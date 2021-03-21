Дональд Трамп через «два-три месяца» запланировал запустить собственную соцсеть, которая «изменит правила игры» Статьи редакции
Бывший президент решил сделать это после того, как его заблокировали в Twitter и Facebook.
Советник Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что бывший президент «через два-три месяца» вернётся в соцсети, но уже со своей платформой. Трамп планирует, что соцсеть «изменит правила игры» и привлечёт «десятки миллионов пользователей».
Такое решение бывший американский президент принял после того, как его заблокировали Twitter и Facebook из-за публикаций, которые якобы подстрекали жителей к бунту в Капитолии 6 января.
Дональд Трамп планирует запустить собственную соцсеть
..которую опять снесут из Google Play и App Store
И право первого поста в этой соцсети будет принадлежать Трампу, а все остальные посты произойдут от него. И пост этот будет “I am Trump”.
Которою заблочат к ебеням все кому не лень.
Во в хуавей смеха то будет)
Не успеет. Его Ростов ждет.
Если его банят все леволиберальные соцсеточки то место которое он организует будет эпицентом альтрайтсов, только мобильные приложухи ему не дадут релизить, тупо сайт.
Дедушка рехнулся, он видимо думает, что соцсеть это как гетто для черных, которые он строил с папашей, или толпа бабуинов, и все сразу в нее побегут.
Блоги компаний
Показать еще