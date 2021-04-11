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Неизвестные составили базу публичных данных 1,3 млн пользователей Clubhouse и выложили её в открытый доступ Статьи редакции
Никакой приватной информации в базе нет, но данные можно использовать для фишинговых атак и подбора паролей.
В базе данных, насчитывающей 1,3 миллиона пользователей голосовой соцсети Clubhouse, содержатся публичные данные, сообщает Cybernews. Издание подчёркивает, что мошенники могут использовать эти данные для фишинговых атак, а также, например, для подбора паролей.
Что есть в базе:
- ID пользователя
- Имя
- Фото
- Никнейм
- Привязанные профили Twitter и Instagram
- Количество подписчиков
- Количество людей, на которых пользователь подписан
- Дата создания аккаунта
- Имя пользователя, который дал приглашение
Хакеры собрали эти данные с помощью парсинга профилей Clubhouse. Они представляют собой открытую информацию, которую можно получить через API, отмечает автор телеграм-канала «Утечки информации».
По данным App Annie на конец марта, в Clubhouse зарегистрированы 13,4 миллиона пользователей. Приложение пока доступно только на iOS.
- 8 апреля на неназванном форуме для хакеров опубликовали базу открытых данных 500 млн пользователей LinkedIn. Данные включают ID аккаунтов, имена, адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о рабочем месте, пол и ссылки на другие учетные записи в социальных сетях.
- В начале апреля хакеры опубликовали базу данных 533 млн аккаунтов Facebook, собранную до 2019 года.
Никакой приватной информации в базе нет, но данные можно использовать для унижения и насмешек.
У нас опасней телеграмм каналы , где закрытые базы банков сливают сообществам кибермошенников , там аукционы идут по голландской системе, а мы тут за что должны переживать.
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