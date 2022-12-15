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Соцсети
Импортный микроскоп

Instagram* представил единую страницу для восстановления аккаунтов в соцсети Статьи редакции

А для разблокировки пользователь может попросить друзей в соцсети подтвердить его личность.

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  • Пользователи могут заполнить опрос для восстановления доступа к аккаунту, если его взломали или заблокировали, если пользователь забыл пароль, хочет пожаловаться на мошенника, который использовал его данные, или возникли другие проблемы. Об этом пишет TechCrunch.
  • Если есть несколько учётных записей, можно выбрать ту, с которой возникли сложности.
  • С февраля 2022 года Instagram* тестировал функцию, которая позволяла быстрее восстановить доступ к аккаунту: пользователи могли попросить друзей подтвердить их личность. Теперь эта функция доступна всем пользователям. Для этого нужно выбрать двух друзей в Instagram*.
  • Восстановление доступа при взломе аккаунта — насущная проблема, отмечает The Verge. Пользователи жаловались, что соцсеть медленно реагирует на такие инциденты. В мае 2022 года модель OnlyFans Китти Ликсо даже рассказывала, что переспала с сотрудником компании, чтобы тот помог восстановить учётную запись.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории России

#новость #instagram

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12 комментариев
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 Alex

Будущее уже здесь. Скоро разрешат кадрировать фото в каких хочешь пропорциях!

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Maxim Sergeevich

И добавлять активные ссылки в посты)

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Daniil Melnik

Скорее Цукер своим х подавится. Это же одна из основных фич рекламного кабинета, а тут на тебе бесплатно

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Alex

Держи карман шире. :)

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Андрей Комягин

Что не новость, то «киллер» фича у инсты)

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Максим Дмитриев

Сначала создадим проблему, а потом придумаем как по особенному её решить

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Данил Соколовский

По автомобильным правам бы ещё сделали 😂

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VS

То есть друзья теперь могут угнать твой аккаунт?

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Andre Macareno

Террористическая группировка «Мета» запустила возможность восстановления членства через обращение в любой офис. Предположительно, мера признана обойти обнаружение членов группировки сотрудниками ФСБ

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VLAD

С кем эта моделька переспала, с кееем??

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Cosmo Cosmo

Настоящая проблема - это удаление аккаунта из этой помойки, 10 минут сидел - так и не смог этого сделать, с умным лицом подруга взявшая мой смартфон с этой же задачей также не справилась. Мета точно не про юзабилити

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Любовь Дубовикова

Можно восстановить аккаунт даже если он бесследно исчез 2 года назад?

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