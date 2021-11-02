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Соцсети
TJ

Facebook откажется от системы распознавания лиц из-за жалоб пользователей на сбор и хранение биометрических данных Статьи редакции

Руководство соцсети приняло решение об удалении индивидуальных шаблонов для распознавания лиц более чем миллиарда людей.

9 9 комментариев
402 просмотров
Изображение из пресс-релиза 2011 года, описывающее, как работает технология распознавания лиц Facebook

Facebook объявил о том, что прекратит работу системы распознавания лиц в ближайшие недели. Технология больше не будет распознавать на фотографиях и видео лица пользователей. Об этом рассказал вице-президент отдела ИИ в Meta Джером Пезенти в блоге соцсети.

По словам Пезенти, компания по-прежнему рассматривает технологию «как мощный инструмент». «Каждая новая технология приносит как пользу, так и беспокойство со стороны пользователей. Мы хотим найти нужный баланс», — сказал он.

Существует множество опасений по поводу места такой технологии в обществе. Регуляторы всё ещё находятся в процессе создания чёткого набора правил, которые будут регулировать её использование. В условиях сохраняющейся неопределённости мы считаем, что отказ от системы распознавания лиц в соцсети — умное решение.

Джером Пезенти
вице-президент отдела ИИ в Meta

Соцсеть больше не будет предлагать пользователям отметить того или иного человека на фотографии перед её публикацией. Также все владельцы аккаунтов в соцсети перестанут получать уведомления, когда кто-то будет выкладывать видео или фото с их участием, не отмечая их.

Вице-президент также рассказал, что эти изменения повлияют на работу другой функции — автоматического альтернативного текста. Теперь она не сможет указывать имена людей, которые присутствуют на изображениях, но в остальных случаях её функционал останется в рабочем состоянии.

Пезенти отметил, что решение отключения технологии также связана и с жалобами пользователей, которые считают, что система позволяла администрации Facebook собирать и хранить их биометрические данные.

Функция распознавания лиц на фотографиях появилась в Facebook в 2011 году. Cистема анализировала все изображения и идентифицировала людей на фотографиях без их согласия.

В 2019 году функция перестала быть автоматической — пользователи соцсети могли сами решить, нужна она им или нет, и отключить в настройках.

Facebook — не первая технологичная компания, которая отказывается от программного обеспечения для распознавания лиц пользователей. Amazon, Microsoft и IBM приостановили или прекратили продажу своих технологий правоохранительных органом. Это связано с обеспокоенностью общественности по поводу конфиденциальности личных данных и отсутствию регулирующих правил для систем распознания лиц.

#новости #facebook

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Даниил Романов

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2
Stanislav Perfilov

Народ откажется от правительства из-за ковидлы и qr-котов

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1
Alex Shokhin

Просто придумали новый способ собирать биометрию, который ещё не спалили. Вот и всё.

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1
Vit Pavlov

Распознавать она все так же будет. Просто не будет больше заджестить эту фичу пользователям и делать вид, что никого не распознает.

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0
Alex Shokhin

Я тоже так подумал, но может спалили сам алгоритм, и теперь мало сказать, что его убрали. Надо маскировать или переизобретать. Не вдавался в детали.

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0
Дмитрий Вершанский

Facebook отказался и не будет больше заниматься сбором данных, но не Meta ...)

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1
Рустам Енизеркин

наконец то

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0
thinkabout1t

Обещать не значит жениться!)

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0
Mostakim Islam

которые считают, что система позволяла администрации Facebook
https://lms.aiu.edu/veb/video-7ar-lo.html
https://lms.aiu.edu/veb/video-7m-v-a.html
https://lms.aiu.edu/veb/video-9s-li.html
собирать и хранить их биометрические данные.

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–1
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