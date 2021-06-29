Авторы в Telegram пожаловались на мошенников: те «уводят» каналы под видом партнёрской программы от GeekBrains Статьи редакции
Попытаться вернуть канал можно, написав в поддержку мессенджера и массово отправляя жалобы.
Автор Telegram-канала о футболе «Аналитика Глебчика» Глеб Чернявский опубликовал переписку с возможными мошенниками. Они предлагают размещение рекламы сервиса GeekBrains, но для получения денег надо зарегистрироваться на фишинговом сайте. «Так увели канал Ромы Нагучева», — пишет автор.
На канале «Он Эйр | Роман Нагучев» (на 29 июня более 11 тысяч подписчиков) появился пост с описаниями возможности «простого заработка»: через бота надо отправить деньги от 5000 рублей, а взамен якобы получить в несколько раз больше.
Автор канала Neural Shit (на 29 июня более 32 тысяч подписчиков) рассказал, что мошенники не первый раз прикрываются брендом GeekBrains: «В прошлые разы засылали архив с трояном».
В GeekBrains пояснили vc.ru, что размещают рекламу в Telegram-каналах только через агентства и никогда не обращаются к авторам через менеджеров с логотипом бренда на аватарке.
Те, кто уже сталкивался с проблемой, пишут, что надо обратиться в поддержку Telegram, а подписчики должны оставить как можно больше жалоб, так больше шансов, что на проблему обратят внимание.
Под видом образовательной экосистемы Geekbrains уже несколько лет разработчиков обучает и ничего
Обучает в основном основам юриспруденции и гражданского кодекса. Причем неважно, какой курс ты выбрал.
Мошенники выдавали себя за представителей мошенников, которые выдавали себя за онлайн университет🤔
"но для получения денег надо зарегистрироваться на фишинговом сайте" - чет, знаете, настолько "тугих" и при этом не "пожилые из деревни" в 2021 году не жалко, ей-богу...
Мне кажется, что вы переоцениваете компетентность в таких вопросах людей до 40) Полно товарищей которые и не на такие разводы ведутся.
Не новый, а старый. Просто раньше представлялись 1xbet, binance, а теперь geekBrains.
Сайт не доступен. Я проверил. Сама новость похожа на рекламу самого GB
Да не, пишут. А если задать неудобный вопрос, то сразу же удаляют переписку.
Тех, кто размещает у себя рекламу ДикБрейнз надо на бутылку сажать. «Увод» канала - это ещё очень мягкое наказание.
В апреле была вот ровно такая же схема, но с партнеркой Binance https://vc.ru/claim/236645-moshenniki-voruyut-telegram-kanaly-prikryvayas-kriptobirzhoy-binance
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Роман, попробуй обратиться к своим друзьям из ГПМ, которые банят телеграм-каналы за авторские права на биатлон и скрины с Ольгой Бузовой.
Они точно должны тебе помочь. (c)
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Что-то проходит, что-то меняется. Но некомпетентность и лень владельцев vc стабильна. Им бы даже ради портфолио проблему со спамерами даром решили, но им абсолютно плевать
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Вообще схема странная, только меня сразу настораживают такие просьбы?
Почему странная - хватают же за самое "ценностное" - чсв (о, мой канал крутой) и жадность (о, сейчас бабала подниму) - уверен, на многих срабатывать должно
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