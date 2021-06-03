«ВКонтакте» запустила исчезающие и «тихие» сообщения в чатах Статьи редакции
Теперь на сообщение можно поставить таймер автоудаления.
- «Тихие» сообщения приходят без уведомления, на исчезающие можно поставить таймер автоудаления от 15 секунд до 24 часов. После сообщения в чате останется только пометка «Сообщение исчезло», сообщили vc.ru в компании.
- В соцсети предполагают, что новые типы сообщений помогут сделать общение в общих чатах легче — отправить сообщение без уведомления рано утром или «добавить шутку в рабочий чат, которая исчезнет, а важное останется».
- Чтобы выбрать тип, надо зажать кнопку отправки. Функция станет доступна в приложениях на iOS и Android 3 июня. Пока в веб-версии сообщения можно будет увидеть.
- «ВКонтакте» начала тестировать исчезающие сообщения в Белоруссии в апреле 2020 года. Такая же функция доступна в Telegram.
- В июне 2020 года «ВКонтакте» добавила функцию расшифровки сообщений, а летом 2021 года запустит групповые звонки с возможностью добавить до 2048 участников.
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7 комментариев
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2
Как вы думаете, реально ли существуют некие люди, которые юзают ВК для рабочих чатов?
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Примечание: они исчезают только у пользователя, на сервере, естественно, сообщения остаются. И если правоохранительные органы запросят сообщения, то мы им передадим все, включая удалённые.
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0
Наверное, автоудаление — это очень удобно, но навряд ли я этим когда-нибудь воспользуюсь
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0
Они так скоро и стену вернут, правда, люди к ним не вернутся
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