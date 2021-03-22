Соцсети
Таня Боброва

Основатель соцсети Dispo Дэвид Добрик покинул проект — после скандала с изнасилованием от него ушли спонсоры и инвесторы Статьи редакции

В изнасиловании обвиняют блогера из YouTube-команды Добрика.

26 26 комментариев
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Венчурная фирма Spark Capital заявила в Twitter о разрыве отношений с сервисом для обмена фотографиями Dispo Дэвида Добрика. Компания вышла из совета директоров и принимает меры, чтобы не получить прибыль от инвестиций в Dispo»

Spark Capital @sparkcapital
2/ We have stepped down from our position on the board and we are in the process of making arrangements to ensure we do not profit from our recent investment in Dispo.

Компания приняла такое решение после публикации расследования Insider: издание опубликовало рассказ девушки, которая обвинила Доминикаса Зеглайтиса, члена команды Vlog Squad, в изнасиловании на вечеринке в 2018 году. Объединение Vlog Squad вместе с друзьями запустил Дэвид Добрик, оно прославилось благодаря комедийным влогам с использованием трюков и пранков, пишет TJ.

После вечеринки Добрик опубликовал влог, в котором участники Vlog Squad подглядывают в комнату, где происходит предполагаемое изнасилование. Перед тем, как ролик был удалён по просьбе девушки, его посмотрели 5 млн раз, писало Insider.

После публикации расследования Добрик выпустил видео с извинением. Несмотря на это, несколько ключевых спонсоров YouTube-канала Добрика разорвали с ним отношения, в том числе DoorDash, EA Sports и Dollar Shave Club. Сейчас у канала 18,7 млн подписчиков.

По данным The New York Times, после скандала рейтинг приложения Dispo упал ниже двух звёзд в App Store — Apple на время отключила возможность оставлять отзывы. Сам Добрик заявил 22 марта, что уходит из совета директоров стартапа. Он объяснил, что не хочет «отвлекать внимание от роста компании».

Дэвид Добрик Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images
  • 24-летний блогер Дэвид Добрик запустил публичный бета-тест Dispo в конце февраля 2021 года. В сервисе пользователи делятся фотографиями, но снимки выкладываются только на следующий день после съёмки — их нельзя отредактировать или посмотреть. The New York Times писало о приложении, что это «следующий Instagram».
  • Стартап привлёк $4 млн в посевном раунде в октябре 2020 года, в том числе от сооснователя Reddit Алексиса Оганяна. В феврале Axios писало, что Dispo привлёк ещё $20 млн при оценке в $200 млн.
Dispo — соцсеть, в которой снимки «проявляются…
Приложение, имитирующее одноразовую камеру, хвалят за аутентичность, которой не хватает другим…
tjournal.ru

#новость #dispo

26 26 комментариев
3
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Григорий Копиев

15

“Компания ... принимает меры, чтобы не получить прибыль от инвестиций„

Хороший бизнес и стратегия интересная

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Evgeny Boyko

Григорий
0

 после скандала с изнасилованием от него ушли спонсоры

Инвесторам, видимо, такой формат корпоратива не понравился

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Сергей Щукин

Григорий
0

Политкорректность она такая

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Александр Бердышев

6

Так в суде ещё не доказали, что кто-то кого-то износиловал, а все уже забегали???

Ответить

Лев Щенин

Александр
–12

Жителям России бывает трудно понять психологию и поведение "тупых пиндосов".
Об этом ещё сатирик Задорнов 20 лет назад говорил по телевизору.
Следите за руками:
1. Американский блогер придумал "Отряд видеоблогеров"
2. Организовал видеосъёмку "изнасилования"
3. Ролик собрал ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ просмотров
4. Через два года ПОСЛЕ "изнасилования" прилетела "ответка"
5. Кто виноват?

Ответить

Украинский космос

Лев
8

Да согласен. Нам тоже надо перенимать опыт, когда людям разрушают жизнь на основании слов и без каких либо доказательств даже за истории двадцатилетней давности ;)

Ответить

Лев Щенин

Украинс…
0

Если бы это "изнасилование" произошло в России, жертве бы задали простые вопросы:
- Ты не видела, что из-за приоткрытой двери комнаты за тобой и твоим насильником наблюдают люди с видеокамерой?
- Почему ты не кричала и не просила о помощи?
- Почему ты не написала заявление в полицию в 2018 году, если видеосвидетельство твоего "изнасилования" посмотрело 5 миллионов человек?

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Лев Щенин

Лев
0

Молодёжь уже этого не помнит, а Задорнов свою позицию всем пытался объяснить:

Ответить

Евгений

Лев
1

Не поленился и посмотрел до конца) И это того стоило : " Тупые не американцы, тупые мы, которые подражают их тупым качествам." Все по делу)

Ответить

Лев Щенин

Евгений
1

Молодец, Евгений!
Расскажите это хейтерам, которые напихали мне кучу дизлайков, даже не посмотрев аргументы Задорнова !
Экономят 4 минуты на просмотр ролика, а правда глаза колет !

Ответить

Евгений

Лев
0

Стереотипы, ярлыки и клиповое мышление наше всё!) 

Ответить

Ренат Зайдуллин

Александр
2

Сейчас это именно так и работает. Доминик Стросс-Кан передает привет)

Ответить

Andreas Lapueros

Александр
0

Ну это так работает там - тебя обвиняют в чем-то, и от тебя все отворачиваются даже если в оконцовке суд признает тебя невиновным. Чтобы типа "не замазаться"

Ответить

Syzygy

2

О, очередная митушница, которая решила срубить бабла на поднявшихся людях.

Ответить

Давид Сабаури

1

Изнасиловали в 2018, а рассказала сейчас? Что за д@лбабка?

Ответить

Павел Логинов

Давид
2

Ну вы же понимаете... обещал жениться, но не женился

Ответить

Украинский космос

Давид
0

А какая разница? Недавно была же эта Me too. Так там люди вспоминали истории, которым уже 20 лет и больше. Разумеется, никаких доказательств. Но кого это волнует?) Идет тренд белый мужик = насильник. Ну а что эти актерши в 9 случаях из 10 сами  в постель к кому угодно прыгали.. ну это не считается ;)

Ответить

Евгений Савойский

1

That night, Hannah would become ensnared in the no-holds-barred, clicks-and-cash-fueled lifestyle that the Vlog Squad members celebrated in their videos.

Hannah, a 20-year-old sophomore at a private liberal-arts school in Los Angeles at the time, didn't know what to expect, but she was up for an adventure.

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Сергей Щукин

Евгений
1

Liberal arts school 🤦‍♂️ вопросов больше нет 🤷‍♂️

Ответить

Евгений Савойский

Сергей
0

Не не. Вот это - Hannah would become ensnared, but she was up for an adventure. 

Ответить

Evgeny Boyko

1

после скандала с изнасилованием

Мастерство заголовка! Это что получается, бедолагу Добрика изнасиловали в процессе скандала?

Ответить

Сергей Щукин

Evgeny
0

А чем наши хуже 'ихних' - они тоже не любят разбираться - копипаста форева

Ответить

Лев Щенин

0

Отличная новость !
Российским трэш-пранкерам типа Эдварда Била - на заметку.
(сколько верёвочке не виться, а правда всегда наружу выйдет).

Ответить

Maksim Georgiev

Лев
–2

В России другая психология. Путин 20 лет насилует пропагандой 147 млн человек! Но выражают недовольства доли от процента.

Ответить

Сергей Подгорный

0

Короче, смотрел фильм про похождения Харви Вайнштейна и удивлялся тому, как якобы приличные бабы идут к мужику в гостиницу, прекрасно понимая зачем он их туда зовет и с удивлением обнаруживали то, что их,  внезапно, на самом деле хотели выебать, при этом обижаясь на то, что у них ещё и мужья были. Блять, у тебя есть муж, а ты хуяришь к типу в гостиницу на полном серьезе дума, что тебя там угостят чаем и подпишут с тобой контракт?! Ахахаха :) Даже жалко Харви  стало - он как бы работает ради того чтобы ебать всё что движется, а тут вдруг это стало плохо. А то, что бабы, при наличии живого мужа, ходят после 22 часов хуй пойми где и удивляются, что их хотят выебать - ну это прям норма, заебись.

 Как говорила Ксюша Собчак: надо быть полной дурой, если тебя парень зовет к себе домой попить чай и ты думаешь, что ты реально идешь туда пить чай. 

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Юрий Другач

0

Ну может у Трампа взлетит

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