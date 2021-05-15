По количеству и приросту пользователей Reddit обгоняет Twitter, но получает от аудитории в десятки раз меньше выручки. The Generalist предлагает несколько идей, как это исправить: например, пересмотреть дизайн, алгоритмы и поддержать активных авторов.

46 просмотров

Фото: Тиффани Хаглер-Герд, Bloomberg

r/История

В 2005 году американские студенты Стив Хаффман и Алексис Оганян пришли на лекцию программиста и предпринимателя Пола Грэма. В конце встречи Оганян предложил Грэму продолжить беседу в баре: тот согласился и после нескольких кружек пива пригласил приятелей поучаствовать в программе для стартапов Y Combinator.

В акселераторе Оганян и Хаффман придумали приложение для заказа еды по SMS, однако Грэму идея не понравилась. Тогда, после мозгового штурма, они решили создать «главную страницу интернета».

Так появилась первая версия Reddit. Написанный на языке Lisp сервис представлял собой примитивный агрегатор ссылок, оценку которым давали пользователи. Первые десятки обсуждений студенты создали сами — чтобы сеть казалась активной.

Так Reddit выглядел в 2005 году The Generalist

В первые три месяца на сервис заходило до 3000 пользователей в день, что средне для RSS-ленты, считает издание.

Вскоре, по совету Грэма, к ним присоединился программист Аарон Шварц — один из участников Y Combinator. Он перевёл сайт с языка Lisp на Python и, написав об этом в блоге, спровоцировал приток трафика: «Оказалось, нет ничего страшнее обиженных поклонников Lisp».

После перехода на Python аудитория сайта выросла в разы — до миллиона пользователей в месяц. Reddit стабильно рос, но не приносил денег: в месяц основатели выручали пару долларов.

Мы знать не знали, как зарабатывать. Мы продавали футболки и тратили и без того небольшую выручку на новую партию. Потом решили продавать рекламные места, для чего заключили контракт с крупным рекламным агентством, однако предложений так и не получили. Аарон Шварц один из основателей Reddit

Приятели даже думали лицензировать свой движок, чтобы на его основе пользователи создавали сайты, но желающих не оказалось.

Через год после запуска они решили отказаться от права собственности и продать проект издательству Condé Nast за $10-20 млн. Оно через некоторое время передало управление медиахолдингу Advance Networks, а в 2011 году Reddit стала независимой.

В 2014 году, после нескольких кадровых перестановок, в Reddit вернулись и создатели — все, кроме Шварца: он покончил с собой в 2013 году. Оганян стал председателем совета директоров, а Хаффман — гендиректором.

r/Ценность

По мнению The Generalist, «кузница культуры» и «бастион для самовыражения» Reddit — одна из самых недооценённых компаний: зимой 2021 года она привлекла $250 млн инвестиций и увеличила оценку до $6 млрд. Для сравнения, Clubhouse спустя год после запуска оценивается в $1 млрд. Бета-версия соцсети Dispo — $100 млн.

По показателям вовлечённости Reddit превосходит многих:

У Twitter, которая на февраль 2021 года стоит $58 млрд, 353 млн уникальных пользователей в месяц и годовой прирост в 7%.

У Reddit — 430 млн и 30% соответственно.



Однако ценность пользователей соцсети низкая, пишет издание. Средняя выручка в расчёте на пользователя Facebook в 2019 году составила $7,37, Twitter и Pinterest — $9,48 и $2,80 соответственно. Reddit же выручает всего $0,30.

Ценность пользователей в расчёте на DAU и MAU (ежедневно активные и ежемесячно активные пользователи): выше всего оценивается аудитория Facebook и Snapchat, а ниже всего — Reddit The Generalist

Их ценность могла быть и выше, поскольку показатели выручки Reddit к моменту расчёта устарели, пишет издание. К тому же в последующие два года компания активно развивалась и продавала рекламу: в четвёртом квартале 2020 года выручка с неё выросла на 90% в годовом исчислении.

Другая причина заниженной, по мнению The Generalist, оценки — устаревшие взгляды на продукт и «анонимность» его пользователей. Ранее регистрация не требовала указания почты, а значит, компания мало что знала об аудитории и не могла настроить рекламу.

Однако почта давно стала обязательной, а интересы пользователя отражают его подписки: участие в сабреддите r/Bitcoin указывает на увлечение криптовалютой, а подписка на r/entrepreneurship — на интерес к финансам.

r/Развитие

Несмотря на то что устаревшим дизайном сеть больше напоминает Craigslist, чем TikTok, её ждут перемены, считает издание. По словам Хаффмана, основная стратегия сервиса останется прежней, однако компания намерена расширить аудиторию и функциональность, а также инвестировать в криптовалюту.

Видео

В 2017 году сеть разрешила вставлять в публикации видео, а в 2019-м представила стриминговый сервис Reddit Public Access Network (RPAN): теперь пользователи могут вести трансляции, а подписчики — «донатить».

Reddit запустила стриминг и открыла сабреддит с правилами, в которых запретила контент сексуального характера и выступила против любых проявлений жестокости, насилия, а также разжигания ненависти

По мнению The Generalist, RPAN интересен по двум причинам. Во-первых, пользователю необязательно искать трансляцию самому: видео выводятся в ленте автоматически и разбавляют текст.

Во-вторых, так Reddit поощряет монетизацию контента, так как на трансляциях пользователи тратят больше всего внутренней валюты, купить которую можно за реальные деньги.

Чтобы добавить инструменты для создания видео, компания также купила платформу Dubsmash. Подробности сделки не раскрываются, однако так сеть расширит не только фукнциональность, но и аудиторию, считает издание: публика Reddit преимущественно мужская, в то время как в Dubsmash 70% пользователей — женщины.

Аудитория

У компании также есть проблемы с географическим разнообразием аудитории. Сейчас более 50% от 430 млн пользователей составляют американцы. С большим отрывом за ними следует Австралия с 17,5 млн пользователей и Индия — с показателем в 13,5 млн.

Тому, по мнению издания, есть две причины. Первая — преобладание текста в соцсети. Успех TikTok объясняется просто: смешной клип в одной стране часто оказывается смешным в другой, а музыка только добавляет ему привлекательности. В то же время большая часть публикаций на Reddit — это текст на английском языке, который знают не все.

Вторая причина — ограниченность выбора. В Twitter пользователь подписывается на «личностей», из чьих мыслей и предпочтений и формируется его лента: её легко подстроить под интересы и навыки, в том числе языковые. В Reddit же пользователь чаще вступает в сообщество, увлекательность и информативность которого зависит от количества участников.

К примеру, любителю истории из Индии придётся искать сообщество не только по теме и языку, но и по количеству участников: их должно быть больше одного, а лучше — больше пятидесяти. Безусловно, он может перевести активный англоязычный сабреддит r/history на урду, однако это ухудшит пользовательский опыт и отнимет время.

Количество ежемесячно активных пользователей Reddit: активнее всего сайт посещают американцы, а меньше всего — жители Германии и Китая The Generalist

Сейчас компания расширяется и ищет сотрудников во Франции и Германии. Население обеих стран платёжеспособное и владеет английским, что ускорит знакомство с сервисом и поможет удержать или даже повысить показатели средней выручки на пользователя.

Оба рынка сравнительно небольшие — 4 млн и 1 млн пользователей соответственно, считает The Generalist, однако выход на них увеличит объём контента на французском и немецком языках, а также станет подспорьем для расширения в Испанию и Португалию.

На немецком и французском говорят примерно 150 млн, а на испанском и португальском — 701 млн. Завоевав внимание этих двух сообществ, сеть сможет также охватить рынки Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии.

Криптовалюта

Reddit выпустила уникальные токены в сети Ethereum для двух сабреддитов: r/CryptoCurrency и r/FortniteBR. Получить их можно за участие в обсуждениях и создание контента, а потратить — на особые значки или GIF-анимации. Пользователи с наибольшим количеством токенов также имеют больший вес в голосованиях.

Идея не нова, поскольку у Reddit давно есть система поощрений, однако это очередной шаг к созданию внутренней экономики.

За публикации и комментарии пользователи получают токены ERC-20: Moon в сабреддите r/cryptocurrency, а Bricks — в r/FortniteBR The Generalist

r/Идеи

Бывший гендиректор компании Ишань Вонг считал, что в контексте соцсетей Reddit «скорее об информации, чем о личности», и Хаффман намерен переосмыслить эту концепцию. Однако для этого компании предстоит усовершенствовать сам продукт, чему уделяли мало внимания, считает издание.

The Generalist предлагает сервису несколько новых идей, которые, по его мнению, помогут привлечь аудиторию и повысить оценку сервиса.

Пересмотреть дизайн ленты

На главной странице пользователя встречает список публикаций. Чтобы просмотреть любую из них, необходимо сделать клик, чтобы увидеть комментарии — ещё один. А чтобы перейти к следующему сообщению, придётся возвращаться назад и повторять эти действия снова.

По мнению издания, Reddit стоит поучиться у Imgur: там, нажав на изображение, пользователь видит и публикацию, и комментарии к ней, а переключаться между фотографиями можно при помощи стрелок.

Больше внимания аудитория Imgur уделяет и рекламным интеграциям: сервис представляет их в виде обычных записей, поэтому пользователь просматривает их в потоке, а не моментально прокручивает, как баннер.

Интерфейс фотохостинга Imgur: основная часть публикаций на главной сортируется по популярности («виральности»)

Улучшить рекомендации и поиск

Сейчас рекомендации Reddit едва ли отвечают запросам пользователя, считает издание. Да, он необязательно участвует в обсуждениях, но всё же подписывается на сабреддиты по интересам. Только это, похоже, не влияет на выборку: в ленте сообщения из обсуждений, которые пользователь не открывал, публикации с нулевой активностью, а также трансляции без описания.

Лента пользователя Reddit: в ней — сабреддиты, которые он не читал; публикации с нулевой активностью; видеотрансляции без заголовков и описаний; дискуссии с непонятными громоздкими названиями The Generalist

Не помогают с выбором и предложения на главной. Несведущему пользователю трудно понять разницу между «Набирающими популярность сообществами» и «Сообществами в тренде», а сами сообщества могут не иметь ничего общего с его увлечениями. Вместо этого Reddit могла бы показывать сабреддиты, похожие на те, в которых состоят сам пользователь или его знакомые.

Набирающие популярность сабреддиты либо не имеют направленности, либо не относятся к интересам пользователя, а сабреддиты в тренде предназначены для разных языковых сообществ и культур — немцев, британцев, ирландцев The Generalist

Сомнительная польза и у функции поиска, считает издание: на Reddit миллионы информативных и глубоких бесед в тысячах сообществ, однако сайт позволяет искать лишь в рамках одного из них. Кроме того, алгоритм не учитывает взаимодействие пользователя с авторами публикаций, и отсортировать результаты можно только по популярности и дате.

Пересмотреть концепцию профиля

В 2012 году Барак Обама участвовал в открытом Reddit-интервью, из-за интереса к которому сайт «рухнул». С тех пор бывший президент туда не заходил, зато в Twitter появляется ежедневно: там у него 129,5 млн подписчиков. В Reddit же они не учитываются, и вес у аккаунта меньше: в нём нельзя написать биографию, добавить своё фото или указать место жительства.

Так выглядит профиль Барака Обамы в Reddit

Потому страница гендиректора соцсети ничем не отличается от профиля обычного пользователя. Такая «анонимность» раскрепощает простых пользователей, но при этом лишает платформу привлекательности для инфлюенсеров и элит: здесь возможности воздействовать на аудиторию ограничены, пишет издание.

Поощрять авторов и развивать свою экономику

Зато Reddit даёт свободу создателям контента и, пишет The Generalist, разрабатывает инструменты, которые помогут им монетизировать свою деятельность. По этой же причине к команде присоединился Питер Янг, создатель продуктовой рассылки Creator Economy.

Издание предлагает пойти дальше и внедрить механизмы таких платформ, как Slack и Circle — чтобы профессиональные сообщества могли общаться, работать, а также зарабатывать на платных подписках, не покидая Reddit.

Как считает The Generalist, Reddit в силах создать целую экономику — с полноценным рынком товаров и услуг. Её аудитория давно ищет в сети работу, жильё и делает покупки, однако сейчас все транзакции осуществляют сторонние партнёры.

Создав собственный платёжный шлюз, компания упростит оплату товаров и подписок, а модераторы сабреддитов смогут получать «зарплату» за вклад в развитие платформы.

Реализации даже этих идей уже достаточно, чтобы поднять стоимость компании в 5-10 раз, однако с финансовой поддержкой и Хаффманом у руля Reddit может больше, полагает издание.

Создать «игровую» вселенную

На День дурака Reddit не раз тестировала интерактивные нововведения.

В 2015 году она разместила в новом сабреддите таймер, отсчитывающий время от минуты до нуля. Нажать на кнопку пользователь мог один раз, после чего таймер сбрасывался.

В 2016 году пользователи выбирали цвета пикселей на общем холсте: прежде чем раскрасить ещё один, приходилось ждать от 5 до 20 минут. Пользователи сообща рисовали флаги и даже «Мону Лизу».

В 2018 году сеть позволила создавать запароленные сообщества, которым присуждалась особая метка. Каждый новый пользователь получал право либо пригласить следующего участника, либо «предать» сообщество, отказавшись делиться паролем.

В 2019 году аудитория Reddit составляла общую историю из небольших предложений и GIF-файлов, голосуя за лучшие варианты.

В 2020 году пользователи отвечали на один и тот же набор вопросов вместе с ИИ, чтобы потом угадать, какой из ответов сгенерировал компьютер.

Механика таких первоапрельских акций не сильно отличается от игр, считает издание. Reddit лишь осталось понять, как внедрить монетизацию и создать метавселенную — с рынком, внутренней валютой и маскотом, дизайн которого Оганян нарисовал ещё в университете.

На протяжении многих лет «инопланетянина» видоизменяли и наряжали на праздники. Однако лишь в декабре 2020 года основатели разрешили настраивать «аватар» самим пользователям, добавив также платные опции, как в играх.

Генератор аватара на Reddit: пользователь может изменить причёску и цвет глаз маскота, подобрать для него наряды и аксессуары The Generalist

Расширить функциональность дискуссий

Reddit — это, прежде всего, площадка для дискуссий, пишет The Generalist, однако их асинхронность позволяет другим платформам процветать: пример тому — история инвестора Кита Гилла, заработавшего на акциях GameStop.

Купив колл-опционы на ETrade, он рассказал об этом на Reddit, затем ушёл снимать видео для YouTube, а после запустил аудиообсуждение в Discord. Хотя всё это он мог бы сделать в Reddit, будь у соцсети больше функций для создания видео и его монетизации, а также голосовые чаты.

Чтобы рассказать свою историю, Кит Гилл обошёл несколько платформ, хотя Reddit могла бы внедрить функциональность каждой из них The Generalist

Учитывать интересы сообществ

По мнению издания, чтобы стать дороже и превзойти конкурентов, Reddit стоит разрабатывать инструменты для конкретных сообществ, как делает это Imgur. Заметив активность геймерского сообщества, компания создала приложение Melee.

Несмотря на то, что большая часть возможностей сервиса повторяла функциональность Imgur, с ним игроки быстрее редактировали ролики и импортировали их прямо с Xbox, Playstation, Switch и Nvidia.