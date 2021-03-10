«Обеспокоены попытками ограничить общение»: Twitter впервые отреагировала на замедление своей работы в России Статьи редакции
А Роскомнадзор пригрозил соцсети полной блокировкой.
«Мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента», — говорится в сообщении компании, которое приводит Reuters.
В Twitter отметили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».
10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России из-за того, что соцсеть не удаляет «противоправную информацию». Под эту категорию попали более 3 тысяч материалов, в которых содержится контент, «склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств».
По словам представителей Роскомнадзора, замедление затронет 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств в России. Ведомство также предупредило Twitter о полной блокировке в случае отказа удалить запрещённый контент. Там отметили, что сейчас нет задачи полностью заблокировать твиттер, но это возможно.
В Роскомнадзоре добавили, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько быстро представители компании удалят запрещённую информацию.
Кроме того, ведомство сообщило, что в суд отправили три административных протокола, составленных в отношении соцсети «за систематическое игнорирование требований об удалении противоправной информации».
Передайте им, что я тоже глубоко обеспокоен блокировкой аккаунта популярного во всем мире стендап-комика Трампа. Мне кажется это мешает свободному общению и доступу к позитивному контенту...
На виси так нельзя. Не пишите больше так, а то я поставлю вам минус.
В Twitter отметили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».
Чья бы корова мычала))
Роскомнадзор - набор туповатых клоунов, твиттер - набор истеричных дебилов.
А помните, как в СССР глушили радиостанции? Сотрудники, которые вели эту "работу" не просто живы, они находятся сейчас у власти.
Вполне сдержано ребята удивились
А мы то как обеспокоены.....
А нам все равно. С этим гестаповским гавном только его же методами, к сожалению. Клин клином.
3 недели назад завёл аккаунт чтобы собирать фоловеров для Индии игры «симулятор предпринимателя» @Blue_Chips_Game
Уже 300 подписчиков набежало и тут такое...
Спасибо за поддержку микро бизнеса 💪🏼
Ваши инициатива как обычно уместны 😕
Твиттер аккаунт завести смогли и с настройкой впна справитесь. Роскомнадзор верит в вас... :)
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