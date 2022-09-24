Компания всегда видела в сервисе конкурента, поэтому урезала бюджеты и тормозила его развитие.

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Конспект материала Rest of World.

31 августа 2022 года компания Snap, владелица соцсети Snapchat, сообщила, что закроет приложение для обмена местоположением Zenly — в целях экономии. По всему миру им ежемесячно пользовалось 40 млн человек, а в России в 2021 году оно было на втором месте по скачиваниям и уступало только AliExpress.

Snap купила французский сервис в 2017 году. Сумма сделки составила $250-350 млн, сообщали источники TechCrunch. Изначально его команда мало взаимодействовала с материнской компанией и потому быстро принимала решения и росла. Но всё изменилось в апреле 2022 года, когда Zenly покинул соучредитель и гендиректор Антуан Мартин.

Какими были последние месяцы Zenly и что на самом деле стало причиной закрытия, узнало издание Rest of World — из разговоров с сотрудниками проекта.

Snap тормозила развитие

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Zenly работал как стартап — быстро внедрял изменения и так же быстро вносил правки. В Snap тем временем царила бюрократия, как обычно бывает в крупных технологических компаниях, так что команде Zenly приходилось долго согласовывать практически все свои действия с головным офисом.

«Мы привыкли решать вопросы в течение нескольких минут, максимум — дней. Snap, в свою очередь, всегда растягивала процессы на месяцы, кварталы и годы», — вспоминает один из источников.

Усугубляло ситуацию то, что сотрудники Snap, назначенные ею руководители Zenly, а также сам гендиректор Snap Эван Шпигель плохо понимали продукт: некоторые впервые заходили в приложение аккурат перед назначением на должность, а другие его даже никогда не скачивали.

Чтобы обсуждать дела сервиса, Шпигель проводил еженедельные 45-минутные встречи с командой. Однако все они сводились к обсуждению решений, которые Zenly единолично принимал ещё на этапе приобретения. Вместо этого Snap могла бы сосредоточиться на его коммерческом развитии. Особенно если учесть, что среди причин для закрытия она назвала отсутствие в Zenly монетизации.

Snap искажала финансовые прогнозы

Решая судьбу Zenly, Шпигель учитывал прогнозируемые операционные расходы сервиса, однако те были раздуты более чем вдвое, отмечают сотрудники. Всё дело в том, что составители аналитики посчитали единоразовые траты Zenly на краткосрочные и уже истёкшие к тому моменту договоры с фрилансерами как постоянные.

«Тогда мы наняли целую армию внештатников, чтобы провести редизайн приложения. Но учитывать эти траты в новых прогнозах — всё равно что вводить людей в заблуждение», — отметил один из источников.

Snap урезала бюджеты

Материнская компания также объясняла закрытие сервиса его недостаточно бурным ростом. Отчасти это связано с оттоком пользователей весной 2022 года после редизайна — новое оформление понравилось не всем.

Чтобы привлечь новую аудиторию, Zenly могла бы купить больше рекламы в соцсетях вроде TikTok, а также инвестировать деньги в сотрудничество с инфлюенсерами, как делала раньше. Однако сразу после ухода соучредителя Мартина Snap урезала маркетинговые бюджеты сервиса (насколько — не известно), поэтому надеяться на дополнительный трафик, помимо органического, не приходилось.

Snap боялась конкуренции

У Zenly были потенциальные покупатели ещё до новости о закрытии. Причём продажа помогла бы Snap частично восполнить нехватку денег, отмечают сотрудники. «Вот только она испугалась конкуренции — особенно на рынках, где хотела сохранить монополию, поэтому решила закрыть сервис», — рассказал один из них.

По словам работников, Snap вообще всегда призывала Zenly тратить маркетинговые бюджеты там, где у Snapchat не было особого влияния, — в основном это азиатские рынки.