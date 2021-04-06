серверов от Acer
Голосового помощника «Марусю» от Mail.ru Group встроят в приложение «ВКонтакте» Статьи редакции
Подобная интеграция случится «впервые в истории соцсетей», утверждают в компании.
Читатель «Кода Дурова» обнаружил необходимые для интеграции голосового помощника после декомпиляции последней версии установочного пакета приложения «ВКонтакте» для Android.
Представитель «ВКонтакте» подтвердил vc.ru появление «Маруси» в соцсети «в ближайшее время». По его словам, подобное случится «впервые в истории соцсетей».
Найти «Марусю» можно будет найти во вкладке «Сервисы». Помощника будет попросить отправить сообщение или позвонить другу в социальной сети, включить музыку, найти подкаст, а также рассказать свежие новости. Всего у Маруси более 100 различных навыков для пользователей, со временем набор будет расширяться.
В Mail.ru Group добавили, что активно развивают экосистему VK и улучшает пользовательский опыт, связывая продукты едиными сервисами. В компании проводят разные эксперименты и «не исключают совместных интеграций».
Mail.ru Group запустила бета-тестирование «Маруси» в июне 2019 года — помощник обучается с помощью нейросетей и умеет отвечать на вопросы, включать музыку, рассказывать сказки и выполнять другие действия.
Mail.ru Group открыла продажу первой версии «умной» колонки «Капсула» с голосовым помощником «Марусей» в апреле 2020 года.
Вк все хуже и хуже
Судя по всему уже решили, что точка невозврата пройдена — всех кого стоило удерживать удержать не удалось, новых пользователей привлекать не получается, поэтому всех остальных было решено доить до последнего. Lived long enough to become a villain, как говорится.
Приложение итак уже еле работает, а они продолжают добавлять никому не нужный функционал.
Все равно Вк это совершенно другая аудитория.Есть очень интересные сообщества по более,чем... Инстаграмм это совершенно другое
Блоги компаний
Показать еще