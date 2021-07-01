Соцсеть хочет конкурировать с TikTok и YouTube.

Глава Instagram Адам Моссери объявил о планах соцсети по запуску полноэкранных видео и назвал TikTok и YouTube главными конкурентами компании. «Мы больше не приложение для обмена фото или квадратными снимками», — заявил он.

Моссери пообещал пользователям множество экспериментов c «широкоэкранным, иммерсивным, развлекательным, мобильным» видео. По его словам, соцсеть изменит рекомендательную систему — в ленты будет попадать контент тех аккаунтов, на которых пользователи не подписаны. Сейчас рекомендации находятся в отдельной вкладке.

Люди заходят в инстаграм за отдыхом и развлечениями, а в этом секторе царит высокая конкуренция, утверждает глава компании. «TikTok огромен, YouTube ещё больше, и есть много других выскочек», — сказал Моссери.

Глава компании отметил, что новые функции не появятся мгновенно, соцсеть начнёт эксперименты в ближайшие пару месяцев. По его словам, соцсеть также будет уделять больше внимания поддержке создателей контента, торговле и обмену сообщений.

Instagram уже сделал конкуренцию с TikTok своим приоритетом, запустив Reels. В конце июня сервис стал доступен в России.