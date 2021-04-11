Никакой приватной информации в базе нет, но данные можно использовать для фишинговых атак и подбора паролей.

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В базе данных, насчитывающей 1,3 миллиона пользователей голосовой соцсети Clubhouse, содержатся публичные данные, сообщает Cybernews. Издание подчёркивает, что мошенники могут использовать эти данные для фишинговых атак, а также, например, для подбора паролей.

Что есть в базе:

ID пользователя

Имя

Фото

Никнейм

Привязанные профили Twitter и Instagram

Количество подписчиков

Количество людей, на которых пользователь подписан

Дата создания аккаунта

Имя пользователя, который дал приглашение

Хакеры собрали эти данные с помощью парсинга профилей Clubhouse. Они представляют собой открытую информацию, которую можно получить через API, отмечает автор телеграм-канала «Утечки информации».

По данным App Annie на конец марта, в Clubhouse зарегистрированы 13,4 миллиона пользователей. Приложение пока доступно только на iOS.