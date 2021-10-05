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Соцсети
Маша Цепелева

Telegram получил 70 млн новых пользователей на фоне сбоя у Facebook и WhatsApp — Павел Дуров Статьи редакции

Это рекордный рост числа регистраций и активности пользователей, по словам создателя мессенджера.

Павел Дуров написал в своём канале о работе Telegram после сбоя в соцсетях и мессенджерах Facebook.

«За один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ», — написал Дуров. По его словам, Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства пользователей.

Низкую скорость загрузки могли почувствовать пользователи в Северной и Южной Америке, потому что миллионы пользователей с континентов «бросились в Telegram», добавил Дуров.

  • По данным исследовательского сервиса «Билайн.Аналитика», количество регистраций в Telegram 4 октября выросло на 143% в сравнении со средним показателем днём ранее.
  • В августе 2021 года количество скачиваний Telegram в мире превысило 1 млрд, по данным Sensor Tower. В начале января мессенджер за три дня получил 25 млн новых пользователей на фоне изменения политики конфиденциальности WhatsApp.
Объяснение: что случилось с Facebook, почему…
Разбор от бывшего директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова.
vc.ru

#новость #telegram

3363 просмотров
48 48 комментариев
24
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48 комментариев
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Gleb Kichigin

Повезло Паше, ничего тут не сказать))

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8
Yan Orlov

Везет тому, кто везёт. Телега топ мессенджер. Не пошли же все в вайбер или аську, а именно в телегу.

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40
Вячеслав Андреевич

В России к сожалению, все привыкли к WhatsApp. И получается вся работа в WhatsApp, личные сообщения в Телеге

Ответить
6
Dobriy Dante

Те, кто сидят Вотсапе, пускай там и продолжают сидеть. Мне лично их не особо хочется видеть в телеге)

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2
Katya

А как же Twitter😀

Ответить
2
Zhenya Ptichnikov

Твиттер - не мессенджер и даже не пытается им казаться.

Ответить
1
Katya

Вместо Инсты – twitter, вместо WhatsApp – Телеграм🤔

Ответить
0
Yury Kotov

Также много пишут о росте Signal

Ответить
1
Slava Itprofi

Очень интересно, у меня ровно наоборот) Вся личка в вотсапе, работа в телеге.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

А домой ходите иногда? :)

Ответить
0
Георгий Михнов

В Вайбере тоже 500% день ко дню. В абсолютных значениях не знаю, но вот такую статистику видел.

Ответить
1
Rodeus

https://vc.ru/social/301426-kolichestvo-registraciy-v-viber-vyroslo-na-500-durov-opublikoval-opros-kak-socseti-reagiruyut-na-sboy-u-facebook

Количество регистраций в Viber выросло на 500…
Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», LiveJournal и даже Pornhub.
vc.ru
Ответить
0
Dragon Johan

В Вайбер пошло 150%, против 25% в телегу

Ответить
0
Василий Белогородов

Недаром Ванга прорицала: "Ищи кому выгодно!"

Ответить
1
Rodeus

Прорицала?

Ответить
0
Василий Белогородов
Ответить
5
Rodeus

А это к чему?

Ответить
0
Георгий Михнов

Ему вообще по жизни везет тогда. Скопировал фб - выстрелил. Скопировал вотсап - опять успех. Плюс никакого маркетинга, только инфоповоды. ред.

Ответить
–1
Dmitry Kiselev

Все они зашли в телегу, чтобы спросить "У тебя тоже вацап не работает?"

Ответить
12
Tatiana Puchkova

Телега тоже тормозила

Ответить
5
Михаэль Архангел

Но при этом работала, а не лежала

Ответить
5
Rodeus

«А у меня работает.»
Аркадий Дворкович, апрель 2018

Ответить
0
Секретный Мика

Ну а чего, в современном мире все быстро. Сегодня на коне, а завтра под конем. Понятное дело, все 70кк не продолжат пользоваться, но несколько миллионов новых юзеров они точно получили.

Ответить
5
Константин Ивченко

Чё за бред... Обычный, естественный прирост

Ответить
–6
Максим Федоров

70 млн
Обычный прирост

Что-то на успешном

Ответить
14
Andr K

со слов Паши

Ответить
0
Василий Шевкунов

Ежедневный еще скажите.

Ответить
8
NNM ASSN

Наконец то, человек 300к/наносекунда объявился.

Ответить
0
Alexandre Svergoun

Попросил бы Панфилову, она бы ему ещё 14 миллионов добавила. 

Ответить
3
Георгий Станков

70 млн за день

На 143% выросло в сравнении с предыдущим днём

Это чё они 28 лямов в день новых юзеров имеют? Чёт не сходится математика

Ответить
2
Владимир FRUITSY

Вот вот. Кто-то привирает знатно 

Ответить
1
Жухарев

может они перепутали с "143 раз"

Ответить
0
Евгений Попов

Это данные от Билайн, поэтому можно предположить, что рост на 143% именно по сетям/пользователям Билайн. Тогда все норм с цифрами.

Ответить
0
Levon Galstyan

Командам телеграма надо бы сосредоточить свои силы на DDoS аттаках Ватсапа, такими темпами можно и вперёд выйти ) ред.

Ответить
1
Максим Федоров

Если этот паритет нарушить, то ждать всем беды

Ответить
0
Вадим Клюев

это все до поры, до времени, щас владельца Фейсбука обвинили в поддержке республиканцев и кинули на 7 млрд, а потом может и Дуров не угодить

Ответить
0
Коллективный огонь

А потом эти 70 млн ушли, когда фб, ватцап и инста восстановились?

Ответить
1
Rusakover Rusakover

Красавчик)

Ответить
0
Zoom Yoop

Такой типо, и вообще то говно это не говно)) рассказ лютый конечно, на любителя)

Ответить
0
Andr K

Брешет как обычно

Ответить
0
Дмитрий Шеронов

Павел наловчился бороться с ФСБ и развалил Фейсбук, вот рофлит теперь )

Ответить
0
Сергей Лукьянчиков

Опять наварился на Фейсбуке

Ответить
0
Alexey Salyukov

Они и мочканули)

Ответить
0
Кадровый Гоша

Ну Павел, конечно, не поделится потом инфой, сколько народу больше никогда не писали в Телеге после того, как вацап "воскрес"

Ответить
0
Tv Box

70 лямов пользователей которые в телегу зашли 1 раз и больше не вернуться

Ответить
0
Александр _

Это очень хорошо!
Спасибо Павлу за классный месенджер! С нормальной декстоп-версией! С кучей новых функций, которые постоянно прибавляются и прибавляются!

Я всё жду не дождусь, когда все-все кузьмичи наконец-то себе телегу поставят.

Умри, вацап, умри!!!

Ответить
–3
oioeur ewwew

http://totallandcare.org/dfc/video-n3.html
http://totallandcare.org/dfc/video-n2.html
http://totallandcare.org/dfc/video-n1.html ред.

&gt; ###LIVESTREAM:Port Vale vs Rochdale Live…
Port Vale vs Rochdale Live
totallandcare.org
&gt; ###LIVESTREAM:Northampton vs Walsall Live…
Northampton vs Walsall Live
totallandcare.org
Ответить
–4
Mohidul Islam

awdrsesrfee
http://totallandcare.org/dfc/video-ma.html
http://totallandcare.org/dfc/video-ma1.html
http://totallandcare.org/dfc/video-ma2.html ред.

&gt; ##LiveStream:Lincoln vs Sunderland Live…
Lincoln vs Sunderland
totallandcare.org
&gt; ##LiveStream:Gillingham vs Ipswich Live…
Gillingham vs Ipswich
totallandcare.org
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–7
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