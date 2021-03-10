А Роскомнадзор пригрозил соцсети полной блокировкой.

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«Мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента», — говорится в сообщении компании, которое приводит Reuters.

В Twitter отметили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России из-за того, что соцсеть не удаляет «противоправную информацию». Под эту категорию попали более 3 тысяч материалов, в которых содержится контент, «склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств».

По словам представителей Роскомнадзора, замедление затронет 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств в России. Ведомство также предупредило Twitter о полной блокировке в случае отказа удалить запрещённый контент. Там отметили, что сейчас нет задачи полностью заблокировать твиттер, но это возможно.

В Роскомнадзоре добавили, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько быстро представители компании удалят запрещённую информацию.