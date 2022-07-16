Адвокаты миллиардера призвали суд отложить слушания до февраля 2023 года.

9 июля Илон Маск заявил, что разрывает соглашение о покупке Twitter за $44 млрд, поскольку представители соцсети нарушили условия соглашения. 13 июля Twitter подала на миллиардера в суд, потребовав завершить сделку.