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Соцсети
Лиана Липанова

«Купил дешевле, чем продал»: стендап-комик Артур Чапарян вернул созданный им Telegram-канал «Бывшая» Статьи редакции

В 2017 году «Бывшая» была самым читаемым каналом по версии «Медиалогии». На пике популярности Чапарян продал его за 1,2 млн рублей, после этого о проекте ничего не было слышно.

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1100 просмотров

О выкупе он рассказал в «Истории» на своей странице в Instagram. Чапарян удалил все посты предыдущего владельца — остались только публикации, сделанные до продажи канала.

Чапарян рассказал vc.ru, что купил канал дешевле, чем продал в 2017 году. Тогда он называл сумму 1,2 млн рублей. По его словам, ему несколько раз предлагали выкупить «Бывшую», за последний месяц — дважды. Канал перепродавался «много раз», последним владельцем был человек по имени Дима, без подробностей рассказал Чапарян. Планы на проект и точную сумму комик не раскрывает.

Комик создал канал с выдуманными сообщениями от бывшей девушки в июне 2017 года. За первые две недели запуска на него подписались 35 тысяч человек. Чапарян продал «Бывшую» за 1,2 млн рублей в конце августа того же года, к моменту продажи аудитория канала насчитывала 75 тысяч пользователей.

Покупателем стал человек под псевдонимом «Юра Корб». Новый владелец занимается раскруткой каналов, рассказывал тогда Чапарян. Продажу он объяснил тем, что «устал и выбрал деньги».

Через две недели после покупки Корб продал канал за 5,5 млн рублей. В разговоре с vc.ru он не стал раскрывать новых владельцев канала.

На момент выкупа на канал было подписано около 34 тысяч пользователей, а за сутки после анонса Чапаряна аудитория выросла более чем на 15 тысяч пользователей.

По данным сервиса TGStat, с сентября 2020 года по май 2021 года на канале «Бывшая»:

  • Количество подписчиков упало с 41,6 тысячи до 34,7 тысячи пользователей.
  • Просмотры снизились с 1,8 млн до 628 тысяч.
  • Вовлечённость в сентябре составила 47%, в январе — 80%, в апреле — 27%, в мае — 34%. К июню этот показатель достиг 49%.
  • Канал не выглядел заброшенным: к примеру, в сентябре в нём было 79 публикаций, в феврале — 46, в мае — 38.

#новость

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Стройный Никита

7

Что за Артур Чапарян? Что за канал "Бывшая"? Эти два вопроса уверенно заняли позицию последних, о чем хотелось бы знать.

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Виталий Горбачев

4

Как показывает практика, возврат бывшей всегда ведет к расставанию. Не удивлюсь, если Артур потом снова продаст ее за больше, чем купил)

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Андрей

2

Вернул бывшую.

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Иван Касаткин

1

Чапарян — гений маркетинга! Просто послушайте его рассказ о судьбе канала

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elsinae edmona

1

Склад «Утконоса» в Петербурге компания будет использовать для развития «онлайн-предложения "Ленты"». В своём сообщении «Утконос»
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