«Мы больше не приложение для обмена фото»: Instagram объявил о планах развития видеонаправления Статьи редакции
Соцсеть хочет конкурировать с TikTok и YouTube.
Глава Instagram Адам Моссери объявил о планах соцсети по запуску полноэкранных видео и назвал TikTok и YouTube главными конкурентами компании. «Мы больше не приложение для обмена фото или квадратными снимками», — заявил он.
Моссери пообещал пользователям множество экспериментов c «широкоэкранным, иммерсивным, развлекательным, мобильным» видео. По его словам, соцсеть изменит рекомендательную систему — в ленты будет попадать контент тех аккаунтов, на которых пользователи не подписаны. Сейчас рекомендации находятся в отдельной вкладке.
Люди заходят в инстаграм за отдыхом и развлечениями, а в этом секторе царит высокая конкуренция, утверждает глава компании. «TikTok огромен, YouTube ещё больше, и есть много других выскочек», — сказал Моссери.
Глава компании отметил, что новые функции не появятся мгновенно, соцсеть начнёт эксперименты в ближайшие пару месяцев. По его словам, соцсеть также будет уделять больше внимания поддержке создателей контента, торговле и обмену сообщений.
Instagram уже сделал конкуренцию с TikTok своим приоритетом, запустив Reels. В конце июня сервис стал доступен в России.
Они бы сначала перестали сжимать качество загружаемых фото и видео, а уже потом говорили о каких-то грандиозных планах.
Мой смартфон хорошо снимает, но вот Инстаграм сжимает до ужаса.
К TikTok претензий нет, очень крутая система рекомендаций видео.
YouTube тем более.
YouTube тем более.
Я бы поспорил... В рекомендациях постоянно одни и те же видео. Допустим, канал, который я смотрел, выпустил совершенно неинтересное видео и я его не хочу смотреть — но оно будет висеть в рекомендациях неделю. Далее Ютуб рекомендует видео, которое я уже посмотрел недавно или пару месяцев\лет назад...
А ещё он любит переставать рекомендовать каналы, которые меня интересуют. Допустим, есть канал, который мне очень интересен и я не пропускаю ни одного видео. Но бывает, что какой-то видос мне не понравился и я его не стал даже смотреть. После этого Ютуб уже думает, что канал мне больше не интересен и не показывает рекомендации с него вообще.
С этим, конечно, соглашусь. Тоже есть проблемы.
Как же раньше было прекрасно, когда можно было сортировать подписки, группируя и именуя их.
На данный момент я смотрю лишь целевые каналы и видео из целевого поиска по YouTube.
Надеюсь, что в будущем они улучшат рекомендации.)
заметила тоже такое. при чем он раз на раз не приходится - то делает качество хуже, то нет. раньше думала, что может у меня телефон плохое, но от других то же жалобы слышу
Для эскортниц теперь запустят премиальную подписку
По его словам, соцсеть изменит рекомендательную систему — в ленты будет попадать контент тех аккаунтов, на которых пользователи не подписаны.
Печалька
Силовой завод
Это не печалька, это пиздец и это будет конец инсты. И так рекламы слишком докуя, а теперь ещё и в ленте будут условно не мои посты показывать, а более популярного аккаунта?
Не, я понимаю, покупайте рекламу и все такое. Тут и по хештегам охваты срезали в разы, тоже алгоритмы меняли. Но чет они заигрались совсем. А реальные проблемы не решают.
Сейчас рилс - тик ток видео, которые ты видел давным давно
А если вам больше двадцати — которые не видел никогда.
Да кстати, мне 33 и я залип во всякие фишки по видеографии с мобилы, видео из тик ток видел только в вставках на ютубе
Такие приложения выносят сознание слишком далеко, чтобы потом его оттуда с лёгкостью возвращать
Очень плохо но чего еще ждать от цукербергского птенца, будут извращенно насиловать инсту преващая ее в тикток пока все в ужасе не разбегутся. Первые ласточки уже появились - идиотские и ненужные рилз вместо кнопки запилить пост
По факту, сами же создали рынок, а теперь говорят, что пора стать ютубом. Это прекрасно.
Кто какими платформами для публикации фото пользуется, есть хорошие альтернативы? В инстаграм уже больно заходить
Никакими. Кидаю фотки в ТГ-чат, там группа с близкими друзьями. Ну вообще, как правило, фото нафиг никому не всрались.
Google Photos - автоматическая синхронизация снимков в исходном качестве
Сделают комбайн из всего, в итоге большинство пользователей это отпугнёт, особенно начинающих, потому что разбираться на первых порах, станет ещё сложнее.
Reels какая-то чушь. В чём разница между reels и обычными видео? Где тут конкуренция тик-току?
Создатели Инстаграм просто поняли, что многие сбежали из этой соцсети. Таргет не всегда работает, рекламные кабинеты блокируются... А в Тик-ток при знании дела можно развернуться почти бесплатно.
Пусть делают, что хотят, пусть только у меня в ленте никто не танцует, пожалуйста
Да что на них нашло то всех? Зачем в мультифункциональность то уходить?
Что-что, деньги на первом месте. Им удобство пользователей не нужно. Им плевать на своих пользователей, как бы это грустно не было. Единственная цель коммерческой корпорации — зарабатывать больше любыми способами. И не дать конкурентам обогнать себя.
Так это денег не принесёт, только убытки, поскольку создать достойный конкурентоспособный продукт - это очень сложно и дорого, как правило приложения, которые изначально были в рамках своей сферы - гораздо более конкурентоспособное.
ВК вот тоже также захотел конкурировать с Тик током, а дальше что?
ВК поздно начал с кем-то конкурировать и что получилось?
Какой-то университет, по-моему MIT, признал рекомендательные алгоритмы ТикТока лучшей инновацией 2021.
"в ленты будет попадать контент тех аккаунтов, на которых пользователи не подписаны" - они специально собрались гнать людей в тикток и youtube или реально думают что показывать НЕ в рекомендациях то, на что человек не подписывался, является крутой идеей? Меня уже их "новых записей нет, вместо просмотренного смотрите вот что подсовываем" раздражает
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