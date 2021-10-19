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Соцсети
TJ

Instagram спустя 11 лет после запуска разрешит пользователям публиковать посты с десктопа Статьи редакции

Пользователи также смогут публиковать совместные посты в ленте. Будут общие лайки и комментарии.

4 4 комментария
670 просмотров

Instagram рассказал о нескольких обновлениях, которые постепенно будут вводиться в октябре.

  • 19 октября в соцсети появится функция Collabs, которая позволит двум пользователям публиковать совместные посты. У таких публикаций будут общие комментарии, просмотры и лайки.
  • 20 октября соцсеть запустит функцию, позволяющую начать сбор средств для некоммерческих организаций.
  • 21 октября пользователи по всему миру смогут публиковать фото и видео длительностью не более минуты с десктопа — с любой платформы, на которой нет приложения соцсети. Соцсеть тестировала эту функцию в июне.
  • 21 октября в соцсети также появятся новые функции в Reels, включая 3D-тексты песен.

#новости #instagram

4 4 комментария
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4 комментария
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Alexey Chudenkov

Посты с десктопа уже давно можно публиковать.

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1
Путачок

20 октября соцсеть запустит функцию, позволяющую начать сбор средств для некоммерческих организаций.

Дайте угадаю, в России функция будет недоступна? Видимо потому, что скрепы. ред.

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0
Интеллигентный хичхакер

С чего вдруг такой вывод?

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0
Gleb Kichigin

Вот чего не хватало мне в жизни! Самые нужные функции! Спасибо инстаграм!

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