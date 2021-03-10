Соцсети
Новости TJ

«Обеспокоены попытками ограничить общение»: Twitter впервые отреагировала на замедление своей работы в России Статьи редакции

А Роскомнадзор пригрозил соцсети полной блокировкой.

21 21 комментарий
1482 просмотров

«Мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента», — говорится в сообщении компании, которое приводит Reuters.

В Twitter отметили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России из-за того, что соцсеть не удаляет «противоправную информацию». Под эту категорию попали более 3 тысяч материалов, в которых содержится контент, «склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств».

По словам представителей Роскомнадзора, замедление затронет 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств в России. Ведомство также предупредило Twitter о полной блокировке в случае отказа удалить запрещённый контент. Там отметили, что сейчас нет задачи полностью заблокировать твиттер, но это возможно.

В Роскомнадзоре добавили, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько быстро представители компании удалят запрещённую информацию.

Кроме того, ведомство сообщило, что в суд отправили три административных протокола, составленных в отношении соцсети «за систематическое игнорирование требований об удалении противоправной информации».

Роскомнадзор замедляет Twitter — в чем это…
Объясняют эксперты.
vc.ru

#новость #twitter

21 21 комментарий
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","twitter"], "comments": 21, "likes": 6, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 218930, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Wed, 10 Mar 2021 22:26:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей S.L.

8

Трамп одобряет обеспокоенность Твиттера

Ответить

Антон piter

6

Передайте им, что я тоже глубоко обеспокоен блокировкой аккаунта популярного во всем мире стендап-комика Трампа. Мне кажется это мешает свободному общению и доступу к позитивному контенту...

Ответить

Владимир Кузьмин

Антон
1

"это другое" :)

Ответить

Георгий Михнов

Антон
0

На виси так нельзя. Не пишите больше так, а то я поставлю вам минус.

Ответить

Max Galinskiy

5

В Twitter отметили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

Чья бы корова мычала)) 

Ответить

Sasha Tsereteli

Max
0

Так они не про Россию видать!

Ответить

Igor Kachura

4

Защитим детей и депутатов, ой простите, ветеранов. Запретим твиттер!

Ответить

N N

3

Роскомнадзор - набор туповатых клоунов, твиттер - набор истеричных дебилов. 

Ответить

Daniil Bogomolov

N
3

«...одна я умная в белом пальто стою красивая», да?

Ответить

Станислав Назаров

2

Телеграм раскрутили, теперь можно и тви попиарить.

Ответить

Dmitry Mikushin

2

А помните, как в СССР глушили радиостанции? Сотрудники, которые вели эту "работу" не просто живы, они находятся сейчас у власти.

Ответить

Алёна Погребняк

1

Вполне сдержано ребята удивились

Ответить

Георгий Михнов

Алёна
0

Совесть видать недожженая еще до конца, тлеют остатки.

Ответить

Max Hype

1

А мы то как обеспокоены.....

Ответить

Георгий Михнов

Max
0

А нам все равно. С этим гестаповским гавном только его же методами, к сожалению. Клин клином.

Ответить

El'murza Alchakov

1

Замедлить? Это что, получается мы будем медленно читать...

Ответить

Георгий Владимирович

–1

3 недели назад завёл аккаунт чтобы собирать фоловеров для Индии игры «симулятор предпринимателя» @Blue_Chips_Game

Уже 300 подписчиков набежало и тут такое...

Спасибо за поддержку микро бизнеса 💪🏼
Ваши инициатива как обычно уместны 😕

Ответить

Alexander Voynov

Георгий
1

молодец, нативненько

Ответить

Антон piter

Георгий
0

Твиттер аккаунт завести смогли и с настройкой впна справитесь. Роскомнадзор верит в вас... :)

Ответить

Семен Смирнов

Георгий
0

Нано бизнеса

Ответить

Александр Хруслов

–1

Твиттер сам открыл этот ящик Пандоры. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Инвестиции в креатив: новая платформа Co-Fi позволит творцам получить финансирование
9 марта в России запустилась краудлендинговая платформа Co-Fi, благодаря которой представители креативных индустрий смо…
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Осторожно, двери закрываются: ассистент Олег заявился на конкурс московского метро
Голосовой помощник Олег стал участником конкурса на выбор голоса одной из линий московского метрополитена. Для этого он…
3
Sber500
Подписан
Отписаться
ТОП-25 стартапов, которые прошли в финал третьей волны Sber500
Digital-рюкзаки, площадка для музыкантов, социальная сеть для врачей.
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Mikhail Brain
за день
Может надо сажать начальников таких колоний, а не номера блокировать? 
Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров заключенных в колониях и СИЗО
/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

Комментарии

Bulat Ziganshin

Роскомнадзор вместе с Twitter…

Andrew Simon

Роскомнадзор вместе с Twitter…

Кирилл Макеев

IPO в Китае

Bulat Ziganshin

Роскомнадзор вместе с Twitter…

Семен Смирнов

«Обеспокоены попытками…

Михаил Качалов

Роскомнадзор вместе с Twitter…

Max Hype

Продавец на «Ozon» перепродает…

Andrew Simon

Роскомнадзор вместе с Twitter…

Александр Хруслов

«Обеспокоены попытками…

Akshan

Приложение для улучшения…

Giant Schlong

Роскомнадзор вместе с Twitter…

El'murza Alchakov

«Обеспокоены попытками…

Семен Смирнов

Instagram выпустил облегчённую…

Bulat Ziganshin

Роскомнадзор вместе с Twitter…

Dmitry Mikushin

«Обеспокоены попытками…

Alexander Voynov

Instagram выпустил облегчённую…

Bublikov Anton

«Яндекс» запустил платёжный…

Akshan

Telegram запустил голосовые…

Anton Reut

Роскомнадзор замедляет Twitter…

Ivan Demidov

Роскомнадзор вместе с Twitter…
null