Instagram спустя 11 лет после запуска разрешит пользователям публиковать посты с десктопа Статьи редакции
Пользователи также смогут публиковать совместные посты в ленте. Будут общие лайки и комментарии.
Instagram рассказал о нескольких обновлениях, которые постепенно будут вводиться в октябре.
- 19 октября в соцсети появится функция Collabs, которая позволит двум пользователям публиковать совместные посты. У таких публикаций будут общие комментарии, просмотры и лайки.
- 20 октября соцсеть запустит функцию, позволяющую начать сбор средств для некоммерческих организаций.
- 21 октября пользователи по всему миру смогут публиковать фото и видео длительностью не более минуты с десктопа — с любой платформы, на которой нет приложения соцсети. Соцсеть тестировала эту функцию в июне.
- 21 октября в соцсети также появятся новые функции в Reels, включая 3D-тексты песен.
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