Глава Twitter Джек Дорси уйдёт с поста гендиректора — CNBC Статьи редакции
Его ухода хочет добиться основатель инвестиционной Elliott Management Пол Сингер, который пытался убрать Дорси с его поста в 2020 году.
Глава Twitter Джек Дорси уйдёт в отставку, сообщает CNBC со ссылкой на источники. На фоне новости акции компании выросли на 11%.
Основатель инвестиционной компании Elliott Management Пол Сингер призвал Дорси уйти с поста гендиректора и заняться своим вторым стартапом — финтех-сервисом Square. Кто станет главой компании вместо него, неизвестно, как и то, чем именно займётся сам Дорси после ухода.
Сингер уже планировал убрать Дорси с его поста в 2020 году, писало Bloomberg. В 2020 году Twitter проводила выборы трех членов совета директоров, и Elliott Management хотела получить все доступные места в правлении.
Для чего? Это, что, почти как пост в социальной сети? Конечно, здесь бывают такие ультракороткие статьи, но видно, что автор пишет ещё продолжение. Мог бы все написать, и потом уже выложить, но тогда его мог бы обогнать кто-то другой, что даст меньше оценок и просмотров, и меньше бабла, если за бабло пишет. Или эту новость прочтут на другом сайте
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