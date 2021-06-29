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Соцсети
Маша Цепелева

Авторы в Telegram пожаловались на мошенников: те «уводят» каналы под видом партнёрской программы от GeekBrains Статьи редакции

Попытаться вернуть канал можно, написав в поддержку мессенджера и массово отправляя жалобы.

24 24 комментария
2606 просмотров

Автор Telegram-канала о футболе «Аналитика Глебчика» Глеб Чернявский опубликовал переписку с возможными мошенниками. Они предлагают размещение рекламы сервиса GeekBrains, но для получения денег надо зарегистрироваться на фишинговом сайте. «Так увели канал Ромы Нагучева», — пишет автор.

Переписка автора «Аналитика Глебчика»

На канале «Он Эйр | Роман Нагучев» (на 29 июня более 11 тысяч подписчиков) появился пост с описаниями возможности «простого заработка»: через бота надо отправить деньги от 5000 рублей, а взамен якобы получить в несколько раз больше.

Автор канала Neural Shit (на 29 июня более 32 тысяч подписчиков) рассказал, что мошенники не первый раз прикрываются брендом GeekBrains: «В прошлые разы засылали архив с трояном».

Переписка автора Neural Shit

В GeekBrains пояснили vc.ru, что размещают рекламу в Telegram-каналах только через агентства и никогда не обращаются к авторам через менеджеров с логотипом бренда на аватарке.

Домен GeekBrains — gb.ru, лендинг для партнеров — gb.ru/promo/partners. Ссылки другого типа являются мошенничеством. Менеджеры по рекламе никогда не отправляют никаких архивов и ссылок для регистрации. Менеджер по рекламе никогда не попросит где-либо зарегистрироваться и переходить по ссылкам на начальных этапах согласования. Как только возникают такие случаи, мы рассылаем партнерам предупреждения о мошенничестве.

GeekBrains

Те, кто уже сталкивался с проблемой, пишут, что надо обратиться в поддержку Telegram, а подписчики должны оставить как можно больше жалоб, так больше шансов, что на проблему обратят внимание.

#новость #telegram

24 24 комментария
9
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24 комментария
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ivan krapivin

32

Под видом образовательной экосистемы Geekbrains уже несколько лет разработчиков обучает и ничего

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Вася Пражкин

ivan
21

Обучает в основном основам юриспруденции и гражданского кодекса. Причем неважно, какой курс ты выбрал.

Ответить

?????? ??????

18

Мошенники выдавали себя за представителей мошенников, которые выдавали себя за онлайн университет🤔

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No Name

??????
0

"Аналитика Глебчика" и, скорее всего, сам канал тоже мошеннический "капперов". В общем, борьба говна с мочой 

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Alex

No
0

Чернявский пишет для sports.ru, и даже ютуб-канал ведёт с интервью всякими. Так что нет. Ну разве что буков рекламирует, как и любой другой спортивный журналист

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ilia

8

"но для получения денег надо зарегистрироваться на фишинговом сайте" - чет, знаете, настолько "тугих" и при этом не "пожилые из деревни" в 2021 году не жалко, ей-богу...

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Анатолий Хлебников

ilia
0

Мне кажется, что вы переоцениваете компетентность в таких вопросах людей до 40) Полно товарищей которые и не на такие разводы ведутся.

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Мурад Муртазалиев

3

Мошенники косят под мошенников?

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Semyon Efimov

2

Не новый, а старый. Просто раньше представлялись 1xbet, binance, а теперь geekBrains.

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Алексей Афанасьев

1

Сайт не доступен. Я проверил. Сама новость похожа на рекламу самого GB

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Andrei Apanasik

Алексей
1

Нативочка :D

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Дмитрий Райз

Алексей
0

Да не, пишут. А если задать неудобный вопрос, то сразу же удаляют переписку.

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From Siberia to London

1

Тех, кто размещает у себя рекламу ДикБрейнз надо на бутылку сажать. «Увод» канала - это ещё очень мягкое наказание.

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Alexander Peshkov

1
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Dmitry Filonov

1

В апреле была вот ровно такая же схема, но с партнеркой Binance https://vc.ru/claim/236645-moshenniki-voruyut-telegram-kanaly-prikryvayas-kriptobirzhoy-binance

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Feduard Klimkin

Dmitry
0

А до этого был этот же развод, но про 1хебт

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Nufer

Shiva
2

@Инспектор

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Nufer

Shiva
1

@Инспектор

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Andrei Apanasik

0

Ну хоть не XYZ (¬‿¬ )

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Pavel Merk

0

Роман, попробуй обратиться к своим друзьям из ГПМ, которые банят телеграм-каналы за авторские права на биатлон и скрины с Ольгой Бузовой.

Они точно должны тебе помочь.   (c)

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Британский Макс

0

Конечно не в тему, но до сих пор не понимаю, за какие заслуги этот Глебчик работает на спорт.сру. Очень плохо пишет, да и в спорте нихера не разбирается.

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юрий с

0

Что-то проходит, что-то меняется. Но некомпетентность и лень владельцев vc стабильна. Им бы даже ради портфолио проблему со спамерами даром решили, но им абсолютно плевать

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Иван Куракин

0

Вообще схема странная, только меня сразу настораживают такие просьбы?

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Сергей Щукин

Иван
0

Почему странная - хватают же за самое "ценностное" - чсв (о, мой канал крутой) и жадность (о, сейчас бабала подниму) - уверен, на многих срабатывать должно

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