Основатель соцсети Dispo Дэвид Добрик покинул проект — после скандала с изнасилованием от него ушли спонсоры и инвесторы Статьи редакции
В изнасиловании обвиняют блогера из YouTube-команды Добрика.
Венчурная фирма Spark Capital заявила в Twitter о разрыве отношений с сервисом для обмена фотографиями Dispo Дэвида Добрика. Компания вышла из совета директоров и принимает меры, чтобы не получить прибыль от инвестиций в Dispo»
Компания приняла такое решение после публикации расследования Insider: издание опубликовало рассказ девушки, которая обвинила Доминикаса Зеглайтиса, члена команды Vlog Squad, в изнасиловании на вечеринке в 2018 году. Объединение Vlog Squad вместе с друзьями запустил Дэвид Добрик, оно прославилось благодаря комедийным влогам с использованием трюков и пранков, пишет TJ.
После вечеринки Добрик опубликовал влог, в котором участники Vlog Squad подглядывают в комнату, где происходит предполагаемое изнасилование. Перед тем, как ролик был удалён по просьбе девушки, его посмотрели 5 млн раз, писало Insider.
После публикации расследования Добрик выпустил видео с извинением. Несмотря на это, несколько ключевых спонсоров YouTube-канала Добрика разорвали с ним отношения, в том числе DoorDash, EA Sports и Dollar Shave Club. Сейчас у канала 18,7 млн подписчиков.
По данным The New York Times, после скандала рейтинг приложения Dispo упал ниже двух звёзд в App Store — Apple на время отключила возможность оставлять отзывы. Сам Добрик заявил 22 марта, что уходит из совета директоров стартапа. Он объяснил, что не хочет «отвлекать внимание от роста компании».
- 24-летний блогер Дэвид Добрик запустил публичный бета-тест Dispo в конце февраля 2021 года. В сервисе пользователи делятся фотографиями, но снимки выкладываются только на следующий день после съёмки — их нельзя отредактировать или посмотреть. The New York Times писало о приложении, что это «следующий Instagram».
- Стартап привлёк $4 млн в посевном раунде в октябре 2020 года, в том числе от сооснователя Reddit Алексиса Оганяна. В феврале Axios писало, что Dispo привлёк ещё $20 млн при оценке в $200 млн.
“Компания ... принимает меры, чтобы не получить прибыль от инвестиций„
Хороший бизнес и стратегия интересная
после скандала с изнасилованием от него ушли спонсоры
Инвесторам, видимо, такой формат корпоратива не понравился
Так в суде ещё не доказали, что кто-то кого-то износиловал, а все уже забегали???
Жителям России бывает трудно понять психологию и поведение "тупых пиндосов".
Об этом ещё сатирик Задорнов 20 лет назад говорил по телевизору.
Следите за руками:
1. Американский блогер придумал "Отряд видеоблогеров"
2. Организовал видеосъёмку "изнасилования"
3. Ролик собрал ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ просмотров
4. Через два года ПОСЛЕ "изнасилования" прилетела "ответка"
5. Кто виноват?
Украинский космос
Да согласен. Нам тоже надо перенимать опыт, когда людям разрушают жизнь на основании слов и без каких либо доказательств даже за истории двадцатилетней давности ;)
Если бы это "изнасилование" произошло в России, жертве бы задали простые вопросы:
- Ты не видела, что из-за приоткрытой двери комнаты за тобой и твоим насильником наблюдают люди с видеокамерой?
- Почему ты не кричала и не просила о помощи?
- Почему ты не написала заявление в полицию в 2018 году, если видеосвидетельство твоего "изнасилования" посмотрело 5 миллионов человек?
Сейчас это именно так и работает. Доминик Стросс-Кан передает привет)
Ну это так работает там - тебя обвиняют в чем-то, и от тебя все отворачиваются даже если в оконцовке суд признает тебя невиновным. Чтобы типа "не замазаться"
Изнасиловали в 2018, а рассказала сейчас? Что за д@лбабка?
Украинский космос
А какая разница? Недавно была же эта Me too. Так там люди вспоминали истории, которым уже 20 лет и больше. Разумеется, никаких доказательств. Но кого это волнует?) Идет тренд белый мужик = насильник. Ну а что эти актерши в 9 случаях из 10 сами в постель к кому угодно прыгали.. ну это не считается ;)
That night, Hannah would become ensnared in the no-holds-barred, clicks-and-cash-fueled lifestyle that the Vlog Squad members celebrated in their videos.
Hannah, a 20-year-old sophomore at a private liberal-arts school in Los Angeles at the time, didn't know what to expect, but she was up for an adventure.
Liberal arts school 🤦♂️ вопросов больше нет 🤷♂️
Не не. Вот это - Hannah would become ensnared, but she was up for an adventure.
после скандала с изнасилованием
Мастерство заголовка! Это что получается, бедолагу Добрика изнасиловали в процессе скандала?
А чем наши хуже 'ихних' - они тоже не любят разбираться - копипаста форева
Отличная новость !
Российским трэш-пранкерам типа Эдварда Била - на заметку.
(сколько верёвочке не виться, а правда всегда наружу выйдет).
В России другая психология. Путин 20 лет насилует пропагандой 147 млн человек! Но выражают недовольства доли от процента.
Короче, смотрел фильм про похождения Харви Вайнштейна и удивлялся тому, как якобы приличные бабы идут к мужику в гостиницу, прекрасно понимая зачем он их туда зовет и с удивлением обнаруживали то, что их, внезапно, на самом деле хотели выебать, при этом обижаясь на то, что у них ещё и мужья были. Блять, у тебя есть муж, а ты хуяришь к типу в гостиницу на полном серьезе дума, что тебя там угостят чаем и подпишут с тобой контракт?! Ахахаха :) Даже жалко Харви стало - он как бы работает ради того чтобы ебать всё что движется, а тут вдруг это стало плохо. А то, что бабы, при наличии живого мужа, ходят после 22 часов хуй пойми где и удивляются, что их хотят выебать - ну это прям норма, заебись.
Как говорила Ксюша Собчак: надо быть полной дурой, если тебя парень зовет к себе домой попить чай и ты думаешь, что ты реально идешь туда пить чай.
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