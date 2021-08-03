В список запрещённых на территории России внесли около 30 страниц площадки, следует из данных «Роскомсвободы».

DeviantArt на момент написания заметки не внесли в реестр запрещённых ресурсов, который ведёт Роскомнадзор. Но в базе данных «Роскомсвободы» появилась информация, что 3 августа на территории России заблокировали около 30 страниц сайта.

У сотрудников редакции DTF сайт DeviantArt на время публикации новости не открывался. Роскомнадзор в конце июля 2021 года предупреждал, что готов заблокировать DeviantArt из-за страниц с «детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским» и иным запрещённым контентом.

Скриншот с сайта «Роскомсвободы» DTF

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что срок удаления запрещённых материалов истёк 2 августа, а уже 3-го доступ к DeviantArt ограничат.

Основанный в 2000 году DeviantArt — популярный сайт для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также соцсеть для художников. В 2017 году проект купила израильская Wix за $36 млн.

Роскомнадзор уже блокировал сайт в 2014 году — тогда его разблокировали через пару дней.