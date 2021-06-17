«Купил дешевле, чем продал»: стендап-комик Артур Чапарян вернул созданный им Telegram-канал «Бывшая» Статьи редакции
В 2017 году «Бывшая» была самым читаемым каналом по версии «Медиалогии». На пике популярности Чапарян продал его за 1,2 млн рублей, после этого о проекте ничего не было слышно.
О выкупе он рассказал в «Истории» на своей странице в Instagram. Чапарян удалил все посты предыдущего владельца — остались только публикации, сделанные до продажи канала.
Чапарян рассказал vc.ru, что купил канал дешевле, чем продал в 2017 году. Тогда он называл сумму 1,2 млн рублей. По его словам, ему несколько раз предлагали выкупить «Бывшую», за последний месяц — дважды. Канал перепродавался «много раз», последним владельцем был человек по имени Дима, без подробностей рассказал Чапарян. Планы на проект и точную сумму комик не раскрывает.
Комик создал канал с выдуманными сообщениями от бывшей девушки в июне 2017 года. За первые две недели запуска на него подписались 35 тысяч человек. Чапарян продал «Бывшую» за 1,2 млн рублей в конце августа того же года, к моменту продажи аудитория канала насчитывала 75 тысяч пользователей.
Покупателем стал человек под псевдонимом «Юра Корб». Новый владелец занимается раскруткой каналов, рассказывал тогда Чапарян. Продажу он объяснил тем, что «устал и выбрал деньги».
Через две недели после покупки Корб продал канал за 5,5 млн рублей. В разговоре с vc.ru он не стал раскрывать новых владельцев канала.
На момент выкупа на канал было подписано около 34 тысяч пользователей, а за сутки после анонса Чапаряна аудитория выросла более чем на 15 тысяч пользователей.
По данным сервиса TGStat, с сентября 2020 года по май 2021 года на канале «Бывшая»:
- Количество подписчиков упало с 41,6 тысячи до 34,7 тысячи пользователей.
- Просмотры снизились с 1,8 млн до 628 тысяч.
- Вовлечённость в сентябре составила 47%, в январе — 80%, в апреле — 27%, в мае — 34%. К июню этот показатель достиг 49%.
- Канал не выглядел заброшенным: к примеру, в сентябре в нём было 79 публикаций, в феврале — 46, в мае — 38.
Как показывает практика, возврат бывшей всегда ведет к расставанию. Не удивлюсь, если Артур потом снова продаст ее за больше, чем купил)
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