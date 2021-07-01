Соцсети
TJ

«Мы больше не приложение для обмена фото»: Instagram объявил о планах развития видеонаправления Статьи редакции

Соцсеть хочет конкурировать с TikTok и YouTube.

Глава Instagram Адам Моссери объявил о планах соцсети по запуску полноэкранных видео и назвал TikTok и YouTube главными конкурентами компании. «Мы больше не приложение для обмена фото или квадратными снимками», — заявил он.

Моссери пообещал пользователям множество экспериментов c «широкоэкранным, иммерсивным, развлекательным, мобильным» видео. По его словам, соцсеть изменит рекомендательную систему — в ленты будет попадать контент тех аккаунтов, на которых пользователи не подписаны. Сейчас рекомендации находятся в отдельной вкладке.

Люди заходят в инстаграм за отдыхом и развлечениями, а в этом секторе царит высокая конкуренция, утверждает глава компании. «TikTok огромен, YouTube ещё больше, и есть много других выскочек», — сказал Моссери.

Глава компании отметил, что новые функции не появятся мгновенно, соцсеть начнёт эксперименты в ближайшие пару месяцев. По его словам, соцсеть также будет уделять больше внимания поддержке создателей контента, торговле и обмену сообщений.

Instagram уже сделал конкуренцию с TikTok своим приоритетом, запустив Reels. В конце июня сервис стал доступен в России.

#новость #instagram

3088 просмотров
40 40 комментариев
1
10
{ "author_name": "TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","instagram"], "comments": 40, "likes": 10, "favorites": 17, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 265292, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 01 Jul 2021 15:13:48 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
40 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

WAVEWITHME

18

Они бы сначала перестали сжимать качество загружаемых фото и видео, а уже потом говорили о каких-то грандиозных планах.

Мой смартфон хорошо снимает, но вот Инстаграм сжимает до ужаса.

К TikTok претензий нет, очень крутая система рекомендаций видео.
YouTube тем более.

Ответить

Илья Волочков

WAVEWITHME
14

YouTube тем более.

Я бы поспорил... В рекомендациях постоянно одни и те же видео. Допустим, канал, который я смотрел, выпустил совершенно неинтересное видео и я его не хочу смотреть — но оно будет висеть в рекомендациях неделю. Далее Ютуб рекомендует видео, которое я уже посмотрел недавно или пару месяцев\лет назад...

А ещё он любит переставать рекомендовать каналы, которые меня интересуют. Допустим, есть канал, который мне очень интересен и я не пропускаю ни одного видео. Но бывает, что какой-то видос мне не понравился и я его не стал даже смотреть. После этого Ютуб уже думает, что канал мне больше не интересен и не показывает рекомендации с него вообще.

Ответить

WAVEWITHME

Илья
3

С этим, конечно, соглашусь. Тоже есть проблемы.

Как же раньше было прекрасно, когда можно было сортировать подписки, группируя и именуя их.

На данный момент я смотрю лишь целевые каналы и видео из целевого поиска по YouTube.

Надеюсь, что в будущем они улучшат рекомендации.)

Ответить

Дима Бловер

Илья
1

Абсолютно согласен! Рекомендации ютуба честно мне вообще не нравятся

Ответить

Алина Евсенкова

WAVEWITHME
0

заметила тоже такое. при чем он раз на раз не приходится - то делает качество хуже, то нет. раньше думала, что может у меня телефон плохое, но от других то же жалобы слышу

Ответить

Zhenya Ptichnikov

WAVEWITHME
0

Надо просто айфон покупать, тогда качество лучше будет.

Ответить

Митя Мурасов

20

Для эскортниц теперь запустят премиальную подписку

Ответить

Sergei Zotov

Митя
3

скопируют модель OnlyFans

Ответить

Mikhail Shamov

7

По его словам, соцсеть изменит рекомендательную систему — в ленты будет попадать контент тех аккаунтов, на которых пользователи не подписаны.

Печалька

Ответить

Силовой завод

Mikhail
2

Это не печалька, это пиздец и это будет конец инсты. И так рекламы слишком докуя, а теперь ещё и в ленте будут условно не мои посты показывать, а более популярного аккаунта?

Не, я понимаю, покупайте рекламу и все такое. Тут и по хештегам охваты срезали в разы, тоже алгоритмы меняли. Но чет они заигрались совсем. А реальные проблемы не решают.

Ответить

Сергей Щукин

Mikhail
0

Это факт..

Ответить

Mariya Belokopytova

3

Сейчас рилс - тик ток видео, которые ты видел давным давно

Ответить

Сергей Сергеев

Mariya
8

А если вам больше двадцати — которые не видел никогда. 

Ответить

Никита Викторов

Сергей
0

Да кстати, мне 33 и я залип во всякие фишки по видеографии с мобилы, видео из тик ток видел только в вставках на ютубе

Ответить

Ann Partovi

Mariya
0

Такие приложения выносят сознание слишком далеко, чтобы потом его оттуда с лёгкостью возвращать

Ответить

Константин Рогов

5

Очень плохо но чего еще ждать от цукербергского птенца, будут извращенно насиловать инсту преващая ее в тикток пока все в ужасе не разбегутся. Первые ласточки уже появились - идиотские и ненужные рилз вместо кнопки запилить пост

Ответить

Leo Sol

3

Таки поздновато, стратегически конкурировать будет сложно

Ответить

Oleg Solovev

3

По факту, сами же создали рынок, а теперь говорят, что пора стать ютубом. Это прекрасно.

Ответить

Вадим Скворцов

1

Кто какими платформами для публикации фото пользуется, есть хорошие альтернативы? В инстаграм уже больно заходить

Ответить

Илья Волочков

Вадим
0

Никакими. Кидаю фотки в ТГ-чат, там группа с близкими друзьями. Ну вообще, как правило, фото нафиг никому не всрались.

Ответить

Вадим Скворцов

Илья
0

Sad...

Ответить

Anatoly Zaitsev

Вадим
0

Google Photos - автоматическая синхронизация снимков в исходном качестве

Ответить

Дима Бловер

Вадим
0

вы про проф сообщество?

Ответить

VRSLN

1

Сделают комбайн из всего, в итоге большинство пользователей это отпугнёт, особенно начинающих, потому что разбираться на первых порах, станет ещё сложнее.

Ответить

Никита Шеламков

1

Мы больше не приложение…

На этом стоило остановится.

Ответить

Люц Шнайдер

1

Reels какая-то чушь. В чём разница между reels и обычными видео? Где тут конкуренция тик-току? 

Ответить

Иван Самойлов

1

Создатели Инстаграм просто поняли, что многие сбежали из  этой соцсети. Таргет не всегда работает, рекламные кабинеты блокируются... А в Тик-ток при знании дела можно развернуться почти бесплатно.

Ответить

Андрей Д

1

Пусть делают, что хотят, пусть только у меня в ленте никто не танцует, пожалуйста

Ответить

Силовой завод

Андрей
0
Ответить

Sasha Tsereteli

0

А то мы не заметили

Ответить

Адлан Сириев

0

Пусть для начала не обрезают качество хотя бы квадратных изображений

Ответить

Нина Парамонова

0

Да что на них нашло то всех? Зачем в мультифункциональность то уходить?

Ответить

Илья Волочков

Нина
0

Что-что, деньги на первом месте. Им удобство пользователей не нужно. Им плевать на своих пользователей, как бы это грустно не было. Единственная цель коммерческой корпорации — зарабатывать больше любыми способами. И не дать конкурентам обогнать себя.

Ответить

Нина Парамонова

Илья
0

Так это денег не принесёт, только убытки, поскольку создать достойный конкурентоспособный продукт - это очень сложно и дорого, как правило приложения, которые изначально были в рамках своей сферы - гораздо более конкурентоспособное.  

Ответить

Нина Парамонова

0

ВК вот тоже также захотел конкурировать с Тик током, а дальше что?

Ответить

Алексей Ткачук

Нина
0

ВК поздно начал с кем-то конкурировать и что получилось?

Ответить

Нина Парамонова

Алексей
0

Так а Инста не поздно начала?

Ответить

Vadym Babaiev

0

Какой-то университет, по-моему MIT, признал рекомендательные алгоритмы ТикТока лучшей инновацией 2021.

Ответить

ilia

0

"в ленты будет попадать контент тех аккаунтов, на которых пользователи не подписаны" - они специально собрались гнать людей в тикток и youtube или реально думают что показывать НЕ в рекомендациях то, на что человек не подписывался, является крутой идеей?  Меня уже их "новых записей нет, вместо просмотренного смотрите вот что подсовываем" раздражает

Ответить

Анастасия Тискова

0

Главная выскочка тут Инстаграм :D

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 40 комментариев
Дизайн
Embacy
Дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний за июнь: Facebook, SurveyMonkey, Payoneer, Яндекс.Услуги и другие

Это девятый выпуск дайджеста о том, что важного и интересного происходит в мире стилей и сайтов digital-компаний. За клавиатурой и редактором статей на vc.ru я, Вадим Орлов, основатель Embacy.

3 3 комментария
14
Работа.ру
Сбер представил первую сеть деловых контактов — Инсайдер

Профессиональные связи важная часть карьеры. По данным нашего опроса, 85% опрошенных жителей России хотели бы обзавестись полезными знакомствами для успешного продвижения.

0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Таня Боброва
«Яндекс.Плюс» открыл летнее пространство в Парке Горького с кинотеатром, йогой и лекциями для подписчиков сервиса Статьи редакции

«Плюс Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября.

«Яндекс»
65 65 комментариев
44
SberDevices
От контакт-центра компании до умного девайса: как речевые технологии решают задачи бизнеса

Робот контактного центра Сбера и виртуальные ассистенты семейства Салют разговаривают с людьми с помощью речевых технологий. Нейросетевые модели, на которых они работают, мы создали с нуля — так, чтобы система идеально понимала пользователей и давала качественные «человечные» ответы на русском языке. Теперь эти разработки может использовать…

0 Обсудить
3
Еда
Leonid Komissarov
YallaMart: как мы запустили экспресс-доставку продуктов в Дубае за 47 дней

Привет! Я Леонид Комиссаров, сооснователь Yallamart — первого сервиса экспресс-доставки продуктов в Дубае. Рассказываю, как мы смогли запуститься за 1,5 месяца в городе, где на запуск бизнеса обычно уходит почти год, и об особенностях управления проектом в ОАЭ.

27 27 комментариев
23
hh.ru
19 Telegram-каналов для поиска работы

Понятно, что hh.ru — крупнейшая российская платформа для поиска работы в России, но одним только нашим сайтом дело не ограничивается. Мы создали почти два десятка каналов для поиска работы в Telegram. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о горячих вакансиях.

0 Обсудить
0
Истории
Юлия Игнатьева
Для лояльных бонусы, несогласным — революция: как банановая компания United Fruit строила бизнес в Центральной Америке Статьи редакции

Она свергала правительства, сотрудничала с ЦРУ, влияла на введение новых законов в США — чтобы продавать бананы на миллиарды долларов.

Сотрудник United Fruit осматривает урожай  NPR
17 17 комментариев
22
Дизайн
Логомашина
Найди различия: почему редизайны последних лет похожи

Кажется, что у всех компаний, которые обновляли логотип в последние годы, был общий бриф и состоял он из одного слова — «упростить». Логомашина решила выяснить, кто за кем повторяет и когда это закончится.

Нет, ну правда похож
8 8 комментариев
21
Modum Lab
Сотрудники «Газпром нефти» тренируют soft skills в VR

Soft skills необходимы не только для эффективной работы руководителя и его команды, но и влияют на экономику компании. Одним из важных управленческих навыков является проведение совещаний. Отсутствие регулярной практики в этой области может повлиять на работу большинства сотрудников. Постоянное обучение и отработка навыков — наоборот, позволит…

0 Обсудить
9
Сервисы
Nazigul Jusupova
Бывшие сотрудники Google создали платный поисковик без рекламы и с защитой личных данных Статьи редакции

Первые три месяца он будет бесплатным, затем — $4,95 в месяц.

131 131 комментарий
40
Больше статей
null