Для выбора важен даже знак зодиака.

{"id":524377,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":524377,"gtm":null} 21 просмотров

«Если судьбой не дано — любые усилия в конечном счёте бессмысленны». Источник: реалити-шоу Indian Matchmaking

Несмотря на влияние западной культуры, минимум 90% всех браков в Индии с населением свыше 1,3 млрд человек заключается по расчёту. В стране работают приложения для знакомств вроде Tinder и местного Truly Madly, но индийские родители их не приветствуют — свидания противоречат местным устоям, считают они.

Вместо этого в Индии пользуются спросом сервисы, которые на самом деле существовали там годами. Это платформы для поиска будущих супругов, пишет издание Slate. Правда, сама молодёжь редко ими пользуется — за неё это делают старшие родственники.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Часто именно родители составляют описание для своих уже взрослых детей и отсеивают неподходящих кандидатов «свайпом влево». Критерии разнятся от сервиса к сервису. В Bharat Matrimony можно указать касту, религию и род занятий — например, «владелец бизнеса», «разработчик», «учитель». Shaadi позволяет уточнить даже желаемый рост, что тот же Tinder считает дискриминацией.

Ещё одна культурная особенность индийских приложений для знакомств — это проверка совместимости партнёров по гороскопу. В американском Bumble тоже можно указать знак зодиака, но для США это скорее забава, пишет Slate. А в Индии — один из ключевых аспектов.

Система сопоставляет натальные карты одиноких индийцев и показывает, насколько гармоничным будет союз. Если процент совместимости низкий или в карте есть «несчастливые планеты», родители даже не станут рассматривать претендента.

По словам издания, такие профили и их «лайки» отражают прежде всего интересы семей. С другой стороны, и общаются с этими семьями тоже родители. Так что все подобные приложения — это способ найти по переписке не столько супруга, сколько будущую «родню».

Пример поисковой выдачи на Shaadi

Сами индийцы получают шанс пообщаться с потенциальными кандидатами чаще всего только после того, как их одобрят родители. Иногда им разрешают сходить на одно-два свидания, но на самом деле это не поощряется — сперва, считают «взрослые», нужно решить вопрос с браком.

На прошлой неделе мне пришло уведомление от Shaadi. Можете себе представить? Меня позвали на встречу с родителями сыновей, с которыми я никогда даже не переписывалась. журналистка Ниранджана Раджалакшми