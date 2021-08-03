Роскомнадзор начал ограничивать доступ к популярному среди художников и фотографов сайту DeviantArt Статьи редакции
В список запрещённых на территории России внесли около 30 страниц площадки, следует из данных «Роскомсвободы».
DeviantArt на момент написания заметки не внесли в реестр запрещённых ресурсов, который ведёт Роскомнадзор. Но в базе данных «Роскомсвободы» появилась информация, что 3 августа на территории России заблокировали около 30 страниц сайта.
У сотрудников редакции DTF сайт DeviantArt на время публикации новости не открывался. Роскомнадзор в конце июля 2021 года предупреждал, что готов заблокировать DeviantArt из-за страниц с «детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским» и иным запрещённым контентом.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что срок удаления запрещённых материалов истёк 2 августа, а уже 3-го доступ к DeviantArt ограничат.
Основанный в 2000 году DeviantArt — популярный сайт для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также соцсеть для художников. В 2017 году проект купила израильская Wix за $36 млн.
Роскомнадзор уже блокировал сайт в 2014 году — тогда его разблокировали через пару дней.
Может им предложить сайт госдумы закрыть, там фейков много)
Наша «Раисе» в полной перде господа !
Вот интересно , что смутило тебя в этой новости , что ты сказал, что "Раисе" В перде стала? Здесь про закручивания гаек то даже не близко, что не так то?
Странно, что не заблокировали страницы с фото рассыпанной по столу муки и фото с уточками)
Вот она, побочка от тотальной вакцинации в гос учреждениях, во всей красе)
Помню этот сайт с первых дней открытия.
Учился там пользоваться фотошопом )
я тоже) с первых дней сайт не помню, а вот уроки да, полезные там были, как сейчас не знаю.
Но там реально есть жесткий контент, типо артов с изнасилованием трупов и кусками тела.
Так стоп, откуда я это знаю?
но всё таки думаю заблокировали из-за арта с Навальным
Это пожёстче будет
Ни разу не художник и не фотограф. Теперь стало интересно что это за сайт и что там могли заблокировать.
Всемирный коктейль
Глянул через анонимайзер несколько ссылок, свастика, какой-то хентай или типа того. Фото ног изрезанных и текст, мол себя резать это круто, обязательно попробуйте.
ИМХО насчет последнего они точно правы, насчет первых спорно.
Пощёлкал ссылки из реестра. Что касается «детской порнографии», то ХЗ, там обычная анимешная эротика: что называется, каждый интерпретирует в меру своей испорченности. А вот за порезанные руки и прочие недвусмысленные суицидальные намёки, по-моему вполне справедливо наехали.
Зачем это объявлять все время кто кого заблокировал не легче ли сделать алгоритм автоматический как в гугле и яндаксе что раз и грязь под корень и тишина и покой и все знали бы четкие правила подачи контента
Логика у этих товарищей какая-то странная - в сети нельзя, а по телевизору сколько угодно. Особенно после 12 ночи
Дублирую эту статью, сначала опубликовал в разделе "Статей" раздела товаров, но связавшись с поддержкой vc.ru, они рекоммендовали разместить статью в разделе "Приемной".
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