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Соцсети
Евгения Евсеева

Instagram запустил в России конкурирующий с TikTok сервис Reels Статьи редакции

И подтвердил запуск музыки в «Историях».

7 7 комментариев
1582 просмотров

С помощью Reels пользователи Instagram в России с 23 июня смогут снимать и редактировать ролики продолжительностью до 30 секунд, рассказали vc.ru в компании. На видео можно наложить различные эффекты — например, AR-фильтр или эффект зелёного экрана.

Кроме того, в видео можно будет добавлять музыку — из библиотеки приложения, трендов или рекомендаций. Пользователи также смогут создавать собственные аудио — если их аккаунт открыт, добавить звук в свои видео смогут и другие пользователи. Публиковать ролики можно как в ленте, так и в «Историях».

Соцсеть также подтвердила запуск музыки в «Историях» — к фото или видео можно прикрепить специальный стикер, а затем выбрать песню в библиотеке соцсети.

Если у песни есть текст — он появится на экране. Кроме того, в Instagram и Facebook пользователи смогут отвечать на «Истории» с вопросами с помощью песен.

В компании пояснили vc.ru, что вели переговоры с глобальными и локальными правообладателями, чтобы в библиотеке была доступна разнообразная музыка, которая актуальна для пользователеи из России.

Пользователи Facebook также смогут добавлять любимый трек в раздел «Интересы» и закреплять в шапке профиля — чтобы его включить, нужно нажать на него. Функция доступна пока только в приложении.

  • В августе 2020 года Instagram запустила похожий на TikTok сервис Reels в некоторых странах, но не в России. Тогда в компании объясняли, что Reels не работает в странах, где сервис не обладает правами на использование музыки.
  • Instagram разрешил добавлять фоновую музыку в «Истории» летом 2018 года. 3 декабря 2020 года функцию заметили российские пользователи, а на следующий день представитель Facebook назвал появление музыки в Instagram в России ошибкой, которую уже исправили.

#новость #instagram

7 7 комментариев
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7 комментариев
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Mariya Belokopytova

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Первые тесты в Америке были плохие же. Я думала они похоронили эту идею.
Там нет этого крутого обучающего инструмента тик ток, благодаря которому ты реально смотришь, что тебе нравится

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Дмитрий Пелипас

0

Reels уже как пару месяцев был

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Иван Вундермахер

Дмитрий
0

Я так и не нашёл 😂

Ответить

Дмитрий Пелипас

Иван
0

https://www.instagram.com/reel/COipnEtjqgY/?utm_medium=copy_link

Ответить

Тимофей Старцев

0

Есть ли какие-то шансы что этот сервис взлетит? А если и есть, то чем они обоснованы интересно. 

Ответить

Артем Павлючук

Тимофей
0

Дополнительный канал рекламы. 

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Ulan Kamai

0

Россия это означает почти все страны СНГ? Типа Казахстан…

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