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Новости TJ

Неизвестные составили базу публичных данных 1,3 млн пользователей Clubhouse и выложили её в открытый доступ Статьи редакции

Никакой приватной информации в базе нет, но данные можно использовать для фишинговых атак и подбора паролей.

5 5 комментариев
276 просмотров

В базе данных, насчитывающей 1,3 миллиона пользователей голосовой соцсети Clubhouse, содержатся публичные данные, сообщает Cybernews. Издание подчёркивает, что мошенники могут использовать эти данные для фишинговых атак, а также, например, для подбора паролей.

Что есть в базе:

  • ID пользователя
  • Имя
  • Фото
  • Никнейм
  • Привязанные профили Twitter и Instagram
  • Количество подписчиков
  • Количество людей, на которых пользователь подписан
  • Дата создания аккаунта
  • Имя пользователя, который дал приглашение

Хакеры собрали эти данные с помощью парсинга профилей Clubhouse. Они представляют собой открытую информацию, которую можно получить через API, отмечает автор телеграм-канала «Утечки информации».

По данным App Annie на конец марта, в Clubhouse зарегистрированы 13,4 миллиона пользователей. Приложение пока доступно только на iOS.

  • 8 апреля на неназванном форуме для хакеров опубликовали базу открытых данных 500 млн пользователей LinkedIn. Данные включают ID аккаунтов, имена, адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о рабочем месте, пол и ссылки на другие учетные записи в социальных сетях.
  • В начале апреля хакеры опубликовали базу данных 533 млн аккаунтов Facebook, собранную до 2019 года.

#новость #clubhouse #утечка

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Вячеслав Григорьев

4

Никакой приватной информации в базе нет, но данные можно использовать для унижения и насмешек.

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Вася Пражкин

4

Но есть и хорошие новости - ни один Android-юзер не пострадал.

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Ливун

2

сливы в сети обычное дело для закрытых сетей

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Экологический Канал

0

 У нас опасней телеграмм каналы , где закрытые базы банков сливают сообществам кибермошенников , там аукционы идут по голландской системе,  а мы тут за что должны переживать.

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Женя Гагарин

0

Когда отдаёшь на аутсорс китайским разрабам 

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