Его ухода хочет добиться основатель инвестиционной Elliott Management Пол Сингер, который пытался убрать Дорси с его поста в 2020 году.

Глава Twitter Джек Дорси уйдёт в отставку, сообщает CNBC со ссылкой на источники. На фоне новости акции компании выросли на 11%.

Основатель инвестиционной компании Elliott Management Пол Сингер призвал Дорси уйти с поста гендиректора и заняться своим вторым стартапом — финтех-сервисом Square. Кто станет главой компании вместо него, неизвестно, как и то, чем именно займётся сам Дорси после ухода.

Джек Дорси Bloomberg

Сингер уже планировал убрать Дорси с его поста в 2020 году, писало Bloomberg. В 2020 году Twitter проводила выборы трех членов совета директоров, и Elliott Management хотела получить все доступные места в правлении.

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