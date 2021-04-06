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Евгения Евсеева

Голосового помощника «Марусю» от Mail.ru Group встроят в приложение «ВКонтакте» Статьи редакции

Подобная интеграция случится «впервые в истории соцсетей», утверждают в компании.

Читатель «Кода Дурова» обнаружил необходимые для интеграции голосового помощника после декомпиляции последней версии установочного пакета приложения «ВКонтакте» для Android.

8 8 комментариев
403 просмотров

Представитель «ВКонтакте» подтвердил vc.ru появление «Маруси» в соцсети «в ближайшее время». По его словам, подобное случится «впервые в истории соцсетей».

Найти «Марусю» можно будет найти во вкладке «Сервисы». Помощника будет попросить отправить сообщение или позвонить другу в социальной сети, включить музыку, найти подкаст, а также рассказать свежие новости. Всего у Маруси более 100 различных навыков для пользователей, со временем набор будет расширяться.

В Mail.ru Group добавили, что активно развивают экосистему VK и улучшает пользовательский опыт, связывая продукты едиными сервисами. В компании проводят разные эксперименты и «не исключают совместных интеграций».

Mail.ru Group запустила бета-тестирование «Маруси» в июне 2019 года — помощник обучается с помощью нейросетей и умеет отвечать на вопросы, включать музыку, рассказывать сказки и выполнять другие действия.

Mail.ru Group открыла продажу первой версии «умной» колонки «Капсула» с голосовым помощником «Марусей» в апреле 2020 года.

#новость #вконтакте #маруся #mailrugroup

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Ruslan Saidov

7

Вк все хуже и хуже

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Тарас Мукин

Ruslan
0

Судя по всему уже решили, что точка невозврата пройдена — всех кого стоило удерживать удержать не удалось, новых пользователей привлекать не получается, поэтому всех остальных было решено доить до последнего. Lived long enough to become a villain, как говорится.

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Алексей Попков

4

Приложение итак уже еле работает, а они продолжают добавлять никому не нужный функционал.

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Konstantin_Andreevich

3

Конвульсии еле живого

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 Anatoly Bereznyak

2

Чем больше такого трешака туда встроят, тем быстрее оно умрет. 

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Канищев Максим

0

Будет супер апп от майл.cру еще добавят сервис - прямая связь с майором.

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Johnny Vorony

0

Ну хоть Маруся теперь будет сидеть в vk.

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Мария Дмитриенко

–1

Все равно Вк это совершенно другая аудитория.Есть очень интересные сообщества по более,чем... Инстаграмм это совершенно другое

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