Snapchat отчитался о резком росте в Индии — до 100 млн пользователей в месяц Статьи редакции
Сервис, в котором впервые появились «сторис», до этого пользовался популярностью только в США.
- В Индии во втором квартале 2021 года в день контент соцсети просматривали 125 млн уникальных зрителей, а проведённое в Snapchat время увеличилось на 150% год к году, пишет The Economic Times.
- Компания увеличила число рекламодателей из Индии на 70%, но не раскрывает выручку от рекламы. Snap предлагает рекламу по повседневным товарам, электронной коммерции, развлечениям, потоковому видео, мобильным кошелькам и другим.
- По словам гендиректора Эвана Шпигеля, компания вложила «значительные средства», для внедрения Snapchat на индийский рынок — например, создали сообщества авторов, инвестировали в местные продукты, проекты по продвижению и языку.
- Также Snap объявила, что удваивает объём торговли в Индии. Компания подписала соглашения с Flipkart для разработки AR-функций для онлайн-покупок, а также с Sugar Cosmetics и MyGlamm для внедрения виртуальных примерок. Snap Map позволит узнать о ближайших ресторанах и заказать оттуда еду через профиль Snapchat.
- В октябре Snap сообщила о выручке ниже прогнозов аналитиков в $1,07 млрд. В компании объяснили падение изменениями конфиденциальности в iOS — из-за этого стало сложно отследить эффективность рекламы. Также она сократила расходы на рекламу из-за сбоев в поставках.
- После отчётности Snap акции Facebook, Twitter и других зарабатывающих на интернет-рекламе компаний упали на 2-6%.
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