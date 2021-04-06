Подобная интеграция случится «впервые в истории соцсетей», утверждают в компании. Читатель «Кода Дурова» обнаружил необходимые для интеграции голосового помощника после декомпиляции последней версии установочного пакета приложения «ВКонтакте» для Android.

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Представитель «ВКонтакте» подтвердил vc.ru появление «Маруси» в соцсети «в ближайшее время». По его словам, подобное случится «впервые в истории соцсетей».

Найти «Марусю» можно будет найти во вкладке «Сервисы». Помощника будет попросить отправить сообщение или позвонить другу в социальной сети, включить музыку, найти подкаст, а также рассказать свежие новости. Всего у Маруси более 100 различных навыков для пользователей, со временем набор будет расширяться.

В Mail.ru Group добавили, что активно развивают экосистему VK и улучшает пользовательский опыт, связывая продукты едиными сервисами. В компании проводят разные эксперименты и «не исключают совместных интеграций».

Mail.ru Group запустила бета-тестирование «Маруси» в июне 2019 года — помощник обучается с помощью нейросетей и умеет отвечать на вопросы, включать музыку, рассказывать сказки и выполнять другие действия.