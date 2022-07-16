Соцсети
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Илон Маск обвинил Twitter в попытке рассмотреть дело об отказе от покупки соцсети «со скоростью света» Статьи редакции

Адвокаты миллиардера призвали суд отложить слушания до февраля 2023 года.

  • 16 июля 2022 года юристы Илона Маска запросили у Канцлерского суда Делавэра отклонить запрос Twitter о проведении ускоренного четырёхдневного разбирательства по иску компании против миллиардера.
  • Представители Маска заявили, что дела «столь большого масштаба» не могут завершаться в такие короткие сроки. Twitter хочет, чтобы эти разбирательства прошли «со скоростью света», написали адвокаты в своём заявлении.
  • Илон Маск считает, что попытка Twitter ускорить рассмотрение дела связана с желанием компании скрыть правду о количестве фейковых или спам-аккаунтов.
  • Юристы бизнесмена запросили у суда перенести слушания на 13 февраля 2023 года, поскольку стороне Маска потребуется «выполнить анализ большого объёма данных».
  • Судья проведёт слушание по ходатайству представителей Маска 19 июля.

9 июля Илон Маск заявил, что разрывает соглашение о покупке Twitter за $44 млрд, поскольку представители соцсети нарушили условия соглашения. 13 июля Twitter подала на миллиардера в суд, потребовав завершить сделку.

#новость #twitter #илонмаск

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9 комментариев
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 Ильяс А.

Интересно, сериал потом по мотивам этой истории кто-нибудь снимет?)

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Погибший турник

Конечно снимут. Об исторических личностях всегда снимают кино.

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Вадим Д.

Исторических и иногда об истерических (-:

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Вадим Д.

Ну ещё б не со скоростью света, бляха, там 44 лярда баксов на кону.
Когда дело до большого бабла, товарищ Маск тоже не сильно раздумывает, да и все другие.

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Виктор Булов

Пусть отдаст жалкие 44 миллиарда

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Псков Бурито

потому что Твитер подыхает. Если Маск его не купит, он просто закроется

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Ware Wow

Теперь я лишний раз подумаю, продавать ли свои проекты Маску.

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Дед Велосипед

Скорость света 1080000 км/ч, скорость движения галлактики 2500000 км/ч. т.е. быстрее более чем в 2 раза скорости света

Знаю один суд, где дела рассматриваются с галактической скоростью

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Noblesse. tv
Юристы бизнесмена запросили у суда перенести слушания на 13 февраля 2023 года, поскольку стороне Маска потребуется «выполнить анализ большого объёма данных».

Лучше на 5 утра 24 февраля- дата принятия неожиданных решений :)

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