песни поют, какая им разница, какие там лицензии?

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Andrew Freez

Евгений
0

"поют" под фанеру с жирным слоем фильтров

Ответить

Евгений Трифонов

Andrew
1

Эм, вы сейчас точно про sea shanties, или просто видели какие-то музыкальные тиктоки и экстраполируете?

Ответить

Andrew Freez

Евгений
0

sea shanties

я не знаю что это и не планирую выяснять сорта гуано

Ответить

Евгений Трифонов

Andrew
0

Возможно, не стоит тогда писать уверенные комментарии о том, о чём понятия не имеете? 

Ответить

Andrew Freez

Евгений
0

ИМХО 

Ответить

Евгений

Andrew
1

В общем, ситуация такая:

— тиктокеры без всякой фанеры прекрасно исполняют старые моряцкие песни

— Andrew Freez не видел ни одного такого ролика, но пишет, что ИМХО они под фанеру

Как думаете, кто в этой ситуации выглядит глупо — они или вы?

Старая матросская песня Wellerman объединила…
Во время, когда люди необычайно разъединены, подобные флешмобы, кажется, имеют особенное значение.
tjournal.ru
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Sergey

Евгений
1

Просто пойми, всем наплевать на твои моряцкие песни в тиктоке. Ты аудиторией ошибся, здесь нет 14-летних. 

Ответить

Евгений

Sergey
0

Цели доносить песни до vc у меня и не было (это был просто пример мимоходом), просто пользователь начал предъявлять к ним странные претензии.

Но про возраст аудитории ошибаетесь как раз вы — вот это, по-вашему, 14-летние?

Ответить

Andrew

Евгений
0

тиктокеров поющих моряцкие песни 1000 штук на планету
миллионы тиктокеров кривляются под фанеру
в интернете кто-то неправ

Ответить

Евгений

Andrew
0

Только вот вы отвечали на комментарий именно про этих 1000.

Ответить

Илья Шишкунов

Евгений
0

Ты плохо понимаешь современный музыкальный рынок, именно из-за того, что Тикток отлично работает с правами не треки, он и помогает всем текущим звёздам подниматься вверх. 
Есть сотни примеров уже, когда сниппет невышедшец песни в Тиктоке позволяет дико бустануть всё. 
Ну и тиктокеры сами музыку успешную выпускают, как и музыканту идут дела ь Тикток. 
Из последнего - вот пример, так что нет, именно благодаря защите прав автора и крайне выгодному рекламному кабинету всё и работает. 
Вообще, под уопотос рекомендаций и коротких видео с дрыгающимеся людьми намного более сложная система для генерации прибыли, чем принято считать, там и буст прослушиваний в стримингах, м узнаваемость, и улучшение отношений с поисковиками, виральность, короче 

Ответить

Andrew Freez

Илья
0

какой же это пиздец....

Ответить

Илья Шишкунов

Andrew
0

Мне тоже этот трек не нравится, но интервью рекомендую, вполне занятое 

Ответить

Andrew Freez

Илья
0

трек? да я от всего направления в перманентном кринже

Ответить

Кремлевский

Илья
0

Где же напалм, когда он так нужен?

Ответить

Илья Шишкунов

Кремлев…
0

Да ладно, даже в Тиктоке есть котики, латиноамериканки с жопами и всё вот это, пока ещё не потерян смысл интернета 
(Но всё равно пользоваться тиктоком не тянет, я больше по Ютубу) 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

И имхо, тот же Твиттер куда больший рак, чем Тикток 

Ответить

Евгений Трифонов

Илья
0

Ну окей, те звёзды, которые пошли в тикток, не пойдут в Bars. Как это помешает пользоваться Bars миллионам людей, которые постят что-то в соцсети по фану?

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

Ну и да, в видео из поста сведено жопой, слушать неприятно 

Ответить

Andrew Freez

Илья
0

позволю себе высказать мнение

Ответить

Вооруженный единорожек88

0
Ответить

Программный космос

0

Достойная новость для страны победившего рэпа.

Ответить

Кремлевский пистолет

0

Зачем читать самому? Пусть Алиса читает. Таким ансамблем и гастролировать удобней.

Ответить

Нефтяной Никита

Кремлевский
0

ВИА ИИ ?

Ответить

Andrew Freez

Нефтяной
0

с подключением
https://www.youtube.com/watch?v=sMzxnkMyW9A
https://vc.ru/tribuna/14467-mubert

Ответить

Кремлевский пистолет

Нефтяной
0

Ибанушки Интернейшенал

Ответить

Алексис Второй

0

Зачем биты и тюн, когда сейчас можно выпускать такое и набирать по миллиону просмотров в день на Ютюбе?

Ответить

Алексис Второй

Алексис
0

В то время как вот таким трекам для миллионов требуются годы.

Ответить

Ипполит Волжский

0

Facebook изобрели Voloko

Ответить

Johnny Vorony

0

Инстасосалка будет рада!
Даже музыку не надо теперь на коленке клепать...

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Чит Чат

0

Я так в детстве делал под кассету

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