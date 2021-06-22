Instagram запустил в России конкурирующий с TikTok сервис Reels Статьи редакции
И подтвердил запуск музыки в «Историях».
С помощью Reels пользователи Instagram в России с 23 июня смогут снимать и редактировать ролики продолжительностью до 30 секунд, рассказали vc.ru в компании. На видео можно наложить различные эффекты — например, AR-фильтр или эффект зелёного экрана.
Кроме того, в видео можно будет добавлять музыку — из библиотеки приложения, трендов или рекомендаций. Пользователи также смогут создавать собственные аудио — если их аккаунт открыт, добавить звук в свои видео смогут и другие пользователи. Публиковать ролики можно как в ленте, так и в «Историях».
Соцсеть также подтвердила запуск музыки в «Историях» — к фото или видео можно прикрепить специальный стикер, а затем выбрать песню в библиотеке соцсети.
Если у песни есть текст — он появится на экране. Кроме того, в Instagram и Facebook пользователи смогут отвечать на «Истории» с вопросами с помощью песен.
В компании пояснили vc.ru, что вели переговоры с глобальными и локальными правообладателями, чтобы в библиотеке была доступна разнообразная музыка, которая актуальна для пользователеи из России.
Пользователи Facebook также смогут добавлять любимый трек в раздел «Интересы» и закреплять в шапке профиля — чтобы его включить, нужно нажать на него. Функция доступна пока только в приложении.
- В августе 2020 года Instagram запустила похожий на TikTok сервис Reels в некоторых странах, но не в России. Тогда в компании объясняли, что Reels не работает в странах, где сервис не обладает правами на использование музыки.
- Instagram разрешил добавлять фоновую музыку в «Истории» летом 2018 года. 3 декабря 2020 года функцию заметили российские пользователи, а на следующий день представитель Facebook назвал появление музыки в Instagram в России ошибкой, которую уже исправили.
Первые тесты в Америке были плохие же. Я думала они похоронили эту идею.
Там нет этого крутого обучающего инструмента тик ток, благодаря которому ты реально смотришь, что тебе нравится
Reels уже как пару месяцев был
Я так и не нашёл 😂
Есть ли какие-то шансы что этот сервис взлетит? А если и есть, то чем они обоснованы интересно.
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