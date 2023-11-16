«Одноклассники» добавили нейросеть, которая ограничивает «навязчивые» знакомства и общение в соцсети Статьи редакции
Так платформа борется с киберсталкингом.
- Модель на основе машинного обучения анализирует социальное взаимодействие (запросы в друзья, посещение страницы, подарки и другие параметры) между незнакомыми пользователями и делит их на категории, сообщила компания.
- К одной группе нейросеть относит аккаунты, которые регулярно добавляют в друзья людей без общих знакомых, массово отправляют подарки незнакомцам, ставят им «классы» и пишут личные сообщения. К другой — людей, которые часто отклоняют заявки в друзья, заносят в «чёрный список» пользователей, отказываются от подарков или жалуются на действия незнакомцев.
На основе собранных данных «Одноклассники» ограничивают взаимодействие между этими группами и скрывают уведомления от «навязчивых» собеседников (например, о заявке в друзья, поставленных «классах», подарках, посещениях страницы).
- Модель также снижает количество возможных бесед между этими группами — тех, кто массово отправляет личные сообщения, ограничат в количестве диалогов.
- Соцсеть тестировала модель несколько месяцев. В результате эксперимента количество жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25% по сравнению с предыдущими периодами, отметили в компании.
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Что я узнал из новости:
Одноклассники все еще существуют
Там есть люди которые еще навязчиво могут знакомиться
Пацаны ваще ребята, умеют, могут. Не считаю, что нужно искоренить хоть что-то. Если есть навязчивые знакомства, значит они кого то вяжут.
Одноклассники ещё вас переживут
«Одноклассники» добавили нейросеть, которая прекратила существование Одноклассников?! О_оНейросеть делит пользователей на категории
А потом и людей на сорта. Сорт будут заносить в профиль на Госуслугах.
Третьему сорту и бракованным будет указано к какому нейробарину (не барону!) отправляться.
Но вообще — самая весёлая новость сегодня (-:
После историй с ботами Волкова уже не так смешно читать твои комментарии
Что за истории?
Бабки расстроятся 💯 пудово🤣
Я так понимаю все в шоке от "Одноклассников" и "нейросети" в одном предложении
Так нельзя делать для людей. Кто там общаться то останется тогда? Нейронки с нейронками?))
А разве поколение постарше там не сидит в большом количестве?
Да, вы абсолютно правы. Только поддерживаю вашу мысль.
Сегодня смотрел Реутов ТВ
И там смешно сказано было что каждую минуту кто-то регистрируется в Фэйсбуке, каждые 5 минут в ВКонтакте, каждые полгода кто-то регистрируется в одноклассниках))
Каждую минуту кто-то умирает в одноклассниках*
Каждую жизнь тогда на небесах еще можно сказать)
Какая то мутная статистика
Что теперь ни к кому просто так и не подкатить?! Даже не узнаешь, кто динамит - интересный тебе человек или нейросетка.
Ебанутым нет покоя
Ребята делают непоследовательно, надо наоборот продвигать навязчивые знакомства и быстрый кекс без контрацепции
Иначе идут против линии партии
А тут не согласен немножко. Считаю, что человеку надо дать подрасти и вступить в настоящую половозрелость, а иначе кто угодно может навязать и плохие цели. Я например боялся бы за своего ребенка, чтобы вот так навязывались к нему со знакомствами.
Кекс надо, тут за)
Зеркало: начало у одноклассников))
Представляю как супер-общительные бабушки офигеют от нововведений))
Там же одни тётушки сидят, наоборот, нужно им больше всяких озабоченных подсовывать, чтобы чувствовали, что не зря сидят, а востребованы и нужны.