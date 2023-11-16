Соцсети
Таня Боброва

«Одноклассники» добавили нейросеть, которая ограничивает «навязчивые» знакомства и общение в соцсети Статьи редакции

Так платформа борется с киберсталкингом.

  • Модель на основе машинного обучения анализирует социальное взаимодействие (запросы в друзья, посещение страницы, подарки и другие параметры) между незнакомыми пользователями и делит их на категории, сообщила компания.
  • К одной группе нейросеть относит аккаунты, которые регулярно добавляют в друзья людей без общих знакомых, массово отправляют подарки незнакомцам, ставят им «классы» и пишут личные сообщения. К другой — людей, которые часто отклоняют заявки в друзья, заносят в «чёрный список» пользователей, отказываются от подарков или жалуются на действия незнакомцев.

  • На основе собранных данных «Одноклассники» ограничивают взаимодействие между этими группами и скрывают уведомления от «навязчивых» собеседников (например, о заявке в друзья, поставленных «классах», подарках, посещениях страницы).

  • Модель также снижает количество возможных бесед между этими группами — тех, кто массово отправляет личные сообщения, ограничат в количестве диалогов.
  • Соцсеть тестировала модель несколько месяцев. В результате эксперимента количество жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25% по сравнению с предыдущими периодами, отметили в компании.

#новости #одноклассники

378 показов
380 открытий
0
23 комментария
Написать комментарий...
 Дмитрий Зима

Что я узнал из новости:
Одноклассники все еще существуют
Там есть люди которые еще навязчиво могут знакомиться

Ответить
Развернуть ветку
Иван-Кузнец Потапов

Пацаны ваще ребята, умеют, могут. Не считаю, что нужно искоренить хоть что-то. Если есть навязчивые знакомства, значит они кого то вяжут.

Ответить
Развернуть ветку
Gorbun iz Notr Dama

Одноклассники ещё вас переживут

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

«Одноклассники» добавили нейросеть, которая прекратила существование Одноклассников?! О_о

Нейросеть делит пользователей на категории

А потом и людей на сорта. Сорт будут заносить в профиль на Госуслугах.
Третьему сорту и бракованным будет указано к какому нейробарину (не барону!) отправляться.

Но вообще — самая весёлая новость сегодня (-:

Ответить
Развернуть ветку
Future Prophecies

После историй с ботами Волкова уже не так смешно читать твои комментарии

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Что за истории?

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Бабки расстроятся 💯 пудово🤣

Ответить
Развернуть ветку
Аникин

Я так понимаю все в шоке от "Одноклассников" и "нейросети" в одном предложении

Ответить
Развернуть ветку
Иван-Кузнец Потапов

Так нельзя делать для людей. Кто там общаться то останется тогда? Нейронки с нейронками?))

Ответить
Развернуть ветку
Аникин

А разве поколение постарше там не сидит в большом количестве?

Ответить
Развернуть ветку
Иван-Кузнец Потапов

Да, вы абсолютно правы. Только поддерживаю вашу мысль.

Ответить
Развернуть ветку
ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

Сегодня смотрел Реутов ТВ
И там смешно сказано было что каждую минуту кто-то регистрируется в Фэйсбуке, каждые 5 минут в ВКонтакте, каждые полгода кто-то регистрируется в одноклассниках))

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Каждую минуту кто-то умирает в одноклассниках*

Ответить
Развернуть ветку
Иван-Кузнец Потапов

Каждую жизнь тогда на небесах еще можно сказать)

Ответить
Развернуть ветку
Uncle Gluk

Какая то мутная статистика

Ответить
Развернуть ветку
Uncle Gluk

Что теперь ни к кому просто так и не подкатить?! Даже не узнаешь, кто динамит - интересный тебе человек или нейросетка.

Ответить
Развернуть ветку
Dery

Ебанутым нет покоя

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Ребята делают непоследовательно, надо наоборот продвигать навязчивые знакомства и быстрый кекс без контрацепции

Иначе идут против линии партии

Ответить
Развернуть ветку
Иван-Кузнец Потапов

А тут не согласен немножко. Считаю, что человеку надо дать подрасти и вступить в настоящую половозрелость, а иначе кто угодно может навязать и плохие цели. Я например боялся бы за своего ребенка, чтобы вот так навязывались к нему со знакомствами.

Ответить
Развернуть ветку
Иван-Кузнец Потапов

Кекс надо, тут за)

Ответить
Развернуть ветку
Иван-Кузнец Потапов

Зеркало: начало у одноклассников))

Ответить
Развернуть ветку
Kat

Представляю как супер-общительные бабушки офигеют от нововведений))

Ответить
Развернуть ветку
КшиштOFF

Там же одни тётушки сидят, наоборот, нужно им больше всяких озабоченных подсовывать, чтобы чувствовали, что не зря сидят, а востребованы и нужны.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
20 комментариев
Раскрывать всегда
null