Видео из офисов ИТ-компаний набирают миллионы просмотров, но могут привести к предупреждениям от HR или увольнению Статьи редакции
О правилах для работников-блогеров и плюсах для компаний — в пересказе The Verge.
День 20-летнего автора видео в TikTok, работающего в ИТ, может выглядеть так: бесплатный завтрак и латте в офисе, многочасовой обеденный перерыв, после — хождение по просторному пространству с посещением комнаты для сна или конференц-зала в стиле Гарри Поттера. В 17:00 — домой.
В рабочем дне сотрудника LinkedIn есть время для «небольшого ухода за собой» и напитка из чайного гриба в офисе. День сотрудника Google — это скутеры, красивые виды с крыш, прогулки с собакой и встречи с коллегами.
Примерно так можно описать ролики в TikTok, где авторы через демонстрацию рабочего дня создают личный бренд. Видео часто выглядят похоже: весёлая музыка и быстрое слайд-шоу с фотографиями совещаний, тематических рабочих комнат и шкафов с закусками. В комментариях зрители иногда насмешливо замечают, что в роликах мало про работу. Но большинство всё-таки спрашивают: «Вы нанимаете?».
Хлоя Ши работает менеджером по продукту в Discord. Она считает, что авторы должны находить баланс между свободой самовыражения и требованиями работодателя.
Ши в своих видео обычно не говорит о зарплате и разногласиях на работе. Она предпочитает обсуждать проблемы уже после решения. Так она сделала в своём самом популярном ролике «Почему я ушла из TikTok».
«Мы поддерживаем самовыражение, но защищаем конфиденциальную информацию и наших сотрудников. Если они говорят о компании или от её имени, это должно быть согласовано с нашей политикой», — говорит Люси Энтони, старший HR-советник Discord. Какие ограничения есть у Discord для блогов работников, она не уточняет. Внутренние правила для авторов есть и в LinkedIn.
Такая позиция компаний для многих блогеров означает, что показать свой настоящий рабочий день они не могут. Один из авторов, работающий в Google, анонимно рассказал The Verge, что в основном снимает еду, потому что показывать реальную работу запрещено. В Google отказались от комментариев.
Часто авторы делают видео только в те дни, когда происходит что-то интересное, говорит Ши. Другие настолько заняты в течение рабочего дня, что в выходные надевают ту же одежду и идут в офис, чтобы записать, как они притворяются, что работают.
Некоторые компании запрещают снимать коридоры и бейджи для входа в офис. Другие — делать видео за рабочим столом, даже если экран компьютера размыт.
Мишель Серна выкладывает ролики в TikTok о своём коневодческом хозяйстве. В описании её профиля значится: «Меня уволили с работы, поэтому я основала компанию». Раньше Серна работала в компании-разработчике медицинских технологий Visionable. Её первые видео были о работе там: девушка не называла имя работодателя и рассказывала об удалёнке с хорошей зарплатой.
В августе 2022 года Серна опубликовала ролик про пролитый на рабочий стол кофе. Позже выяснилось, что в видео слышно, как в другой комнате проходит совещание. Ролик не стал популярным, он уже удалён. На следующий день девушку уволили за халатность.
Visionable даже использовало ролики Серны в маркетинговом видео. Компания отмечала, что количество подписчиков сотрудницы в TikTok в 2022 году выросло до более чем 150 тысяч человек.
Видео с рабочих мест помогают компаниям создавать благоприятный имидж и искать новых сотрудников. Тщательно подобранный контент помогает скрыть, что за красивым офисом скрывается рутинная работа.
Хотя Серна прямо не называла своего бывшего работодателя в TikTok, по её словам, информацию было легко найти, и подписчики регулярно спрашивали об открытых вакансиях.
После потока вопросов о вакансиях Ши создала сервер Discord для начинающих технических специалистов, чтобы они могли общаться и делиться опытом. «Когда я начинала карьеру, то делала всё методом проб и ошибок. Если бы я могла вернуться назад и получить подсказку от опытного специалиста, это бы многое изменило».
Согласен, подобные многосерийные ролики могут и, пожалуй, даже должны формировать часть восприятия крупных компаний, но это работа pr, а не дизайнера или кодера. Со стороны руководителей или владельцев закономерен вопрос: какого хера ты там делаешь вместо того, стобы работать? KPI занижены? Ща поправим.