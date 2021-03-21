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Новости TJ

Дональд Трамп через «два-три месяца» запланировал запустить собственную соцсеть, которая «изменит правила игры» Статьи редакции

Бывший президент решил сделать это после того, как его заблокировали в Twitter и Facebook.

Советник Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что бывший президент «через два-три месяца» вернётся в соцсети, но уже со своей платформой. Трамп планирует, что соцсеть «изменит правила игры» и привлечёт «десятки миллионов пользователей».

#MediaBuzz @MediaBuzzFNC
.@JasonMillerinDC said President Trump will be "returning to social media in two or three months" with "his own platform" that will "completely redefine the game" and attract "tens of millions" of new users. #MediaBuzz

Такое решение бывший американский президент принял после того, как его заблокировали Twitter и Facebook из-за публикаций, которые якобы подстрекали жителей к бунту в Капитолии 6 января.

#новость

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Поджог Сараев

9

Дональд Трамп планирует запустить собственную соцсеть

..которую опять снесут из Google Play и App Store

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Евгений Васильков

2

И право первого поста в этой соцсети будет принадлежать Трампу, а все остальные посты произойдут от него. И пост этот будет “I am Trump”.

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Elijah Garrison

1

Которою заблочат к ебеням все кому не лень. 

Ответить

Станислав Назаров

Elijah
2

Во в хуавей смеха то будет)

Ответить

Николай Козлов

Станислав
1

самое главное и в Appgallery не разместить её) 

Ответить

Месье Никита

–2

Не успеет. Его Ростов ждет. 

Ответить

Николай Козлов

Месье
1

а тебя – психбольница

Ответить

Andreas Lapueros

0

Подгорело у пацана )) Что ж, желание отомстить может горы свернуть )

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Пора переименовывать в "Трамп позвонит"

Ответить

Printsessa Derevyashka

0

и чтобы с блэкджеком обязательно

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Екатерина Реднекова

0

Если его банят все леволиберальные соцсеточки то место которое он организует будет эпицентом  альтрайтсов, только мобильные приложухи ему не дадут релизить, тупо сайт. 

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Николай Козлов

Екатерина
0

можно apk-шки распространять

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lakoros

Екатерина
0

Если пообещает себя хорошо вести. может и разрешат на время что зарелизить.

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Сергей Мазур

0

У маил.ру груп куча соцсетей, можно Трампу одну загнать.

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Budeanu Vasile

0

Дедушка рехнулся, он видимо думает, что соцсеть это как гетто для черных, которые он строил с папашей, или толпа бабуинов, и все сразу в нее побегут.

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