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Полина Лааксо

«Родители тоже свайпают»: в индийских аналогах Tinder за молодых общаются их родители Статьи редакции

Для выбора важен даже знак зодиака.

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«Если судьбой не дано — любые усилия в конечном счёте бессмысленны». Источник: реалити-шоу Indian Matchmaking

Несмотря на влияние западной культуры, минимум 90% всех браков в Индии с населением свыше 1,3 млрд человек заключается по расчёту. В стране работают приложения для знакомств вроде Tinder и местного Truly Madly, но индийские родители их не приветствуют — свидания противоречат местным устоям, считают они.

Вместо этого в Индии пользуются спросом сервисы, которые на самом деле существовали там годами. Это платформы для поиска будущих супругов, пишет издание Slate. Правда, сама молодёжь редко ими пользуется — за неё это делают старшие родственники.

Часто именно родители составляют описание для своих уже взрослых детей и отсеивают неподходящих кандидатов «свайпом влево». Критерии разнятся от сервиса к сервису. В Bharat Matrimony можно указать касту, религию и род занятий — например, «владелец бизнеса», «разработчик», «учитель». Shaadi позволяет уточнить даже желаемый рост, что тот же Tinder считает дискриминацией.

Ещё одна культурная особенность индийских приложений для знакомств — это проверка совместимости партнёров по гороскопу. В американском Bumble тоже можно указать знак зодиака, но для США это скорее забава, пишет Slate. А в Индии — один из ключевых аспектов.

Система сопоставляет натальные карты одиноких индийцев и показывает, насколько гармоничным будет союз. Если процент совместимости низкий или в карте есть «несчастливые планеты», родители даже не станут рассматривать претендента.

По словам издания, такие профили и их «лайки» отражают прежде всего интересы семей. С другой стороны, и общаются с этими семьями тоже родители. Так что все подобные приложения — это способ найти по переписке не столько супруга, сколько будущую «родню».

Пример поисковой выдачи на Shaadi

Сами индийцы получают шанс пообщаться с потенциальными кандидатами чаще всего только после того, как их одобрят родители. Иногда им разрешают сходить на одно-два свидания, но на самом деле это не поощряется — сперва, считают «взрослые», нужно решить вопрос с браком.

На прошлой неделе мне пришло уведомление от Shaadi. Можете себе представить? Меня позвали на встречу с родителями сыновей, с которыми я никогда даже не переписывалась.

журналистка Ниранджана Раджалакшми

Само существование подобных сервисов не удивляет: в Индии последнее слово в браке веками оставалось за родителями. Но молодое население всё чаще чувствует себя узниками былых устоев, а платформы вроде Shaadi и Bharat Matrimony всё только усугубляют. Хотя вместо этого могли бы как минимум запретить родителям пользоваться аккаунтами вместе с детьми.

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Полина Лааксо
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Последним придётся заплатить даже за то, чтобы поставить понравившейся девушке лайк.

Интерфейс приложения

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