«Родители тоже свайпают»: в индийских аналогах Tinder за молодых общаются их родители Статьи редакции
Для выбора важен даже знак зодиака.
Несмотря на влияние западной культуры, минимум 90% всех браков в Индии с населением свыше 1,3 млрд человек заключается по расчёту. В стране работают приложения для знакомств вроде Tinder и местного Truly Madly, но индийские родители их не приветствуют — свидания противоречат местным устоям, считают они.
Вместо этого в Индии пользуются спросом сервисы, которые на самом деле существовали там годами. Это платформы для поиска будущих супругов, пишет издание Slate. Правда, сама молодёжь редко ими пользуется — за неё это делают старшие родственники.
Часто именно родители составляют описание для своих уже взрослых детей и отсеивают неподходящих кандидатов «свайпом влево». Критерии разнятся от сервиса к сервису. В Bharat Matrimony можно указать касту, религию и род занятий — например, «владелец бизнеса», «разработчик», «учитель». Shaadi позволяет уточнить даже желаемый рост, что тот же Tinder считает дискриминацией.
Ещё одна культурная особенность индийских приложений для знакомств — это проверка совместимости партнёров по гороскопу. В американском Bumble тоже можно указать знак зодиака, но для США это скорее забава, пишет Slate. А в Индии — один из ключевых аспектов.
По словам издания, такие профили и их «лайки» отражают прежде всего интересы семей. С другой стороны, и общаются с этими семьями тоже родители. Так что все подобные приложения — это способ найти по переписке не столько супруга, сколько будущую «родню».
Сами индийцы получают шанс пообщаться с потенциальными кандидатами чаще всего только после того, как их одобрят родители. Иногда им разрешают сходить на одно-два свидания, но на самом деле это не поощряется — сперва, считают «взрослые», нужно решить вопрос с браком.
Само существование подобных сервисов не удивляет: в Индии последнее слово в браке веками оставалось за родителями. Но молодое население всё чаще чувствует себя узниками былых устоев, а платформы вроде Shaadi и Bharat Matrimony всё только усугубляют. Хотя вместо этого могли бы как минимум запретить родителям пользоваться аккаунтами вместе с детьми.