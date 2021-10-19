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Соцсети
Евгения Евсеева

TikTok представила новые инструменты для бизнеса — для управления сюжетом, измерения эффективности рекламы и другие Статьи редакции

Многие будут доступны уже в 2022 году.

4 4 комментария
722 просмотров

TikTok провела TikTok Summit&Awards — свой первый официальный бизнес-форум в Восточной Европе. На нём соцсеть представила новые функции для платформы TikTok for Business, в которой собраны рекламные инструменты для бизнеса, рассказали vc.ru в компании.

  • Инструмент для классификации контента в TikTok — Brand Safety Inventory Filter. Он анализирует видео с помощью машинного обучения и позволяет рекламодателям выбрать, рядом с каким контентом они готовы показывать свои объявления.
  • Reach & Frequency — позволяет заранее спланировать результат кампании, выбрать охват аудитории и частоту.

Цены на рекламные инструменты в компании не раскрывают.

В разработке находится набор решений для шоппинга TikTok Shopping, который запустят в 2022 году. Некоторые функции из него уже доступны, например, рекламодатели могут включать в ролики карточки со ссылкой на товары или сайт, делиться с соцсетью данными из своего каталога для создания роликов или использовать инструменты для связи с пользователем напрямую.

Инструменты для взаимодействия с контентом пока тестируют, некоторые будут доступны в 2022 году.

  • Pop-Out Showcase — позволит накладывать на видео кликабельные всплывающие элементы, которые ведут на встроенную или внешнюю страницу компании.
  • Функции Super Like 2.0 и Gesture Ads будут показывать дополнительный контент в ответ на лайки и жесты. При подключении первой будет открываться страница с информацией, при второй будут также доступны подарки или скидки.
  • На финальной стадии разработки находится технология Story Selection для «погружения в сторителлинг бренда». Например, функция Video Gallery позволит пользователю открыть больше роликов, а Video Selection — выбрать из двух вариантов развития истории.

Также рекламодатели могут присоединиться к открытому бета-тестированию Customized Instant Page — страницы о компании или продукте, на которую можно перейти из видео. Она загружается быстрее обычных сайтов, утверждают в TikTok.

#новость #tiktok

4 4 комментария
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Владимир Атутов

Все хорошо, но починили бы имеющийся кабинет, устал перезапускать кампании:(

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Илья Шишкунов

Pop-Out Showcase

Вот это тема

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Михеева Ольга

Очередная площадка скатывается. А как всё начиналось, приложение где люди могли оторваться и потанцевать)

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Никита Лобанов

Лучше бы пару новых фильтров для роликов добавили)))

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