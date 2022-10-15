О правилах для работников-блогеров и плюсах для компаний — в пересказе The Verge.

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День 20-летнего автора видео в TikTok, работающего в ИТ, может выглядеть так: бесплатный завтрак и латте в офисе, многочасовой обеденный перерыв, после — хождение по просторному пространству с посещением комнаты для сна или конференц-зала в стиле Гарри Поттера. В 17:00 — домой.

В рабочем дне сотрудника LinkedIn есть время для «небольшого ухода за собой» и напитка из чайного гриба в офисе. День сотрудника Google — это скутеры, красивые виды с крыш, прогулки с собакой и встречи с коллегами.

Примерно так можно описать ролики в TikTok, где авторы через демонстрацию рабочего дня создают личный бренд. Видео часто выглядят похоже: весёлая музыка и быстрое слайд-шоу с фотографиями совещаний, тематических рабочих комнат и шкафов с закусками. В комментариях зрители иногда насмешливо замечают, что в роликах мало про работу. Но большинство всё-таки спрашивают: «Вы нанимаете?».

Хлоя Ши работает менеджером по продукту в Discord. Она считает, что авторы должны находить баланс между свободой самовыражения и требованиями работодателя.

Меня и моих коллег предупреждали: «Эй, не делай этого». Компании стараются быть как можно строже на всякий случай, потому что не всегда понятно, что можно, а что нельзя выкладывать. Хлоя Ши, автор YouTube-канала с 51 тысячью подписчиков

Ши в своих видео обычно не говорит о зарплате и разногласиях на работе. Она предпочитает обсуждать проблемы уже после решения. Так она сделала в своём самом популярном ролике «Почему я ушла из TikTok».

«Мы поддерживаем самовыражение, но защищаем конфиденциальную информацию и наших сотрудников. Если они говорят о компании или от её имени, это должно быть согласовано с нашей политикой», — говорит Люси Энтони, старший HR-советник Discord. Какие ограничения есть у Discord для блогов работников, она не уточняет. Внутренние правила для авторов есть и в LinkedIn.

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Такая позиция компаний для многих блогеров означает, что показать свой настоящий рабочий день они не могут. Один из авторов, работающий в Google, анонимно рассказал The Verge, что в основном снимает еду, потому что показывать реальную работу запрещено. В Google отказались от комментариев.

Часто авторы делают видео только в те дни, когда происходит что-то интересное, говорит Ши. Другие настолько заняты в течение рабочего дня, что в выходные надевают ту же одежду и идут в офис, чтобы записать, как они притворяются, что работают.

Некоторые компании запрещают снимать коридоры и бейджи для входа в офис. Другие — делать видео за рабочим столом, даже если экран компьютера размыт.

Мишель Серна выкладывает ролики в TikTok о своём коневодческом хозяйстве. В описании её профиля значится: «Меня уволили с работы, поэтому я основала компанию». Раньше Серна работала в компании-разработчике медицинских технологий Visionable. Её первые видео были о работе там: девушка не называла имя работодателя и рассказывала об удалёнке с хорошей зарплатой.

В августе 2022 года Серна опубликовала ролик про пролитый на рабочий стол кофе. Позже выяснилось, что в видео слышно, как в другой комнате проходит совещание. Ролик не стал популярным, он уже удалён. На следующий день девушку уволили за халатность.

Это меня потрясло. До этого руководство никогда не делало мне замечаний и не обсуждало мои видео. Мишель Серна

Visionable даже использовало ролики Серны в маркетинговом видео. Компания отмечала, что количество подписчиков сотрудницы в TikTok в 2022 году выросло до более чем 150 тысяч человек.

Если задуматься, мои видео были хорошим способом продвижения для компании. Я молодая женщина с нетрадиционным происхождением, без высшего образования, с инвалидностью, которая работает удалённо и зарабатывает много денег. Мишель Серна

Видео с рабочих мест помогают компаниям создавать благоприятный имидж и искать новых сотрудников. Тщательно подобранный контент помогает скрыть, что за красивым офисом скрывается рутинная работа.

Хотя Серна прямо не называла своего бывшего работодателя в TikTok, по её словам, информацию было легко найти, и подписчики регулярно спрашивали об открытых вакансиях.