И подтвердил запуск музыки в «Историях».

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С помощью Reels пользователи Instagram в России с 23 июня смогут снимать и редактировать ролики продолжительностью до 30 секунд, рассказали vc.ru в компании. На видео можно наложить различные эффекты — например, AR-фильтр или эффект зелёного экрана.

Кроме того, в видео можно будет добавлять музыку — из библиотеки приложения, трендов или рекомендаций. Пользователи также смогут создавать собственные аудио — если их аккаунт открыт, добавить звук в свои видео смогут и другие пользователи. Публиковать ролики можно как в ленте, так и в «Историях».

Соцсеть также подтвердила запуск музыки в «Историях» — к фото или видео можно прикрепить специальный стикер, а затем выбрать песню в библиотеке соцсети.

Если у песни есть текст — он появится на экране. Кроме того, в Instagram и Facebook пользователи смогут отвечать на «Истории» с вопросами с помощью песен.

В компании пояснили vc.ru, что вели переговоры с глобальными и локальными правообладателями, чтобы в библиотеке была доступна разнообразная музыка, которая актуальна для пользователеи из России.

Пользователи Facebook также смогут добавлять любимый трек в раздел «Интересы» и закреплять в шапке профиля — чтобы его включить, нужно нажать на него. Функция доступна пока только в приложении.