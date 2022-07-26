Охваты падают, российские соцсети не спасают: блогеры — о доходах после блокировки Instagram* и проблем с YouTube Статьи редакции
Как сейчас зарабатывают инфлюенсеры — основные тезисы из материала Inc.
91 просмотров
Что происходит с рекламой в Instagram*
После того, как в марте Facebook* и Instagram* признали в России экстремистскими, от коммерческих публикаций в них отказались почти все крупные бренды из топ-100 рекламодателей. При этом, по словам директора по брендовым кампаниям HypeFactory Анны Пузаковой, на один Instagram* приходилось около 50% таких размещений.
- По словам видеоблогера Кати Адушкиной, охваты её аккаунта в Instagram* с конца февраля упали на 40%, а основные рекламодатели — Philips, Schauma, Adidas, Lego и другие крупные компании — ушли из России или сократили маркетинговые бюджеты. В результате её доходы упали в четыре раза — с 4 млн рублей в ноябре 2021 года до 1 млн рублей в среднем за месяц в мае и июне 2022-го.
- Видеоблогеру и тиктокеру Лизе Анохиной реклама сейчас приносит 1 млн рублей в месяц, а в ноябре 2021-го доходы составляли 4–5 млн рублей.
- В Didenok Team оценивают размер ежемесячной недополученной выручки компании в 100–200 млн рублей.
Что происходит с рекламой в YouTube
- По словам Пузаковой, доходы от рекламы в YouTube позволяли крупным блогерам содержать целые команды и финансировать производство контента. Один канал на платформе мог приносить до $1 млн, говорит гендиректор агентства «Хасл Медиа» Антон Эльбраум — он не уточнил, в месяц или в год.
- В марте YouTube временно запретил монетизацию в России. Теперь российские блогеры могут получать деньги только с просмотров из-за рубежа, но это максимум 15% от прежнего дохода, говорит Пузакова. К тому же эти деньги нельзя вывести из личного кабинета, если у блогера российское юрлицо.
- При этом YouTube остаётся единственной незаблокированной в России площадкой, где сохранились прежние охваты, говорит сооснователь агентства Didenok Team Пейзулла Магомедов. Среднесуточный охват видеохостинга в феврале и июне 2022 года — 46 млн человек, следует из данных Mediascope.
Деньги теряют также агентства для блогеров
В марте одно из крупнейших в России инфлюенс-агентств Didenok Team не сделало ни одной продажи. При этом компании предстоит вернуть часть предоплат по отменившимся контрактам примерно на 10 млн рублей.
- Агентство WildJam, продюсирующее Даню Милохина, после 24 февраля потеряло 80% капитализации и 70% оборота, рассказывал основатель компании Ярослав Андреев.
- Выручка упала также у Yummy Global (представляет Дину Саеву, Лизу Анохину и других) — в марте 2022 года по сравнению с февралем она сократилась на 50%. По словам основателя агентства Егора Кочурова, просмотры в соцсетях упали в 3–4 раза.
- По мнению блогера Кирилла Диденока, индустрия уже начала восстанавливаться: с марта выручка его агентства выросла в четыре раза, а рекламодатели частично возвращаются. По данным компании Perfluence, в июне спрос на рекламу у микроблогеров с аудиторией от 10 тысяч до 200 тысяч подписчиков вырос на 30% к апрелю.
Как обстоят дела с российскими соцсетями
- С конца февраля по середину мая число пользователей Telegram выросло на 23%, VK — на 18%, а «Одноклассников» — на 4%. Но на российские платформы перешло максимум 30% от общей аудитории, остальные просто переставали активно использовать соцсети, считает Магомедов.
«ВКонтакте»
- По словам Пузаковой, до февраля блогеры редко развивали паблики во «ВКонтакте», в основном вели личные страницы, которые «сложно проанализировать, контент с них нельзя продвигать, он редко попадает в рекомендации». Пока соцсеть не запустила инструмент для анализа аудитории.
- В мае VK выделил раздел «Клипы» в отдельное приложение, а позже запустил новую систему рекомендаций для пользователей. Сервис мог бы стать аналогом «замороженного» TikTok, но там нет нужных блогерам инструментов и «есть вопросы к алгоритмам», говорит Магомедов.
- В VK также работает платформа для сбора донатов от подписчиков Boosty. По словам Пузаковой, сервис частично помогает блогерам покрыть падение доходов. В апреле соцсеть сообщила, что количеств авторов в Boosty в марте выросло в четыре раза по сравнению с февралём.
Telegram
- После блокировки Instagram* большое количество блогеров создали каналы в Telegram, куда просили переходить своих подписчиков. Но конверсия была низкой: по оценке Пузаковой, на новую платформу из Instagram* переходили в среднем не больше 5% подписчиков.
- По её словам, пользователи в основном переходили в мессенджер из-за опасений полной блокировки Instagram*, но когда соцсеть продолжила работать через VPN, «все выдохнули и почистили подписки в Telegram», объясняет Пузакова.
«Дзен»
- На эту платформу перешло значительно меньше людей, чем в Telegram и «ВКонтакте». По мнению Магомедова, дело в том, что «Дзен» не воспринимается пользователями как соцсеть — скорее, как агрегатор новостей.
- По словам директора по контенту сервиса Рината Низамова, за последние полгода число авторов на «Дзене» увеличилось вдвое. Но прирост 60% подписчиков с марта по июль не повлиял на охваты, которые на площадке упали на 22% «и в целом небольшие», говорит Пузакова.
- Например, на канал Wylsacom в «Дзене» подписано 76 тысяч пользователей, а на YouTube — 10 млн. Ролики блогера в «Дзене» в последние три месяца собирают до 15 тысяч просмотров, а на YouTube — 200–800 тысяч.
- Чтобы подключить монетизацию в «Дзене», достаточно набрать 100 подписчиков. Тарифы, по которым она рассчитывается, сервис не называет. В марте «Дзен» временно перевёл свою ленту на формат подписок и сообщил, что будет платить создателям контекта не за показы рекламы, а за работу с подписчиками.
Rutube и Yappy
- «Газпром-медиа» развивает в России «аналоги» YouTube и TikTok — видеосервис Rutube и приложение для коротких роликов Yappy. С блогерами на этих площадках работает агентство Insight People. В компании утверждают, что охваты видео в Yappy достигают 30–50 тысяч, в приложение хотя бы раз в месяц заходят 3 млн пользователей, а контент на платформе создают более 2000 блогеров.
- Открытой статистики у Yappy и Rutube нет. По данным Similarweb, в апреле Rutube посетили 63,6 млн пользователей, а в июне всего 35,3 млн.
- Весной 2022 года Rutube предлагал YouTube-блогерам перенести их видео на свою платформу и отменить для них комиссии с рекламы, рассказал Эрльбаум. Это помогло бы увеличить аудиторию сервиса, но реализовать идею не получилось из-за низких рекламных ставок и хакерской атаки в мае, считает Магомедов.
- По словам гендиректора агентства «Хасл Медиа», в первом квартале 2022 года видеоролики блогеров, работающих с компанией, собрали на Rutube не больше 1,5 млн просмотров. На них агентство заработало всего несколько десятков тысяч рублей.
**Meta, материнская компания Facebook и Instagram, признана в России экстремистской.
Жаль конечно что все так с РФ заменителями. Хотя кто знает может засчет яппи вылезем