Соцсети
DTF

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к популярному среди художников и фотографов сайту DeviantArt Статьи редакции

В список запрещённых на территории России внесли около 30 страниц площадки, следует из данных «Роскомсвободы».

DeviantArt на момент написания заметки не внесли в реестр запрещённых ресурсов, который ведёт Роскомнадзор. Но в базе данных «Роскомсвободы» появилась информация, что 3 августа на территории России заблокировали около 30 страниц сайта.

У сотрудников редакции DTF сайт DeviantArt на время публикации новости не открывался. Роскомнадзор в конце июля 2021 года предупреждал, что готов заблокировать DeviantArt из-за страниц с «детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским» и иным запрещённым контентом.

Скриншот с сайта «Роскомсвободы» DTF

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что срок удаления запрещённых материалов истёк 2 августа, а уже 3-го доступ к DeviantArt ограничат.

  • Основанный в 2000 году DeviantArt — популярный сайт для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также соцсеть для художников. В 2017 году проект купила израильская Wix за $36 млн.

  • Роскомнадзор уже блокировал сайт в 2014 году — тогда его разблокировали через пару дней.

#новость #роскомнадзор

1599 просмотров
25 25 комментариев
1
8
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 25, "likes": 8, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 277301, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 03 Aug 2021 20:12:25 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

petrovskayaalena

16

Может им предложить сайт госдумы закрыть, там фейков много)

Ответить

thinkabout1t

petrovskayaalena
5

Ты такое здесь не пиши! А то писать негде будет!)

Ответить

ARTEM IGOREVITCH

5

Наша «Раисе» в полной перде господа !

Ответить

Victor Kovalev

ARTEM
–9

Ты походу недоразвитый 😐

Ответить

Иван Шеметов

ARTEM
0

Вот интересно , что смутило тебя в этой новости , что ты сказал, что "Раисе" В перде стала? Здесь про закручивания гаек то даже не близко, что не так то? 

Ответить

evgeniyaniya

11

Странно, что не заблокировали страницы с фото рассыпанной по столу муки и фото с уточками)
Вот она, побочка от тотальной вакцинации в гос учреждениях, во всей красе)

Ответить

Anastasiya Efremova

evgeniyaniya
0

Вместо побочки будет уместным слово приход)

Ответить

Сергей Немец

5

Помню этот сайт с первых дней открытия.
Учился там пользоваться фотошопом )

Ответить

Виктор Щукин

Сергей
1

я тоже) с первых дней сайт не помню, а вот уроки да, полезные там были, как сейчас не знаю. 

Ответить

Андрей Иванов

4

Но там реально есть жесткий контент, типо артов с изнасилованием трупов и кусками тела.

Так стоп, откуда я это знаю?

Ответить

Андрей Иванов

Андрей
1

но всё таки думаю заблокировали из-за арта с Навальным

Это пожёстче будет

Ответить

Правильный Взгляд

Андрей
0

не похож, поэтому закрыли ? :)

Ответить

Captain

1

Ни разу не художник и не фотограф. Теперь стало интересно что это за сайт и что там могли заблокировать. 

Ответить

Всемирный коктейль

Captain
5

Глянул через анонимайзер несколько ссылок, свастика, какой-то хентай или типа того. Фото ног изрезанных и текст, мол себя резать это круто, обязательно попробуйте.

ИМХО насчет последнего они точно правы, насчет первых спорно. 

Ответить

Diman Koenig

1

А что, в рахе еще кто-то не поставил себе VPN?!

Ответить

Любопытный спрей

1

Пощёлкал ссылки из реестра. Что касается «детской порнографии», то ХЗ, там обычная анимешная эротика: что называется, каждый интерпретирует в меру своей испорченности. А вот за порезанные руки и прочие недвусмысленные суицидальные намёки, по-моему вполне справедливо наехали.

Ответить

Gabby BenDer

0

🤦🏽‍♀️

Ответить

Dennis Gooddeni

0

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Alex Le

0

Как-то не удивлён… деградируют полным ходом 😂👍

Ответить

Den Red

0

Зачем это объявлять все время кто кого заблокировал не легче ли сделать алгоритм автоматический как в гугле и яндаксе что раз и грязь под корень и тишина и покой и все знали бы четкие правила подачи контента

Ответить

Ева Р

0

Логика у этих товарищей какая-то странная - в сети нельзя, а по телевизору сколько угодно. Особенно после 12 ночи

Ответить

Правильный Взгляд

Ева
0

По телевизору типа заблюрено :)

Ответить

Kristina_Koslovskaya

0

Но при этом не перестают героизировать образ бандитов по зомбоящику

Ответить

Фундаментальный кран

0

Ох ябать, так недалеко и до популярному среди дизайнеров, разработчиков и прочих творческих личностей сайту Vc

Ответить

Игорь Сарычев

–1

Блокировку следует воспринимать как знак качества))

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
IPQuorum
Презентация нового сервиса Creative Russia Map и дискуссия о креативном предпринимательстве
0 Обсудить
0
Bridge Agency
Кейс: как мы первыми на Twitch провели тест-драйв автомобиля и получили ER 19%
0 Обсудить
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Alexandr Trach
Подмена товара у Авито через Boxberry, два случая

Дублирую эту статью, сначала опубликовал в разделе "Статей" раздела товаров, но связавшись с поддержкой vc.ru, они рекоммендовали разместить статью в разделе "Приемной".

44 44 комментария
31
Финансы
Nazigul Jusupova
Компания Palta Юрия Гурского, Алексея Губарева и Александра Фролова привлекла $100 млн на развитие healthtech-проектов Статьи редакции

В её портфолио — Flo, Prisma и другие. Инвестиции компания направит в том числе на новые проекты.

2 2 комментария
7
IPQuorum
Историческая хроника становится доступной для креативного сообщества
1 1 комментарий
0
Торговля
Виктория Степанова
Петербуржцы шесть лет продавали персональные кондиционеры в США и только теперь вышли в Россию: путь Evapolar Статьи редакции

Компания продаёт 100 тысяч устройств в год, а популярна стала благодаря краудфандингу и Amazon. Но в России пока столкнулась с недоверием к небольшим кондиционерам, хотя аномальная жара помогла на старте.

Основатели Evapolar Евгений Дубовой и Владимир Левитин
60 60 комментариев
12
GetBlogger
Как сделать рекламу у блогеров, которая точно достигнет цели?
0 Обсудить
0
Сервисы
Lamoda
Как мы решили комплексные проблемы склада Lamoda всего одним приложением

Мы расскажем, зачем разработчики добивались максимально быстрого отклика приложения и чем заменили отвлекающие визуальные оповещения. А также почему мы планируем сделать систему полностью автономной и работающей оффлайн, несмотря на то, что на складе сотни роутеров.

Склад Lamoda
53 53 комментария
53
Яндекс
В приложении «Яндекс» для iOS появилась умная клавиатура

Вот что она умеет.

13 13 комментариев
7
Дизайн
Embacy
Дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний за июль, где много красоты от героев будущего времени

Всем привет! Это юбилейный, 10 дайджест о том, что важного и интересного происходит в мире стилей и сайтов digital-компаний. Сегодняшний выпуск за июль. За клавиатурой и редактором статей на vc.ru я, Вадим Орлов, основатель Embacy.

3 3 комментария
46
Больше статей
null