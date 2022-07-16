Илон Маск обвинил Twitter в попытке рассмотреть дело об отказе от покупки соцсети «со скоростью света» Статьи редакции
Адвокаты миллиардера призвали суд отложить слушания до февраля 2023 года.
- 16 июля 2022 года юристы Илона Маска запросили у Канцлерского суда Делавэра отклонить запрос Twitter о проведении ускоренного четырёхдневного разбирательства по иску компании против миллиардера.
- Представители Маска заявили, что дела «столь большого масштаба» не могут завершаться в такие короткие сроки. Twitter хочет, чтобы эти разбирательства прошли «со скоростью света», написали адвокаты в своём заявлении.
- Илон Маск считает, что попытка Twitter ускорить рассмотрение дела связана с желанием компании скрыть правду о количестве фейковых или спам-аккаунтов.
- Юристы бизнесмена запросили у суда перенести слушания на 13 февраля 2023 года, поскольку стороне Маска потребуется «выполнить анализ большого объёма данных».
- Судья проведёт слушание по ходатайству представителей Маска 19 июля.
9 июля Илон Маск заявил, что разрывает соглашение о покупке Twitter за $44 млрд, поскольку представители соцсети нарушили условия соглашения. 13 июля Twitter подала на миллиардера в суд, потребовав завершить сделку.
904 просмотров
Интересно, сериал потом по мотивам этой истории кто-нибудь снимет?)
Конечно снимут. Об исторических личностях всегда снимают кино.
Исторических и иногда об истерических (-:
Ну ещё б не со скоростью света, бляха, там 44 лярда баксов на кону.
Когда дело до большого бабла, товарищ Маск тоже не сильно раздумывает, да и все другие.
Пусть отдаст жалкие 44 миллиарда
потому что Твитер подыхает. Если Маск его не купит, он просто закроется
Теперь я лишний раз подумаю, продавать ли свои проекты Маску.
Скорость света 1080000 км/ч, скорость движения галлактики 2500000 км/ч. т.е. быстрее более чем в 2 раза скорости света
Знаю один суд, где дела рассматриваются с галактической скоростью
Лучше на 5 утра 24 февраля- дата принятия неожиданных решений :)