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Соцсети
Евгения Евсеева

Глава Twitter Джек Дорси уйдёт с поста гендиректора — CNBC Статьи редакции

Его ухода хочет добиться основатель инвестиционной Elliott Management Пол Сингер, который пытался убрать Дорси с его поста в 2020 году.

Глава Twitter Джек Дорси уйдёт в отставку, сообщает CNBC со ссылкой на источники. На фоне новости акции компании выросли на 11%.

Основатель инвестиционной компании Elliott Management Пол Сингер призвал Дорси уйти с поста гендиректора и заняться своим вторым стартапом — финтех-сервисом Square. Кто станет главой компании вместо него, неизвестно, как и то, чем именно займётся сам Дорси после ухода.

Джек Дорси Bloomberg

Сингер уже планировал убрать Дорси с его поста в 2020 году, писало Bloomberg. В 2020 году Twitter проводила выборы трех членов совета директоров, и Elliott Management хотела получить все доступные места в правлении.

Находит время для всех, кроме компании: как Джек…
Предприниматель одновременно возглавляет соцсеть и сервис платежей Square, но часто доверяет…
vc.ru

#новость #twitter

682 просмотров
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12 комментариев
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Vladimir Onokhov

На фоне новости акции выросли на 11%)

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4
БАБКА В ЗАСАДЕ

Балин мне аж в Таиланде довольное хрюканье Трампа слышится ))

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1
Шамиль Джанболатов

Нафига выпускать только заголовок и курс акций, для трейдеров что ли?

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1
Ivan Aleksandrov

Уложиться в лимит 280 символов

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0
Шамиль Джанболатов

Для чего? Это, что, почти как пост в социальной сети? Конечно, здесь бывают такие ультракороткие статьи, но видно, что автор пишет ещё продолжение. Мог бы все написать, и потом уже выложить, но тогда его мог бы обогнать кто-то другой, что даст меньше оценок и просмотров, и меньше бабла, если за бабло пишет. Или эту новость прочтут на другом сайте

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0
Артем Гарбарт

Да потому что дальше пишут только для приличия. В таких новостях лично я читаю только заголовок и первый абзац. Дальше – максимум по диагонали.

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Чтобы быть первонахом

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0
GorkeMorke Brya

Хорошо )

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0
Евгений Делюкин

Редактирование твитов, наканец-та

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0
LEADKEUN

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0
jlal

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0
Sandro Tabagua

я думал акции должны наоборот упасть, когда уходит успешный менеджер. ведь дальше неизвестность

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