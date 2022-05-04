Главное из отчёта аналитической платформы DataReportal.

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Основные показатели: численность населения, число пользователей мобильных телефонов, количество интернет-пользователей, число активных пользователей соцсетей

В конце апреля 2022 года аналитическая платформа DataReportal — совместно с креативным агентством We Are Social и сервисом для управления соцсетями Hootsuite — рассказала: как изменилась аудитория, почему в онлайне до сих пор не все, какие задачи люди решают в сети и о чем лучше знать маркетологам.

Массивы данных за конец 2021 года и первый квартал 2022-го составителям предоставили аналитики исследовательских и маркетинговых агентств GWI, GSMA Intelligence, Data.ai, Ookla, Semrush, Locowise и Skai.

Сколько человек в онлайне

В 1991 году, когда заработал первый сайт, интернетом пользовалось менее 4 млн человек по всему миру. К апрелю 2022-го показатель превысил 5 млрд. Это значит, что 63% всего населения уже в сети.

Ежедневно люди проводят в интернете в среднем 6 часов и 53 минуты. Это свыше 48 часов в неделю: то есть больше, чем многие тратят на работу. Филиппинцы тратят на онлайн более 10 часов в неделю, россияне и американцы — больше 7 часов, а японцы — всего четыре.

Сколько времени пользователи от 16 до 64 лет тратят на интернет ежедневно — по странам

Однако без подключения в мире по-прежнему проживает 2,9 млрд человек. Больше всего в Южной Азии — на регион приходится больше трети «офлайн»-населения планеты. В Индии это 744 млн, Пакистане — 145 млн, а в Бангладеш — 114 млн, почти 70% жителей государства.

Большое количество «неподключённых» современников находится в Китае — там их 415 млн. Если учесть, что в КНР живёт свыше 1,4 млрд человек, то это всего 28,7%. Однако на Китай приходится более 14% всего «офлайн»-населения.

Сколько человек не выходят в онлайн — по регионам

Где-то это связано с политическими решениями — как, например, в Северной Корее. Там, а также в Эритрее и на Коморских островах, вообще самый низкий уровень проникновения интернета.

В 18 странах доступом к интернету владеет менее 25% жителей, а 15 из этих стран расположены в Африке. Ниже всего процент распространения интернета в Северной Корее, Эритрее и на Коморских островах.

Где-то причина кроется в социальных, экономических и инфраструктурных проблемах. По данным Всемирного банка, в шести из 18 стран, где у 25% жителей нет доступа к сети, больше половины не имеет доступа к чистой питьевой воде. А в 16 из 18 — к основным санитарным услугам вроде туалетов и оборудованных выгребных ям.

Вдобавок ко всему почти четверть взрослого населения в странах с низким и средним уровнем дохода в 2022 году может даже не знать, что такое мобильный интернет.

Страны и территории, где меньше всего пользователей

Какие ещё есть проблемы с доступностью

Скорость. Средняя скорость загрузки мобильного интернета по миру составляет 29,9 Мбит/с — это на 8,6 Мбит/с больше, чем год назад. Значит, более 50% пользователей могут смотреть потоковые видео в 4K-разрешении без пауз и потери качества. Это важно ещё и потому, что 92% ежемесячно смотрит в сети фильмы и сериалы.

Самая высокая средняя скорость передачи мобильных данных в ОАЭ — 133,4 Мбит/с. Но как минимум в 11 странах скорость по-прежнему не превышает 10 Мбит/с. В Палестине, например, средняя пропускная способность в феврале 2022 года составляла всего 5,34 Мбит/с. В России почти в четыре раза больше, но тоже не так много — 18,96 Мбит/с.

Медианная скорость загрузки мобильного интернета — по странам

Стоимость. По данным Альянса за доступный интернет, в странах, где интернетом пользуется менее 25% населения, самый дешёвый тарифный план с предоплатой на 1 Гбайт составляет более 5% от среднемесячного дохода. А в Центральноафриканской Республике — почти 25%.

В США, для сравнения, этот показатель равняется 0,7%, а в Лихтенштейне — всего 0,07%.

Страны, в которых мобильный интернет наименее доступен

Язык. Более 60% сайтов англоязычные, хотя носители английского языка составляют всего 17% от мирового населения. Но эту проблему частично решают онлайн-переводчики. По данным Google Trends, поисковый запрос translate — «перевести» — вошёл в десятку самых популярных в мире за первые три месяца 2022 года.

А опрос компании GWI показал, что инструменты для перевода еженедельно используют три человека из десяти.

Самые распространённые в интернете языки: первый — английский, второй — русский, третий — испанский, четвёртый — турецкий, пятый — персидский. В левом столбце с процентами доля сайтов на языке, а в правом — доля пользователей интернета

С каких устройств выходят в онлайн

Более 92% пользователей от 16 до 64 лет пользуются интернетом с мобильных устройств. Четыре из пяти таких устройств — смартфоны.

68% сидит с ноутбуков и стационарных компьютеров. Год назад показатель равнялся 72%.



29,9% подключаются через телевизор — чаще, чем через планшет.

55% времени в онлайне люди проводят именно на мобильных устройствах, а в Таиланде, Индонезии, Китае и Индии этот показатель достигает 60%. В Нигерии на мобильники приходилось почти 86% общего трафика в марте 2022 года.

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Однако те пользователи, которые посещают интернет-магазины с компьютеров, вдвое чаще покупают что-то, чем те, кто заходит с мобильных устройств.

Через какие устройства люди сидят в интернете

С какими запросами идут в интернет

60,2% пользователей от 16 до 64 лет «ищут в сети информацию».

54,7% поддерживают связь с друзьями и родными.



52,3% читают новости.



50,3% смотрят видео.



50% изучают обучающие материалы — не только академические, но и те, что помогают решать повседневные задачи: как завязать галстук или починить кран.

Среди главных причин зайти в интернет оказались также запросы, связанные с финансами. Из 47 исследованных стран в Южной Африке финансовыми онлайн-услугами пользуются чаще всего — это банковские, инвестиционные и страховые операции. Там на сайт или в приложение финансовой организации ежемесячно заходило 52,1% жителей региона.

В США и Великобритании тот же показатель составил 38,4% и 41,1% соответственно. При том, что проникновение интернета в Южной Африке составляет 70%, а в США и Британии — 92% и 98%. Это, по словам аналитиков, в очередной раз указывает на то, что экономическое положение страны — не единственный определяющий фактор.

Финансовыми сайтами и приложениями ежемесячно пользуется 13,6% россиян в возрасте от 16 до 64 лет

В развивающихся странах пользователи также чаще владеют криптовалютой, чем жители экономически развитых государств. В среднем по миру цифровыми монетами разжился каждый девятый, но, например, в Турции это каждый четвёртый. Возможно, потому, что курс турецкой лиры в последнее время слишком часто падает.

Криптовалюты также набирают популярность в Юго-Восточной Азии: на Филиппинах крипту купило 22,7% пользователей, а в Таиланде — 20,3%.

В каких странах люди от 16 до 64 лет владеют криптой чаще всего. В России, по данным GWI, это всего 2,1%

Какими сайтами пользуются чаще всего

В феврале 2022 года самым посещаемым ресурсом стал видеохостинг YouTube. Пользователи проводили на нём в среднем более 25 минут и в сумме потратили более 20 млрд часов. Поисковая сеть Google тем временем привлекла наибольшее количество уникальных посетителей — более 5,5 млрд.

В пятёрку также попали соцсеть Facebook*, несмотря на то, что у неё есть отдельное мобильное приложение, онлайн-энциклопедия Wikipedia и порносайт Pornhub. Twitter, по данным платформы Semrush, занял лишь шестое место — при том, что на сайте анализатора трафика SimilarWeb он четвёртый.

Столбцы слева направо: общее число посещений, уникальные пользователи, продолжительность сессии и количество просмотренных за сессию страниц

Что делают пользователи соцсетей — наблюдения

Facebook* для общения использует более 70%, а вот TikTok — всего 15%, несмотря на то, что там есть возможность переписываться в личных сообщениях. 77% пользователей TikTok заходят в приложение за развлекательным контентом.

Пользователи Instagram* и Facebook* чаще самостоятельно публикуют контент, чем пользователи TikTok. В первом случае это более 60%, а во втором — всего 33,9%. Платформу Tiktok обгоняет в этом вопросе даже Snapchat, где свои фотографии и видеоролики размещает 40%.



Зачем используют соцсети. Столбцы слева направо: ищут развлекательный контент, изучают бренды и продукты, следят за новостями, общаются с друзьями и родными, публикуют и делятся фото и видео

Какое место интернет занимает на работе

63,2% трудоспособного населения ежедневно общается с коллегами и партнёрами по работе в соцсетях. Правда, зумеры — рождённые с 1997 по 2016 год — делают это чаще, чем пользователи старше 45 лет. В первой группе рабочие беседы в онлайне на каждодневной основе ведёт 70%, а во второй — 52%.

Соцсети используют также для общения с партнёрами. В среднем это делает каждый третий в мире специалист. В Индонезии это более 40%, а в Китае — более 45%. А вот в странах Европы показатель не превышает 17%, а в Канаде даже 11%.

В каких странах соцсети используют для общения с поставщиками

Несмотря на популярность мессенджеров и видеоконференций (число их пользователей выросло с 70% в 2019 году до 87% в 2021-м), первое место в рейтинге средств связи по-прежнему занимают голосовые звонки. Ими ежедневно пользуется 77% сотрудников по всему миру.

Какие каналы связи используют для работы. На первом месте звонки, на последнем — доски вроде Trello и Jira

О новых продуктах и брендах профессионалы чаще всего узнают по-прежнему на отраслевых конференциях, мероприятиях и выставках, а также через сарафанное радио. Однако интернет-каналы тоже становятся одним из основных источников.

40% руководителей знакомятся с новыми для себя проектами и услугами на их официальных сайтах и через поисковики, а 38% — в соцсетях.

Как компании ищут вендоров и бренды. На первых местах отраслевые мероприятия и сарафанное радио, на последних — блоги, печатные СМИ и радиореклама

88% говорят, что судят о потенциальном партнёре по сайту чаще, чем по демонстрационному звонку, пробной версии и выставкам. Почти что 80% признают, что социальные сети для них в данном вопросе важнее, чем онлайн-издания. А 68% ищут и проверяют продукты на YouTube. Ещё все они чаще используют Facebook*, Instagram* и WhatsApp, чем LinkedIn — это в среднем 55% против 36,9%. В список приоритетных каналов для поиска вошёл даже развлекательный видеосервис TikTok. Именно там ищут вендоров 13,9% работников.

Какие соцсети используют для поиска партнёров и поставщиков

О чём нужно знать маркетологам

По данным Kepios, с начала 2022 года общее число пользователей соцсетей по всему миру увеличилось на 32 млн и составило 4,65 млн. Квартальный рост в данном случае — всего 0,7%. Зато годовой — 7,5%.

Как росло число пользователей соцсетей. Информация может быть не совсем точная, поскольку иногда платформы учитывают количество аккаунтов, а не уникальных пользователей

По данным владелицы TikTok компании Bytedance, рекламные охваты в TikTok за первый квартал 2022 года росли быстрее, чем в предыдущий квартал. Теперь маркетологи могут «достучаться» до 970 млн пользователей от 18 лет и старше, что почти на 10% больше, чем в самом начале года.

Это значит, что совершеннолетняя аудитория TikTok сейчас увеличивается почти на 1 млн пользователей ежедневно. А возрастной срез тем временем выглядит так:

От 18 до 24 лет — 13,9%.

От 25 до 34 лет — 10,3%.

От 35 до 44 лет — 4,4%.

От 45 до 54 лет — 2,2%.

От 55 лет и старше — 1,4%.

Самые высокие потенциальные охваты среди аудитории от 18 лет и старше в Саудовской Аравии и ОАЭ. Правда, цифры могут быть искажены из-за различий между официальными данными переписи и фактическим населением.

Потенциальные охваты, которые можно получить в TikTok

По данным Data.ai, за первые три месяца 2022 года пользователи потратили в TikTok более $620 млн — и ещё $220 млн оставили в китайском аналоге Douyin. Это на 40% больше, чем в прошлом квартале. В приложениях они покупают цифровые монеты, за которые приобретают онлайн-подарки для блогеров.

Ни одно мобильное приложение ни разу не получало столько же денег от пользователей за квартал (скорее всего, речь о покупках внутри приложения — vc.ru).

Наибольший вклад внесли пользователи из США: с января по март 2022 года американцы потратили на такие покупки более $310 млн. Среди основных «вкладчиков» также Кувейт, Германия и Саудовская Аравия.

Сколько пользователи оставляли в TikTok и Douyin — поквартальный срез с 2020 года

За первый квартал 2022 года выросла также аудитория приложения Snapchat — на 32 млн, что на 6% больше, чем в прошлом квартале. Это значит, что маркетологи теперь могут охватить более 589 млн пользователей.

Основной рост пришёлся на аудиторию от 13 до до 24 лет.

Обзор аудитории Snapchat

Рекламные охваты в Pinterest тем временем составили в апреле 235 млн — это на 4,1% больше, чем в предыдущем квартале. Возможно, прирост произошёл благодаря популярности функции «Объектив». Она позволяет навести камеру на объект и получить релевантные снимки на сайте.

По данным GWI, инструменты для распознавания фото набирают популярность — ежедневно ими пользуется 30%.

Как часто люди пользуются инструментами для распознавания фото — по странам. В Бразилии это более 51%, в США 19%, а в России — 15%

В соцсетях выросли также средние CPM-показатели — это стоимость 1000 показов рекламного объявления: на 15% с первого квартала 2021 года по первый квартал 20220-го.

В первые три месяца 2022 года средняя цена колебалась в районе $6,75, что на 24% ниже, чем в четвёртом квартале 2021-го, но первые три месяца обычно «самые дешёвые» — особенно на фоне предыдущих предновогодних.

Если тренд на рост сохранится, в четвёртом квартале маркетологи будут платить более $10 за 1000 показов в соцсетях. Это значит, что один показ будет стоить более цента. Такого раньше ещё не было.

Как менялся CPM с первого квартала 2021 года

Правда, отдача столь же высокой не будет. Несмотря на то, что общие расходы на рекламу в соцсетях выросли в первом квартале на 10% по сравнению c тем же периодом в 2021 году, количество просмотров упало на 5%.

Снизились также конверсионные показатели — отношение числа кликов к числу показов (CTR). Впрочем, аналитики полагают, что это отчасти связано с тем, что сейчас на рынке стало больше видеорекламы, с которой пользователи взаимодействуют иначе.

Как менялся CTR с первого квартала 2021 года

Несмотря на то, что интернет получает всё более широкое распространение, его повсеместному внедрению мешает множество препятствий, о которых говорят не так часто. По словам GSMA Intelligence, это не только техническая инфраструктура, соответствующие законы и приемлемые цены на смартфоны и тарифы.

Не все жители планеты в принципе знают о том, чем хорош интернет. Именно поэтому в будущем аналитики призывают оценивать доступность и проникновение интернета не только с точки зрения численности аудитории. Важно учитывать также то, помогает ли он людям лучше работать, учиться и общаться.