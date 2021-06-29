Попытаться вернуть канал можно, написав в поддержку мессенджера и массово отправляя жалобы.

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Автор Telegram-канала о футболе «Аналитика Глебчика» Глеб Чернявский опубликовал переписку с возможными мошенниками. Они предлагают размещение рекламы сервиса GeekBrains, но для получения денег надо зарегистрироваться на фишинговом сайте. «Так увели канал Ромы Нагучева», — пишет автор.

Переписка автора «Аналитика Глебчика»

На канале «Он Эйр | Роман Нагучев» (на 29 июня более 11 тысяч подписчиков) появился пост с описаниями возможности «простого заработка»: через бота надо отправить деньги от 5000 рублей, а взамен якобы получить в несколько раз больше.

Автор канала Neural Shit (на 29 июня более 32 тысяч подписчиков) рассказал, что мошенники не первый раз прикрываются брендом GeekBrains: «В прошлые разы засылали архив с трояном».

Переписка автора Neural Shit

В GeekBrains пояснили vc.ru, что размещают рекламу в Telegram-каналах только через агентства и никогда не обращаются к авторам через менеджеров с логотипом бренда на аватарке.

Домен GeekBrains — gb.ru, лендинг для партнеров — gb.ru/promo/partners. Ссылки другого типа являются мошенничеством. Менеджеры по рекламе никогда не отправляют никаких архивов и ссылок для регистрации. Менеджер по рекламе никогда не попросит где-либо зарегистрироваться и переходить по ссылкам на начальных этапах согласования. Как только возникают такие случаи, мы рассылаем партнерам предупреждения о мошенничестве. GeekBrains