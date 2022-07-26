После того, как в марте Facebook* и Instagram* признали в России экстремистскими, от коммерческих публикаций в них отказались почти все крупные бренды из топ-100 рекламодателей. При этом, по словам директора по брендовым кампаниям HypeFactory Анны Пузаковой, на один Instagram* приходилось около 50% таких размещений.