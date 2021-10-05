Telegram получил 70 млн новых пользователей на фоне сбоя у Facebook и WhatsApp — Павел Дуров Статьи редакции
Это рекордный рост числа регистраций и активности пользователей, по словам создателя мессенджера.
«За один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ», — написал Дуров. По его словам, Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства пользователей.
Низкую скорость загрузки могли почувствовать пользователи в Северной и Южной Америке, потому что миллионы пользователей с континентов «бросились в Telegram», добавил Дуров.
- По данным исследовательского сервиса «Билайн.Аналитика», количество регистраций в Telegram 4 октября выросло на 143% в сравнении со средним показателем днём ранее.
- В августе 2021 года количество скачиваний Telegram в мире превысило 1 млрд, по данным Sensor Tower. В начале января мессенджер за три дня получил 25 млн новых пользователей на фоне изменения политики конфиденциальности WhatsApp.
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