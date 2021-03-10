Соцсети
Евгения Евсеева

«ВТБ Капитал» оценил Telegram в сумму от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году для размещения облигаций — VTimes Статьи редакции

Такой широкий диапазон получился из-за сравнения компании с Google, Facebook, Twitter, Snap и Slack по нескольким параметрам.

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VTimes выяснило новые детали размещения конвертируемых облигаций мессенджера. «ВТБ капитал», один из агентов размещения Telegram, описал для инвесторов диапазон потенциальной стоимости мессенджера от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году.

Для оценки мессенджера инвестбанк сравнил его с пятью компаниями-аналогами в сфере социальных сетей и интернет-рекламы. Telegram сравнивали с Google, Facebook, Twitter, Snap и Slack.

Оценка в $2,2 млрд получилась при сравнении по мультипликатору EV/Sales — это отношение стоимости компании к ее продажам. А $124 млрд — при сравнении по EV/DAU, который показывает отношение стоимости компании к количеству активных пользователей ежедневно.

В этом случае разброс между методами оценки приемлемый, так как подобные компании сложно оценивать, отметил управляющий активами УК «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скаллабанович.

«ВТБ капитал» прогнозирует, что Telegram будет расти быстрее рынка. При этом он применяет скидку к группе аналогов, чтобы подчеркнуть отсутствие операционной истории Telegram, его непроверенную бизнес-модель и возможное отставание от конкурентов по прибыльности.

У Telegram более 500 млн активных пользователей в месяц — они генерируют 430 млрд просмотров публикаций мессенджера и могут стать базой для развития рекламной бизнес-модели и других способов монетизации, считает «ВТБ капитал». Инвестбанк также прогнозирует выручку Telegram около $200 млн на конец 2022 года.

Обычно этот коэффициент используют для растущих ИТ-компаний. Он показывает максимальные оценки для мессенджеров, объяснил Скаллабанович.

Другой участник размещения не согласен с расчётами и оценивает компанию в диапазоне от $50 до $100 млрд.

Первоначальный ориентир по доходности – 7% годовых. Из других деталей размещения — полугодовые выплаты купона, срок до погашения 5 лет и планируемый объем размещения более $1 млрд, сообщает издание со ссылкой на «ВТБ капитал».

Telegram принимает заявки с 8 марта, рассказал VTimes один из участников размещения. Основной период сбора заявок заканчивается 10 марта, сообщил он.

Пока компания убыточна, поэтому в теории такие облигации считаются очень рискованными, ведь у Telegram нет денежного потока, чтобы расплатиться с заёмщиками, говорит заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский.

«ВТБ капитал» называет облигации Telegram «интересным инструментом для инвесторов с повышенным аппетитом к риску» и описывает схему их конвертации в случае потенциального IPO компании.

Размещение будет внебиржевым – без листинга и регистрации проспекта. Так компания может раскрывать о себе меньше информации, но предлагать инвесторам дополнительные опции вроде перспектив конвертации облигаций в случае IPO компании.

  • По данным инвестбанка, в случае IPO раньше, чем через три года, — облигации конвертируются в акции с дисконтом 10%.
  • Если оно пройдёт позже, чем через три, но раньше, чем через четыре года, — с дисконтом 15%.
  • Если IPO пройдёт позже, чем через четыре года, дисконт составит 20%.

Другим агентом размещения выступает Aton, указано в материалах «ВТБ Капитал». Представитель Aton, как и представитель Telegram, отказался от комментариев изданию.

В феврале «Коммерсантъ» рассказал о планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Инвесторам предварительно обещают доход в размере 7–8% от суммы долга, писало издание.

В том же месяце издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным покупателям — Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.

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#новость #telegram

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Sergei Zotov

18

По оценке аналитиков ВТБ, завтра будет температура от -273,15°C до +56,7°C.

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mr.Philipp Dehtyarev

9

о, я нашел работу мечты - аналитик ВТБ

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Пётр Корниенко

7

Я оценил работу аналитиков ВТБ. Оценка варьируется от 0 до 10 по пятибальной шкале

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Алексей Ватралик

3

Верхняя граница оценки больше нижней в 56 (😲) раз на временном диапазоне меньше двух лет!!! Это все, что нужно знать об оналитегах "ВТБ капитал", который к тому же один из агентов размещения облигаций 😂

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Vangelis

2

если я буду точнее, чем текущие аналитики из ВТБ, меня возьмут на работу?
ставлю на диапозон: от 2.5 млдр до 123 млрд

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Artem Ovcharenko

Vangelis
0

Вы приняты!

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Masha Kovalyova

2

По мнению аналитиков ВТБ, Андрей Костин весит от 100 до 10000 килограммов.

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Andrew Kostin

Masha
0

101,5. Вчера проверял

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Сергей Подгорный

Andrew
0

Попробуй жрать гречку 2 недели :) Совсем не ешь картоху, мучное. Только гречку мясо рис крупы и т.п. С чаем можешь есть фрукты бананы. Ешь сколько влезет, чтобы не голодать.

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Andrew Kostin

Сергей
0

Спасибо за совет)

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Sergei Zotov

Masha
0

а вот о том, сколько весит Наиля, им запретили публиковать

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Nesterov Igor

1

Пхахаха, так они и бизнес делают, болваны. Привыкли за народные деньги, подумаешь лярдом меньше, лярдом больше 

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Roman Moskovskiy

0

Такой широкий диапазон вызван неточностью информации о количестве лохов

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Artem Ovcharenko

0

Телеграмм и ВТБ?! Что я пропустил?

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