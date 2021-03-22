В изнасиловании обвиняют блогера из YouTube-команды Добрика.

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Венчурная фирма Spark Capital заявила в Twitter о разрыве отношений с сервисом для обмена фотографиями Dispo Дэвида Добрика. Компания вышла из совета директоров и принимает меры, чтобы не получить прибыль от инвестиций в Dispo»

Spark Capital @sparkcapital 2/ We have stepped down from our position on the board and we are in the process of making arrangements to ensure we do not profit from our recent investment in Dispo.

Компания приняла такое решение после публикации расследования Insider: издание опубликовало рассказ девушки, которая обвинила Доминикаса Зеглайтиса, члена команды Vlog Squad, в изнасиловании на вечеринке в 2018 году. Объединение Vlog Squad вместе с друзьями запустил Дэвид Добрик, оно прославилось благодаря комедийным влогам с использованием трюков и пранков, пишет TJ.

После вечеринки Добрик опубликовал влог, в котором участники Vlog Squad подглядывают в комнату, где происходит предполагаемое изнасилование. Перед тем, как ролик был удалён по просьбе девушки, его посмотрели 5 млн раз, писало Insider.

После публикации расследования Добрик выпустил видео с извинением. Несмотря на это, несколько ключевых спонсоров YouTube-канала Добрика разорвали с ним отношения, в том числе DoorDash, EA Sports и Dollar Shave Club. Сейчас у канала 18,7 млн подписчиков.

По данным The New York Times, после скандала рейтинг приложения Dispo упал ниже двух звёзд в App Store — Apple на время отключила возможность оставлять отзывы. Сам Добрик заявил 22 марта, что уходит из совета директоров стартапа. Он объяснил, что не хочет «отвлекать внимание от роста компании».

Дэвид Добрик Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images