Игры не были доступны на iOS из-за правил Apple.

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Пользователи смогут установить веб-приложение Facebook с играми на рабочий экран, как родное приложение, пишет The Verge.

На сайте можно играть в простые веб-игры, такие как Solitaire и Match-threes, а также более насыщенные игры, такие как гонки. Но, по данным издания, из-за правил Apple непонятно, как люди его найдут, поскольку сторонним разработчикам, компания запрещает направлять пользователей своих приложений на платные веб-сайты, которые не принадлежат Apple.

Несмотря на то, что Facebook нашёл решение для iOS, браузер Safari от Apple по-прежнему накладывает большие ограничения на веб-игры, пишет The Verge. В браузере отключён звук, есть проблемы с открытием, игры не могут отправлять push-уведомления, а графика не такая мощная, как в собственных приложениях.

Облачные игры Facebook сейчас доступны в США и некоторых частях Канады и Мексики.

В сентябре 2020 года Apple поменяла правила для игровых сервисов — приложения могут предлагать подписку на несколько игр, но каждая игра должна быть одобрена Apple и представлена в отдельном приложении.

В августе 2020 года Apple не пропустила в App Store игровые облачные сервисы от Microsoft и Google, объяснив это тем, что не может проверить в них игры. К критике App Store позже присоединилась Facebook: ей пришлось выпустить приложение про игры без мини-игр.